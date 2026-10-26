El riesgo país llegó a 755 puntos y las acciones argentinas se hundieron hasta un 9% en Wall Street

Los mercados argentinos atravesaron este lunes una jornada de fuertes pérdidas, en medio de la turbulencia financiera desatada en Brasil tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro. El riesgo país escaló hasta los 755 puntos básicos, mientras que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron retrocesos de hasta casi el 9%.

El impacto se produjo a partir del desplome de la Bolsa de San Pablo, donde las operaciones debieron interrumpirse temporalmente durante las primeras horas de la rueda. El índice bursátil brasileño llegó a registrar una caída inicial del 17%, lo que activó el mecanismo conocido como circuit breaker, diseñado para suspender las negociaciones ante movimientos extremos del mercado. La jornada también estuvo marcada por una fuerte depreciación del real.

La reacción de los inversores ante el resultado electoral en la principal economía de América Latina se extendió rápidamente a otros mercados de la región, entre ellos el argentino.

En ese contexto, los bonos soberanos en dólares registraron pérdidas superiores al 1%, lo que provocó un incremento del riesgo país, el indicador elaborado por JPMorgan que mide la diferencia entre los rendimientos de la deuda argentina y los bonos del Tesoro estadounidense.

El deterioro también se reflejó en las acciones de compañías argentinas negociadas en Nueva York, que comenzaron a mostrar importantes retrocesos desde las operaciones previas a la apertura formal del mercado.

Entre los papeles más afectados se destacaron Mercado Libre, con una caída del 8,8%; Banco Supervielle, que retrocedió un 8,1%; y BBVA, con una baja del 7,8%.

La jornada dejó así un escenario de fuertes pérdidas para los activos argentinos, afectados por la incertidumbre financiera que se generó en Brasil y se trasladó a los mercados regionales.

Con información de la agencia NA