Martín Lousteau celebró el triunfo de Lula: “Una gran noticia para Brasil y para toda la región”

Por estos días, el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, volvió a dejar en claro cuál es el horizonte político que imagina para la Argentina. Primero, con una propuesta más ambiciosa para el escenario doméstico: la construcción de una amplia coalición opositora para enfrentar electoralmente al presidente Javier Milei. Y horas atrás, con un mensaje de respaldo al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de su cuenta en la red social X, Lousteau celebró el respaldo político que mantiene Lula en Brasil y vinculó esa experiencia con la necesidad de articular proyectos alternativos al avance de las derechas en América Latina.

“Vamos Lula! Una gran noticia para Brasil y para toda la región. La democracia también se defiende ganando elecciones y demostrando que se puede crecer con más igualdad. Ojalá el futuro nos permita fortalecer el vínculo con Brasil: nuestro destino se construye juntos”, escribió el dirigente radical.

El mensaje no pasó desapercibido. Más allá de la referencia al líder brasileño, la publicación se inscribe en una serie de definiciones políticas que Lousteau viene realizando en las últimas semanas y que apuntan a promover una convergencia opositora lo más amplia posible frente al oficialismo libertario.

En una reciente entrevista con Cenital, el senador sostuvo que el desafío central de quienes cuestionan el rumbo de la administración Milei es dejar de lado diferencias tácticas y construir un frente común. Su propuesta contempla un abanico político inusualmente amplio: desde sectores del PRO desencantados con el apoyo de ese partido al Gobierno nacional hasta referentes de la izquierda.

“Desde los del PRO que están avergonzados de que su partido esté con Milei, hasta Myriam Bregman”, resumió. En esa misma enumeración incluyó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

En cuanto al candidato concreto para competir por la presidencia, no dio nombres: “El que tenga más chances de ganarle a Milei”.

Para Lousteau, la prioridad es construir una mayoría política capaz de disputar el poder al oficialismo. “Hay que coordinar para ganar”, afirmó al referirse a un Presidente que, según su visión, “quiere un país distinto” del que pretenden “todos los demás” sectores políticos. Aunque admitió diferencias programáticas e instrumentales con otras fuerzas, insistió en que el primer paso debe ser demostrar que existe una mayoría social y política dispuesta a confluir en un proyecto alternativo.

En ese marco, reveló que se encuentra trabajando en la organización de un encuentro destinado a explorar experiencias exitosas de articulación opositora en distintos países. Según explicó, la iniciativa prevé convocar expertos internacionales que hayan participado en procesos de construcción de alianzas amplias frente a liderazgos de fuerte impronta personalista o disruptiva.

“Estoy organizando un encuentro de ese tipo trayendo expertos de afuera, de distintos países, que han tenido éxito en armar coaliciones grandes para ganarle a personajes de este tipo, sea en Francia, en Hungría o en Brasil, y convocar a todos”, señaló.

La referencia a Brasil adquiere una relevancia especial en el contexto de sus declaraciones más recientes. Allí, la experiencia que permitió a Lula regresar al poder mediante una amplia convergencia de fuerzas democráticas aparece como uno de los modelos que Lousteau observa con interés para la realidad argentina.

Consultado sobre quién debería liderar una eventual coalición de semejante amplitud, el radical evitó personalizar la discusión y planteó un criterio estrictamente electoral. “Para mí tendría que mandar el que tenga más chance de ganar. Para mí nadie va a mandar. Si la pregunta es quién va a ser el candidato, la respuesta es: el que tenga más chances de ganarle a Milei”, remarcó.

Asimismo, no dudo en adveritr que el mandatario libertario “va a dejar una situación muy compleja, porque va dejar muchas demandas insatisfechas y pocos recursos, porque estuvo bajando impuestos a los más ricos y va a dejar una economía que no crece”.

Las definiciones profundizan una estrategia que lo diferencia de otros sectores de la oposición. Mientras parte del radicalismo mantiene posiciones más moderadas o apuesta a reconstruir identidades partidarias propias, Lousteau impulsa una lógica de acumulación política transversal, basada en la idea de que las diferencias ideológicas deben quedar en un segundo plano frente al objetivo común de desplazar al oficialismo.

El respaldo a Lula y la reivindicación de los frentes amplios exitosos en otros países reflejan, en ese sentido, una misma lectura política: la de que la fragmentación opositora favorece a Milei y que sólo una alianza que reúna a sectores del peronismo, el radicalismo, el PRO no alineado con el Gobierno y la izquierda podría aspirar a disputarle el poder en las próximas elecciones.

La propuesta, sin embargo, abre interrogantes dentro de la propia oposición. No son pocos los dirigentes que observan con escepticismo la posibilidad de compatibilizar en una misma estructura política a figuras con trayectorias, intereses y programas tan diversos como Cristina Kirchner, Rodríguez Larreta y Myriam Bregman. Lousteau, por el contrario, considera que esa amplitud no sólo es posible sino necesaria para construir una alternativa competitiva frente al experimento libertario que encarna Milei.