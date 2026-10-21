También en España: Milei insultó a los periodistas por preguntarle lo que no le gusta

“Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, digamos, vale para tu caso”. Así le respondía el presidente, Javier Milei, a una periodista de la Cadena Ser que le preguntaba si, en su opinión, su visita resultaba incómoda para PP y Vox, cuyos líderes han optado por no reunirse con él en su estancia en Madrid en plena precampaña electoral. La única que sí se encontrará con el argentino será la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Milei no se quedó en insultar a una sola profesional y dejó en claro su rechazo hacia el sector también en España, como lo hace en Argentina. Llamó a los trabajadores de prensa como “microclima de periodistas fabuladores endogámicos, digamos, mentirosos seriales”, ha espetado en las declaraciones a medios que hizo a la salida del desayuno organizado por Nueva Economía Forum. “No sé como son acá, en Argentina son una peste. El 95% son mentirosos seriales”, añadió el presidente ante una presunta similar de un periodista de La Sexta.

Para defender que la derecha y la extrema derecha españolas no le rehúyen, Milei recordó que estuvo durante el inicio de la campaña de Flávio Bolsonaro, que ahora vuelve a ser candidato a la presidencia de Brasil después de perder las elecciones en 2023. “Que interesante porque a todos los que apoyé, ganaron”, presumió.

Más allá de lo ocurrido a la salida, dentro del acto Milei también llamó “corruptos” a los periodistas de la cabecera argentina 'Clarín' y también insultó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien llamó “impresentable dictador”.

Su gira por Madrid continuó en la Universidad Rey Juan Carlos, donde fue recibido por fuertes protestas por parte de los estudiantes, que denuncian que el presidente haya sido invitado a su centro público al grito de “fuera, fascistas, de la universidad”.