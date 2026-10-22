El oficialismo logró aprobar el proyecto que incorpora la figura del vandalismo rural al Código Penal

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que busca incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal, y que impone duras sanciones de hasta 10 años de cárcel por la intrusión en los campos y los ataques al sistema de producción agropecuaria.

La iniciativa fue aprobada por 162 votos contra 77 y una abstención del diputado de Unión por la Patria, Luis Basterra. El dictamen de mayoría obtuvo varias modificaciones que fueron consensuadas entre el autor del proyecto, Martín Ardohain, y el legislador massista, Ramiro Gutiérrez.

Por ese motivo, una decena de legisladores aprobó en general la iniciativa que incorpora la figura del vandalismo.

El proyecto fue respaldado por la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Coherencia, y Producción y Trabajo.

En tanto, la iniciativa fue rechazada por el grueso de los diputados de UxP, la izquierda, e Independencia.

El proyecto establece será reprimido con prisión de un 1 mes a un 1 año, el que entrare en establecimiento rural, o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.

El máximo de la pena se elevará a 2 años cuando el ingreso obstaculice sustancialmente el desarrollo de la actividad productiva rural o ponga en un peligro concreto la vida o la integridad física de las personas que se encuentran en el establecimiento, o de la sanidad de los animales o cultivos de la explotación, siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado.

También impone prisión e dos a ocho años y multa de tres a doce veces el valor del daño causado para la persona que destruya de cualquier modo la silobolsas, o cualquier producto que forme parte del proceso productivo agropecuario.

Se aumentara a 10 años si el delito es cometido por tres o mas personas que actúen de manera coordinada, y se produzca la pérdida total de la producción en curso o se impidiere la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización.

El debate

El diputado macrista, Martín Ardohain dijo que “el proyecto fue enriquecido y nos lleva muchísimas más certezas y tranquilidad a lo que vamos a estar votando” y en ese marco agradeció los aportes realizados por legisladores de otras fuerzas políticas

“Este proyecto cubre vacíos legales del Código Penal e incluye lo que el Código de 1921 no podía ni imaginar: silobolsas, pantallas solares, bombas sumergibles o equipos de riego. Hoy, quien daña una bomba sumergible pone en riesgo toda la explotación”.

El diputado de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez, señaló que la Argentina necesita incorporar a su ley penal el delito de vandalismo rural. Es algo que venimos pensando y trabajando hace mucho tiempo desde el Frente Renovador“.

Por su parte, el diputado de Provincias Unidas, Sergio Capozzi celebró el proyecto porque “vinee a cubrir un vacío legal fundamental: el vandalismo, el robo, el hurto y la usurpación deben tipificarse como delitos y no como meras infracciones”.

También respaldó la iniciativa el radical Dario Scheineder, quien señaló que “cuando suceden hechos de vandalismo, no solo se lesiona el patrimonio de la víctima, sino que también se afectan las fuentes de trabajo en todo el interior del país. Cuidar la producción agropecuaria es fundamental para garantizar la generación de empleo”.

En cambio,la diputada de izquierda, Myriam Bregman rechazó el proyecto al señalar que tiene como meta “blindar a las grandes corporaciones y a los grandes propietarios de la tierra” y señalpo que es parte “.del armado de Estados Unidos para la recolonización de nuestra región”.

Desde la Libertad Avanza, el diputado entrerriano Francisco Morchio señaló que “este proyecto está pensado para el productor y el trabajador que viven en el campo y se encuentran lejos de una comisaría. La figura actual de la contravención pasa a convertirse en un delito penal agravado según el daño que se cometa dentro de ese campo”.

Con información de NA