Esconder al predicador de la motosierra

No tenía bastante Feijóo con prometer “sacrificios”, dudar de las bajas médicas de los trabajadores y cuestionar el sistema público de pensiones en su accidentado arranque de campaña, que llega ahora su portavoz económico, Juan Bravo, a proponer que el Salario Mínimo Interprofesional lo fijen los pagadores; o sea, los empresarios. “Vivimos en el lío”, que diría Mariano Rajoy.

Los populares no se cansan de acertar con su particular programa de seducción a los 38.728.356 electores que podrán votar el próximo 29 de noviembre. Seguro que los aproximadamente 6,6 millones de personas pertenecientes a la generación del baby boom están deseando meter en el sobre la papeleta del PP sabiendo que, a las puertas de su jubilación, Feijóo y sus socios de Vox preparan una reforma del sistema público de pensiones para recortar la prestación porque, ya saben, el líder del PP no quiere “caer en la mentira del todo gratis” y anhela un país “donde trabajar merezca la pena, pero no se viva del cuento”.

Llamar vagos a los 10 millones de pensionistas o a futuros jubilados no parece la mejor estrategia con la que fascinar. Y tampoco que tus mariachis mediáticos digan que está claro que hay que pasar la motosierra al actual modelo, pero no contarlo hasta después de las elecciones. La consigna es mantener la boca cerrada hasta el 30N para no descubrir sus intenciones. Pero en medio de este pacto de contención y silencio, resulta que llega a Madrid el amigo Milei, el campeón del serrucho, el rey del disparate y el espejo en el que se miran las derechas para diseñar su programa de recortes.

Una visita, la séptima desde que es presidente de Argentina, que a diferencia de las anteriores incomoda sobremanera a PP y a Vox, que se conjuraron para no alarmar y firmado un pacto de no agresión entre siglas hermanas mientras dure la campaña. Feijóo se marchó a Sevilla y Abascal, a Galicia y Asturias, para evitar la fotografía con su ídolo y aliado. Así que aunque la agenda de Milei está hecha a medida de la derecha española –foro económico, Fundación Disenso (el laboratorio ideológico de Vox)–, de repente sus más fervientes seguidores, con la excepción de Ayuso, hicieron un ghosting a su tótem internacional. Dicho de otro modo: importaron al predicador de la motosierra y ahora no saben dónde esconderlo.

Atrás queda aquella fiesta ultra en la que Abascal subió al argentino a los atriles de Vistalegre, lo convirtió en la prueba de que su ultraliberalismo salvaje tenía un modelo en el mundo real y por eso le convirtió en socio, amigo y hermano. Sabe el líder de Vox que cada vez que Milei abre la boca para hablar de recortar el Estado, de dinamitar la sanidad pública o de que la justicia social es una aberración, describe al detalle lo que su formación quiere para España, pero prometió a Feijóo callar para no asustar al electorado.

Y del PP, qué decir. El gobierno madrileño prefirió jugar al despiste en la cita con Ayuso que el propio Milei anunció desde la Casa Rosada y que, al final, se celebró sin los destellos de aquella aberrante recepción en Sol en la que la baronesa popular entregó al argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en junio de 2024. Ayuso, que se hizo fotos con cada insulto de Milei contra el gobierno de España, ahora calcula si le compensa el titular. Si hasta ella duda y lo esconde, imaginen el nivel de toxicidad que destila el infame invitado, al que Tellado calificó de “esperanza del continente, que nada más aterrizar llamó ”impresentable dictador“ a Pedro Sánchez y pedido ”sacar a patadas a los socialistas“ del Gobierno.

Él mismo reconoció que vino a nuestro país con intención de sembrar su doctrina ultraliberal y de apoyar a la derecha y la extrema derecha en plena campaña preelectoral: “Soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decaden cia”.

El PSOE, por su parte, vio en la visita del mandatario argentino una oportunidad para reafirmarse en contra de sus políticas que, al fin y a la postre, son las mismas que defienden para España las derechas. Así que desplegaron una lona en la fachada de su sede de la calle Ferraz en la que se puede leer: “Hola, Milei, los zurdos y las zurdas –términos con el que el argentino y también Abascal se refieren a la izquierda– te damos la bienvenida a España, el país que más crece de Europa”. Frente al insulto, el saludo.

El populismo faltón camuflado de batalla cultural que representa quien aspira a que España sea gobernada por Abascal y por Ayuso –a Feijóo directamente le ignora– desprecia a todo aquel que no ve el mundo como él y volvió a Madrid a que le aplaudieran, pero sus referentes españoles jugaron a las escondidas para que nadie tenga la tentación de recordar cuáles son sus políticas y las que admiran y tienen intención de aplicar las derechas españolas.

Vaya a continuación una dosis de recuerdo para que no se olviden:

Sanidad

Milei rebajó un 40% el presupuesto sanitario, un 92% el programa de VIH/hepatitis/tuberculosis y eliminado 63.000 millones de pesos en medicamentos y tratamientos oncológicos. Sacó a Argentina de la OMS.

Educación y ciencia

Recortes de un 47,7% en el presupuesto respecto a 2023. Las universidades públicas reciben un 34,3% menos de presupuestos. En ciencia, destruyó 6.400 empleos científicos, un puesto cada tres horas.

Pensiones

Congeló el complemento para los jubilados que cobran la pensión mínima desde marzo de 2024. También vetó la ley de aumento de jubilaciones aprobada por la oposición en el Congreso. Como consecuencia de estas políticas, las pensiones de los jubilados argentinos se sitúan un 9,4% por debajo de lo que constituían en 2023.

Empleo

Plan de “modernización laboral” que permite jornadas de hasta 12 horas, abarata el despido, limita el derecho a huelga y resta poder a los sindicatos. Más horas y menos derechos mientras el empleo se hunde. Desde que gobierna MIlei, se perdieron 330.000 empleos asalariados registrados y el 45% de los trabajadores lo hace en la economía sumergida, sin contrato ni protección. Cerraron 24.000 empresas, el salario mínimo perdió un 40,8% de poder adquisitivo y el empleo público nacional cayó en más de 70.000 puestos.

Clima y agenda 2030

Milei dice que “el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo”. Retiró a Argentina de la COP29 y rompió con la agenda 2030. Dejó de ejecutar el 25% del presupuesto de incendios, y en enero de 2026, con más de 45.000 hectáreas quemadas en la Patagonia, su gobierno apenas había gastado el 1% de los fondos del año para combatir el fuego.

Mujeres y diversidad

Recortes de un 90% el presupuesto contra la violencia de género. Su Gobierno llegó a anunciar que eliminaría el feminicidio del Código Penal.

Libertad de expresión y prensa