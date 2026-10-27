El empleo formal en la Argentina suma 14 meses en caída y el salario mínimo está en su piso histórico

El mercado de trabajo formal en la Argentina volvió a mostrar señales de debilidad en el inicio del segundo semestre del año, con el empleo sumando su 14° mes de caída consecutiva y el salario mínimo ubicándose en un piso histórico.

Los datos expuestos sobre el panorama laboral en la Argentina se desprenden del último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) a cargo de la UBA-Conicet.

El trabajo detalló que el empleo asalariado formal total cayó 1,5% interanual en julio pasado, lo que implica una pérdida de 155.000 puestos de trabajo en un año y retrocedió 3,6% frente a noviembre de 2023, lo que representa un recorte de 370.000 fuentes laborales.

A nivel mensual, la cantidad de asalariados registrados retrocedió en algo más de 9.000 puestos de trabajo (-0,1%) respecto al mes anterior. Con este resultado, el total de trabajadores con cobertura de la seguridad social se ubicó en 9,93 millones de personas.

La mayor parte de la pérdida mensual se concentró en las empresas privadas. Durante julio de 2026, el empleo asalariado formal privado se redujo en 12,7 mil puestos (-0,2%), alcanzando un total de 6,1 millones de trabajadores. Se trata del decimocuarto mes consecutivo de contracción en este segmento.

Desde noviembre de 2023, el sector privado arrastra una pérdida acumulada de 266.000 puestos de trabajo (-4,2%), lo que retrotrae la cantidad de empleados a niveles de mayo de 2014, según puntualizó el estudio.

El reporte resalta un marcado “desacople” entre el nivel de empleo y la actividad. Mientras que la economía (EMAE) tuvo entre noviembre de 2023 y julio de 2026 un crecimiento neto del 2,2%, pese a acumular una baja del 4,1% en lo que va de 2026, el empleo asalariado privado registró en ese mismo período un recorte superior al 4%.

En julio, 8 de los 13 sectores de la actividad privada disminuyeron sus dotaciones de personal. Las mayores contracciones relativas se observaron en la Construcción (-0,6%), Intermediación Financiera (-0,4%), Transporte (-0,3%), Comercio (-0,3%), Hoteles y Restaurantes (-0,3%) e Industria (-0,3%).

En términos absolutos, el Comercio, con 3.800 puestos menos, y la Industria, con una baja de 2.800 puestos, continuaron encabezando la caída del empleo formal. El sector industrial acumula variaciones mensuales negativas en 33 de los últimos 35 meses, con una pérdida de casi 95.000 empleos desde septiembre de 2023. Por su parte, la Construcción retrocedió a 377.000 trabajadores, manteniéndose cerca de sus mínimos históricos.

A nivel geográfico, el empleo privado cayó en 17 provincias, creció en 6 y se mantuvo sin cambios en una. Las mermas porcentuales más acentuadas se registraron en Santa Cruz (-0,9%), Corrientes (-0,7%) y Mendoza (-0,7%). Por volumen de empleo, la Provincia de Buenos Aires explicó el 66% de la destrucción total del mes, con una reducción de 8.000 puestos.

En el extremo opuesto, Neuquén (+8,9%) y Río Negro (+3,5%) se consolidan como las únicas dos jurisdicciones de todo el país que registran más ocupados formales privados que en noviembre de 2023. Esto se vincula con el dinamismo de la actividad en la explotación petrolera.

Por tamaño de firma, en agosto las empresas grandes redujeron levemente sus planteles (-0,1%), mientras que las pequeñas mostraron un modesto repunte (+0,1%) y las medianas permanecieron estables (0,0%).

En el sector público, el empleo aumentó en julio en 4.700 puestos (+0,1%), totalizando 3,4 millones de trabajadores. Pese a esta suba mensual, acumula un retroceso del 2,4% (-83.000 empleos) en comparación con noviembre de 2023.

En el caso del personal que trabaja en casas particulares, se registró una caída de 1.100 puestos (-0,2%) en julio, sumando 442,4 mil trabajadoras. El sector retrocedió un 4,7% respecto de noviembre de 2023 y acumula una contracción del 11,6% (-58.000 trabajadoras) desde su máximo histórico de octubre de 2019.

Salarios: el haber mínimo se ubica en mínimos de más de dos décadas

En materia de ingresos, el reporte destaca la profunda erosión del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En septiembre de 2026, el SMVM se fijó en $383.800 nominales, manteniéndose sin variación en términos reales respecto del mes anterior (0,0%).

Sin embargo, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, el haber mínimo real acumuló un desplome del 40,8%. Esta caída sitúa al salario mínimo real en niveles inferiores a los de la crisis de 2001, alcanzando su valor más bajo desde junio de 2003 y representando apenas un tercio (-67,1%) de su máximo histórico de septiembre de 2011.

En cuanto a las remuneraciones del sector privado asalariado, el Índice de Salarios del INDEC mostró en agosto pasado un incremento real del 1,15% respecto a julio, situándose un 2,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

La remuneración promedio, por su parte, reflejó una estimación para agosto de una suba real mensual del 1,3% ($2.303.686 nominales), lo que la ubicaría un 0,8% por encima del nivel de noviembre de 2023. Los salarios públicos, por su parte, crecieron 0,6% real en agosto, pero continúan estando 15,3% por debajo de los valores de noviembre de 2023.

Principales cambios en empleo y salarios en julio de 2026

➢ El empleo asalariado formal total volvió a caer en julio (-9 mil puestos), de forma menos pronunciada que en junio (-13 mil puestos).

➢ El empleo asalariado formal privado registró una nueva reducción en julio (-13 mil; -0,2%). Esta caída es superior a la observada en junio (-6 mil). Se trata del decimocuarto mes consecutivo de retroceso.

➢ En julio de 2026 había 266 mil puestos de trabajo asalariados formales del sector privado menos que en noviembre de 2023.

➢ Desacople empleo-producto: mientras la actividad económica se ubica 2,2% por encima de su nivel de noviembre de 2023 ―a pesar de la caída que acumula en el año de 4,1%―, el empleo privado acumuló en ese período una caída de más de 4%.

➢ Más de una “década perdida”: el número de ocupados formales del sector privado de julio de 2026 es similar al de mayo de 2014.

➢ Industria y Comercio siguen liderando la pérdida de empleo, fenómeno observado desde septiembre de 2025.

➢ Minería volvió a crecer en julio (+0,4%), tercer mes consecutivo de aumento tras la caída de abril. La comparación interanual, sin embargo, sigue siendo negativa (-1,3%) a pesar del crecimiento del nivel de actividad sectorial.

➢ Construcción, tras los aumentos de diciembre de 2025 y enero de 2026, la estabilidad de febrero y marzo, las caídas de abril y de mayo, y la estabilidad de junio, cayó en julio (-0,6%), la mayor baja mensual desde marzo de 2025.

➢ En agosto, las empresas grandes redujeron levemente su dotación de personal (-0,1%) y las chicas registraron un leve aumento (+0,1%), mientras que las medianas no presentaron cambios (0,0%).

➢ El salario mínimo no recuperó capacidad adquisitiva en septiembre (0,0%): 40,8% menos que en noviembre de 2023.

➢ La remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado cayó 0,4% en julio. En agosto, teniendo en cuenta el dato adelantado, habría registrado un aumento real de 1,3%. De esta forma, la remuneración promedio de agosto de 2026 resultaría 0,8% superior a la de noviembre de 2023.