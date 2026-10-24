Científicos descubren una flor celeste y blanca y la bautizan como “Salvia Messii”

Un equipo internacional de investigadores descubrió una especie vegetal desconocida en la cordillera de Los Andes y la bautizaron como “Salvia Messii” por sus colores celeste y blanco.

El hallazgo se produjo en Perú, y fue validado en la revista especializada “Phytotaxa”, donde se analizaron sus características. Luego de eso, se le dio el nombre por el color de sus pétalos. “Salvia messii (Lamiaceae) es una nueva especie distintiva endémica de los Andes del centro y sur de Perú. En función de su distribución restringida, la especie se considera aquí en peligro de extinción (EN). El descubrimiento de S. messii en matorrales ecotonales que rodean la cadena de bosques relictos andinos occidentales evidencia que este hábitat representa un centro de endemismo y diversificación vegetal pasado por alto”, describe la publicación que firman Paúl Gonzáles, Rolando Uría y Jean Captcha-Ramos.

La “i” doble al final es una denominación en latín, que traducida significa que la flor “le pertenece” a Messi. Los botánicos decidieron combinar el científico con una figura popular y reconocida mundialmente como lo es el astro rosarino.

Características

Salvia messii es un arbusto andino aromático, de hasta 1,5 metros, con flores celestes y blancas, endémico de zonas montañosas de Perú y considerado en peligro de extinción.

🌱 Identidad botánica y origen del nombre

Es una nueva especie del género Salvia , perteneciente a la familia Lamiaceae

, perteneciente a la Fue descubierta en la cordillera de los Andes en Perú y su descripción científica fue publicada en Phytotaxa

y su descripción científica fue publicada en El nombre messii es un homenaje a Lionel Messi , inspirado en los pétalos celestes y blancos que recuerdan los colores de la camiseta argentina

, inspirado en los que recuerdan los colores de la camiseta argentina La doble “i” final responde a la regla de latinización usada para dedicar especies a personas

🌸 Morfología destacada

Arbusto robusto , capaz de alcanzar 1–1,5 metros de altura

, capaz de alcanzar Flores celestes y blancas , su rasgo más distintivo y motivo del homenaje

, su rasgo más distintivo y motivo del homenaje Planta aromática: hojas y tallos con aceites esenciales, característica típica de las lamiáceas

🧪 Propiedades químicas conocidas

Algunas fuentes mencionan que presenta alta concentración de flavonoides con potencial antioxidante, antiinflamatorio y antiséptico

con potencial Otras advierten que aún no existen estudios específicos sobre su composición química o usos medicinales, por ser una especie recién descrita

🏔️ Hábitat y distribución

Crece en matorrales montañosos de la cordillera peruana, en zonas rocosas y áridas

de la cordillera peruana, en zonas Altitud registrada: entre 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar

Localidades documentadas: Lima e Ica

⚠️ Estado de conservación

Su distribución es muy restringida , lo que la vuelve vulnerable a:

, lo que la vuelve vulnerable a: Incendios forestales

Sequías y variaciones climáticas

Degradación del hábitat y obras viales

Por estas razones, fue clasificada preliminarmente como especie en peligro de extinción

🔍 Cómo fue descubierta