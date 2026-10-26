Malvinas: unifican dos causas judiciales por la explotación petrolera sin autorización argentina

La Cámara Federal porteña resolvió que dos investigaciones iniciadas a partir de denuncias del Gobierno argentino por la explotación de hidrocarburos en las inmediaciones de las Islas Malvinas se tramiten en un mismo juzgado. La decisión busca unificar el tratamiento judicial de actividades petroleras desarrolladas sin autorización de la Argentina en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa con el Reino Unido.

La resolución fue adoptada este lunes por el camarista Eduardo Farah, quien intervino para dirimir un conflicto de competencia entre tribunales. De esta manera, los expedientes CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 quedarán radicados en el Juzgado Federal N° 12, actualmente subrogado por Julián Ercolini, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Una de las causas se originó a partir de una presentación de la Cancillería contra la empresa británica Desire Petroleum, vinculada con la explotación del yacimiento Sea Lion, ubicado en el área de las Malvinas. La segunda denuncia investiga actividades similares desarrolladas por otra compañía en un sector de la plataforma continental argentina, también sin contar con los permisos correspondientes de las autoridades nacionales.

Aunque Ercolini había rechazado asumir la competencia sobre ambos expedientes, Farah sostuvo que las investigaciones presentan suficientes puntos en común como para justificar su tramitación conjunta.

En su resolución, el camarista señaló que “la similitud esencial de los objetos procesales de ambas causas determina la pertinencia de su acumulación”. Según explicó, los hechos denunciados forman parte de una misma problemática relacionada con emprendimientos petroleros impulsados en áreas próximas al archipiélago a partir de autorizaciones que la Argentina desconoce.

“Las actividades denunciadas en una y otra no son más que distintas manifestaciones de un mismo fenómeno, consistente en emprendimientos económicos a desarrollarse en áreas cercanas a las Islas Malvinas en base al otorgamiento de autorizaciones que nuestro país considera ilegítimas”, argumentó el magistrado.

Farah también destacó que la unificación de las investigaciones permitirá evitar decisiones judiciales incompatibles entre sí sobre una cuestión especialmente sensible para la política exterior argentina.

En ese sentido, recordó que ambas causas involucran los derechos que el país reivindica sobre las Islas Malvinas y consideró que cualquier resolución judicial podría tener consecuencias que trasciendan los expedientes.

“Siendo su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía en ellas un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, la necesidad de evitar pronunciamientos contradictorios cobra aquí una particular importancia”, sostuvo el juez.

El camarista advirtió, además, sobre las eventuales repercusiones que las decisiones judiciales podrían tener en la posición histórica del Estado argentino respecto del archipiélago.

Con esta resolución, las dos denuncias continuarán su trámite bajo la órbita de un mismo juzgado, que deberá avanzar en la investigación de las actividades petroleras cuestionadas por el Gobierno nacional. La decisión no implica un pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones, sino que establece qué tribunal tendrá a su cargo los expedientes.

Con información de la agencia NA