Científicos descubren una flor celeste y blanca y la bautizan como “Salvia Messii”
Un equipo internacional de investigadores descubrió una especie vegetal desconocida en la cordillera de Los Andes y la bautizaron como “Salvia Messii” por sus colores celeste y blanco.
El hallazgo se produjo en Perú, y fue validado en la revista especializada “Phytotaxa”, donde se analizaron sus características. Luego de eso, se le dio el nombre por el color de sus pétalos. “Salvia messii (Lamiaceae) es una nueva especie distintiva endémica de los Andes del centro y sur de Perú. En función de su distribución restringida, la especie se considera aquí en peligro de extinción (EN). El descubrimiento de S. messii en matorrales ecotonales que rodean la cadena de bosques relictos andinos occidentales evidencia que este hábitat representa un centro de endemismo y diversificación vegetal pasado por alto”, describe la publicación que firman Paúl Gonzáles, Rolando Uría y Jean Captcha-Ramos.
La “i” doble al final es una denominación en latín, que traducida significa que la flor “le pertenece” a Messi. Los botánicos decidieron combinar el científico con una figura popular y reconocida mundialmente como lo es el astro rosarino.
Características
Salvia messii es un arbusto andino aromático, de hasta 1,5 metros, con flores celestes y blancas, endémico de zonas montañosas de Perú y considerado en peligro de extinción.
🌱 Identidad botánica y origen del nombre
- Es una nueva especie del género Salvia, perteneciente a la familia Lamiaceae
- Fue descubierta en la cordillera de los Andes en Perú y su descripción científica fue publicada en Phytotaxa
- El nombre messii es un homenaje a Lionel Messi, inspirado en los pétalos celestes y blancos que recuerdan los colores de la camiseta argentina
- La doble “i” final responde a la regla de latinización usada para dedicar especies a personas
🌸 Morfología destacada
- Arbusto robusto, capaz de alcanzar 1–1,5 metros de altura
- Flores celestes y blancas, su rasgo más distintivo y motivo del homenaje
- Planta aromática: hojas y tallos con aceites esenciales, característica típica de las lamiáceas
🧪 Propiedades químicas conocidas
- Algunas fuentes mencionan que presenta alta concentración de flavonoides con potencial antioxidante, antiinflamatorio y antiséptico
- Otras advierten que aún no existen estudios específicos sobre su composición química o usos medicinales, por ser una especie recién descrita
🏔️ Hábitat y distribución
- Crece en matorrales montañosos de la cordillera peruana, en zonas rocosas y áridas
- Altitud registrada: entre 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar
- Localidades documentadas: Lima e Ica
⚠️ Estado de conservación
- Su distribución es muy restringida, lo que la vuelve vulnerable a:
- Incendios forestales
- Sequías y variaciones climáticas
- Degradación del hábitat y obras viales
- Por estas razones, fue clasificada preliminarmente como especie en peligro de extinción
🔍 Cómo fue descubierta
- El primer indicio surgió de fotografías en plataformas de ciencia ciudadana
- Investigadores de Perú y Argentina realizaron:
- Comparación de muestras de herbario
- Expediciones de campo entre 2023 y 2025
- Análisis morfológicos detallados
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