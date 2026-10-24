Guillermo del Toro: “El fascismo se pone de moda otra vez, con sus mismas leyes, dividir, crear odio y generar antagonismo”

El director mexicano Guillermo del Toro advirtió en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en el oeste de México, que el fascismo puede “ponerse de moda otra vez” mediante el mismo “libro de reglas” de dominación que utilizaron figuras como Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, y el dictador italiano Benito Mussolini.

“Un periodista me dijo: ‘Hablar del fascismo cuando ya está derrotado no es tan difícil’. Le digo: ‘Se pone de moda otra vez, no se preocupen’.En el libro de reglas de cómo dominar subsisten las mismas leyes: dividir, crear odio y generar antagonismo. Son cosas que vienen funcionando desde Goebbels y Mussolini y se pueden aplicar otra vez”, afirmó el ganador del Óscar por ‘The Shape of Water’.

En el marco de la celebración de los 20 años de su película ‘El laberinto del fauno’, Del Toro ofreció una conferencia de prensa en la que fue preguntado sobre este multipremiado largometraje que retrata desde la fantasía el sistema represivo de la dictadura franquista española, que siguió al término de la Guerra Civil.

La “ingeniería del odio”

Del Toro (1964, Jalisco) dijo que, en la actualidad, la “gente de arriba” busca convencer a la sociedad de que el problema son las personas que están a nuestro lado.

En ese contexto, continuó, existe “muchísima ingeniería de odio” que opera en redes sociales y centros de bots para “fomentar la división” y simular una completa “falta de esperanza”.

“El arma más poderosa es entender esta lucha de poderes como dos tipos de fe: la fe de esta niña protagonista (Ofelia), de ‘El laberinto del fauno’, porque tiene mucho más fundamento, más dolor, más realidad que la del fascista”, sentenció Del Toro, quien en ‘El espinazo del diablo’ (2001), ya utilizaba el terror y lo fantástico para evidenciar la represión de los sistemas autoritarios.

Asimismo, agregó que, en esta etapa de su vida -en la que está adaptando ‘The Buried Giant’ (El gigante enterrado)- lo que más le sorprende es “la capacidad que hay para creer que el odio es más adictivo que la compasión”.

“El odio es el veneno que te tomas para ver si se muere el otro. Es absolutamente incomprensible para mí”, afirmó con voz quebrada.

Su preocupación por la influencia de los algoritmos

El aclamado director estuvo acompañado por la actriz española Ivana Baquero, quien interpretó a Ofelia, y figuras clave en la realización de ‘El laberinto del fauno’, como la productora Bertha Navarro y el director de fotografía Guillermo Navarro, ganador del Óscar por su trabajo en la cinta, estrenada en el Festival de Cannes de 2006, donde recibió una de las ovaciones más largas en la historia del certamen.

Del Toro también expresó su preocupación por la influencia de los “algoritmos” y los “intereses trillonarios” en el arte, al que describió como “una de las pocas cosas que nos quedan para poder hablar de quiénes somos”.

Apoyo a México

Frente a la amenaza del sector artístico, Del Toro reveló que en sus motivaciones está apoyar el cine mexicano y que pretende producir la siguiente película de los hermanos Arturo y Roy Ambriz, conocidos por crear ‘Soy Frankelda’, el primer largometraje hecho en México con la técnica de stop motion.

“Como mexicano, la mayor curiosidad que tengo es lo que puede hacer un mexicano”, destacó.

En este acercamiento con su país, el director también lamentó la situación “urgente” y “aterradora” que atraviesa su ciudad natal, Guadalajara, por las protestas contra la contaminación del agua, que dejaron personas heridas y detenidas.

“Estoy con ellos al cien por ciento. Es absolutamente insostenible e indescifrable por qué no está resuelto y que incluso se quiera sofocar eso. Es un derecho, una necesidad y una urgencia”, enfatizó.

Durante el encuentro en la ciudad de Morelia, Del Toro recibió la Medalla Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las más importantes otorgadas por el cine mexicano, por contar con una de las miradas y voces necesarias ante la voracidad de la inteligencia artificial, según declaró el subdirector de Difusión de la Filmoteca, Jorge Martínez.

EFE