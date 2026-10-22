Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores en la noche en la que María O'Donnell se llevó el Oro

Los premios Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se llevaron adelante en Goldcenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, mientras que la alfombra roja estuvo a cargo de Guido Záffora y Paula Varela.

Con 32 categorías, el premio mayor es el Martín Fierro de Oro, que quedó en manos de la periodista María O'Donnell que agradeció emocionada: “En mi primer Martín Fierro, trabajaba con Magdalena Ruiz Guiñazú. Me formé en periodismo en las redacciones de los diarios. Me mudé a la radio como mi casa principal y me enamoré perdidamente de este medio tan noble”.

“El primero que me dio lugar en la radio fue Jorge Lanata”, señaló antes de repasar su recorrido y añadió: “La mayoría de quienes opinan de economía y política son hombres y las mujeres seguimos en lucha por eso”, continuó la periodista. ´

“La palabra y el periodismo están muy maltratados, nosotros lo hacemos con amor y cuidado. Somos muchos, pero hay una conversación y confianza del público que nos elige cada día. Somos felices en un periodismo que no grita, adjetiva, ni se enoja”, cerró.

El presidente de APTRA, Luis Ventura, abrió la gala con un importante mensaje en defensa de la premiación y destacó la presencia de lo más destacado de la radiofonía argentina.

El primer homenaje de la noche fue para Julio Lagos, el prestigioso locutor de radio y presentador de televisión argentino, por ser “una de las voces que permanecieron” y una historia “que no terminó de contarse”.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la gala fue el homenaje y el recuerdo de la periodista Ernestina Pais, con una sentida locución de Gastón Pauls. “Gracias, Ernestina”, se escuchó en el evento que destacó su trayectoria en la radio. La locutora falleció el pasado 26 de junio, producto de un violento accidente de tránsito en San Isidro.

También hubo un conmovedor homenaje al periodista Chiche Gelblung, otra de las grandes pérdidas de este año, por su gran “impacto generacional” en los medios de comunicación. “Periodista no solo se nace, también se muere”, fueron las palabras que resonaron al final de un archivo con los momentos más destacados de su carrera.

En un segmento especial de la velada, Eduardo Feinmann fue el encargado de presentar el homenaje al recientemente fallecido Oscar “El Negro” Oro, “una voz inconfundible” que causó un impacto en la radiofonía argentina. “El Negro que sentía la radio como nadie”, destacó el conductor.

Todos los ganadores

ORO: María O´Donnell

Programa musical en AM

La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750)

Columnista de espectáculos

Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100)

Mejor labor en operación

Gabriel Marsili (FM Los40)

Labor humorística

Pachu Peña (Re tarde – FM Pop)

Relator deportivo

Gabriel Anello (Mitre)

Mejor labor en producción

Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Labor locución femenina

Gigi Ribaloff (Mucha Radio)

Programa periodístico matutino diario FM

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos)

Programa periodístico vespertino diario FM

Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play)

Movilero

Mercedes Ninci (Mitre informa primero - Mitre)

Programa agropecuario

La hora del campo (Alejandro Cánepa - Continental)

Programa deportivo

Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre)

Programa musical en FM

Aspen Club (FM Aspen)

Programa periodístico matutino diario en AM

Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña - Splendid)

Programa semanal en AM

Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red)

Programa cultural/educativo

Después de todo (Gustavo Campana – AM 750)

Labor locución masculina

Sebastián Bresler (Mitre)

Columnista político

Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)

Columnista económico

Willy Kohan (Rivadavia)

Servicio informativo

Rotativo del aire (Rivadavia)

Programa de interés general en AM

El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10)

Programa semanal en FM

Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos)

Programa nocturno AM y FM

Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red)

Columnista policial / judicial

Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play)

Labor periodística deportiva

Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental)

Labor periodística femenina

María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play)

Labor en musicalización

Delta Music Team (FM Delta)

Programa de interés general en FM

Coworking (Nacho Otero – Delta)

Labor periodística masculina

Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre)

Programa periodístico vespertino diario AM

Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)

Labor conducción femenina

María Isabel sánchez (Encendidos en la tarde – Radio Mitre)

Labor conducción masculina

Paulo Vilouta (Vilouta 910 - Radio La Red)