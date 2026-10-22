Llega “10 Minutos con Sebastián Lacunza”, un ciclo de entrevistas en profundidad

Diez minutos alcanzan para decir lo esencial. Con esa idea llega “10 Minutos con Sebastián Lacunza”, el nuevo programa que este jueves 22 de octubre a las 19:00 elDiarioAR lanza en coproducción con Cíclico y Deuda Prometida, con transmisión simultánea en los tres canales.

El formato es una apuesta por la síntesis: entrevistas cortas, de diez minutos, sin rodeos, donde cada pregunta busca la respuesta precisa para dar profundidad a un tema. Una conversación breve, preparada al detalle, pensada para dejar huella.

Para el estreno, Lacunza conversa desde Londres con Ori Givati, ciudadano israelí y director de Relaciones Internacionales de B’Tselem, la organización israelí de derechos humanos crítica de las políticas del gobierno de Benjamin Netanyahu y expone la dramática situación de los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando la organización palestina Hamás llevó a cabo el ataque terrorista más grave de su historia, con más de 1.100 muertos en Israel, el Ejército de Netanyahu mató a más de 1.090 palestinos en Cisjordania y más de 74.000 en la Franja de Gaza. Más de dos millones de gazatíes viven en condiciones humanitarias dramáticas en un pequeño territorio de unos 365 kilómetros cuadrados, que quedó en gran parte reducido a escombros.

Ori Jivati es director de Relaciones Internacionales de B'Tselem, la principal organización de derechos humanos de Israel, integrada tanto por israelíes como por palestinos.

Desde Londres, Givati respondió por qué su organización califica la acción de Israel como un genocidio y qué se puede esperar en cuanto a la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados de las elecciones del martes próximo, cuando los israelíes decidirán si Netanyahu continúa en el cargo o será reemplazado por un primer ministro surgido de una nueva alianza parlamentaria.

Sebastián Lacunza, al frente de este ciclo de entrevistas, es columnista político de elDiarioAR.

Dónde verlo

Este jueves 22 de octubre a las 19:00, en simultáneo por los canales de YouTube de elDiarioAR, Cíclico y Deuda Prometida.