Hotesur-Los Sauces: las claves del juicio que afrontan Cristina y Máximo Kirchner

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza este viernes y abrirá un nuevo proceso judicial contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner. El tribunal está integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. La acusación será sostenida por los fiscales Diego Velasco y Juan Agustín Argibay Molina, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) intervendrá como querellante.

La acusación principal sostiene que las empresas familiares Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. habrían sido utilizadas para canalizar y presuntamente blanquear fondos provenientes de empresarios favorecidos con contratos de obra pública, mediante alquileres de hoteles e inmuebles. Los delitos atribuidos son principalmente lavado de activos y, para varios acusados, asociación ilícita.

La primera audiencia está prevista para el 23 de octubre a las 10:00 en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, con una modalidad mixta ya que los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 habilitaron la posibilidad de que los imputados participen de forma virtual.

La Justicia autorizó a Cristina y Máximo a presenciar la sesión de forma telemática. La resolución contó con el aval de los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni, mientras que Adriana Palliotti votó en disidencia.

En el caso del diputado, su defensa lo había pedido para compatibilizar el debate con sus labores parlamentarias; mientras que en el caso de la expresidenta buscaban evitar el operativo de seguridad para su traslado desde el departamento en San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria.

Sin embargo, el TOF N° habilitó esta instancia solo para la primera audiencia en la que se leerá la acusación y la elevación a juicio. Esto debido a que la reciente unificación de las causas impuesta por la Cámara de Casación Penal dejó poco margen de tiempo para garantizar que todos los acusados puedan estar presentes como lo estableció el tribunal.

Cómo será el juicio

Las causas Hotesur y Los Sauces tienen 32 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

El tribunal determinó que el debate tendrá audiencias tres veces por semana, los días lunes, viernes y sábados. Además, señalaron que se iba a reservar la primera semana de la feria judicial de enero de 2027, con posibilidad de sumar la segunda semana para asegurar la continuidad del juicio.

El TOF N°5 remarcó que las sesiones serán estrictamente presenciales y los acusados deberán presentarse en Comodoro Py en las instancias que se requiera. Solo se evaluará una participación virtual de forma particular por “cuestiones estrictamente específicas y justificadas”. Los abogados defensores si deberán concurrir de forma obligatoria.

En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.

La causa Hotesur se centra en la compra y explotación de hoteles de la familia Kirchner, principalmente el Alto Calafate y Las Dunas, en zonas turísticas de Santa Cruz. La fiscalía sostuvo que, luego de adquirir esos establecimientos, la familia cedió su administración a Valle Mitre, una firma ligada al Grupo Báez.

La investigación por Los Sauces se centra en los alquileres de propiedades de la inmobiliaria familiar a empresas relacionadas con Báez y con el Grupo Indalo, de López y De Sousa. La fiscalía sostiene que esos contratos no respondían a una lógica comercial ordinaria.

Imputados

Familia Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner : acusada de asociación ilícita y lavado de activos; la fiscalía la considera una de las organizadoras del esquema. En Hotesur, la fiscalía le atribuye haber participado como accionista de la empresa familiar y haber intervenido o prestado asentimiento en operaciones patrimoniales para financiar la adquisición de hoteles. En Los Sauces, se le atribuye ser accionista y beneficiaria de una sociedad que recibió pagos de empresas vinculadas a Báez, López y De Sousa por alquileres simulados de propiedades.

: acusada de asociación ilícita y lavado de activos; la fiscalía la considera una de las organizadoras del esquema. En Hotesur, la fiscalía le atribuye haber participado como accionista de la empresa familiar y haber intervenido o prestado asentimiento en operaciones patrimoniales para financiar la adquisición de hoteles. En Los Sauces, se le atribuye ser accionista y beneficiaria de una sociedad que recibió pagos de empresas vinculadas a Báez, López y De Sousa por alquileres simulados de propiedades. Máximo Kirchner: acusado de asociación ilícita y lavado de activos por su rol en la conducción de Hotesur y Los Sauces. Según la acusación, en nombre de sus padres y en representación de las sociedades, Máximo “se ocupó de la adquisición de propiedades, la firma y cobro de cheques con los que se canalizaban los fondos, la firma de contratos de locación, y todos los demás actos a los fines de configurar, ejecutar y sostener la asociación delictiva, beneficiándose a su vez con su producido”. Florencia Kirchner había estado imputada, pero fue sobreseída y no irá a juicio.

Grupo Báez

Lázaro Báez : acusado de lavado de activos; la fiscalía sostiene que sus empresas alquilaron hoteles y propiedades de la familia Kirchner como parte del circuito investigado.

: acusado de lavado de activos; la fiscalía sostiene que sus empresas alquilaron hoteles y propiedades de la familia Kirchner como parte del circuito investigado. Martín Báez y otros integrantes del grupo empresarial y familiar Báez: acusados de intervenir en las operaciones financieras y comerciales investigadas.

Grupo Indalo

Cristóbal López : acusado en relación con contratos de alquiler de inmuebles de Los Sauces.

: acusado en relación con contratos de alquiler de inmuebles de Los Sauces. Fabián De Sousa: acusado por su intervención en las operaciones vinculadas con el Grupo Indalo.

Administradores, contadores y directivos

Víctor Manzanares (contador histórico de los Kirchner): acusado de participación en la estructura contable y financiera bajo investigación.

(contador histórico de los Kirchner): acusado de participación en la estructura contable y financiera bajo investigación. Osvaldo Sanfelice : acusado por su rol en la administración de Hotesur y negocios inmobiliarios ligados a la familia Kirchner.

: acusado por su rol en la administración de Hotesur y negocios inmobiliarios ligados a la familia Kirchner. Romina Mercado : acusada por haber presidido Hotesur.

: acusada por haber presidido Hotesur. Patricio Pereyra Arandia: imputado por su participación en la operatoria societaria.

El resto de los acusados está integrado por directores, síndicos, apoderados, administradores, escribanos y responsables societarios vinculados a: