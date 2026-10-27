Harry Kane ganó su primer Balón de Oro y Messi quedó entre los diez mejores

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y obtuvo por primera vez el principal reconocimiento individual del fútbol mundial. El delantero inglés fue distinguido por su rendimiento con el Bayern Múnich, con el que conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana, y por su participación con la selección de Inglaterra, que llegó a las semifinales del Mundial 2026.

Kane terminó la temporada con 73 goles, la mayor cifra entre los futbolistas reconocidos en la gala organizada por la revista francesa France Football. En la votación, superó al francés Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal. Lionel Messi, ganador de ocho ediciones del premio, quedó entre los diez primeros de la clasificación.

El delantero inglés coronó así una temporada en la que combinó su capacidad goleadora con los títulos obtenidos por el Bayern, que volvió a imponerse en las principales competiciones del fútbol alemán.

Alexia Putellas ganó su tercer Balón de Oro

En la categoría femenina, la española Alexia Putellas recibió el Balón de Oro por tercera vez, después de sus consagraciones en 2021 y 2022.

La mediocampista conquistó la Champions League femenina y los títulos locales con el Barcelona antes de dejar el club a comienzos de año. Durante la temporada disputó 53 partidos, marcó 26 goles y dio 15 asistencias.

Los otros premios de la gala

El Paris Saint-Germain fue elegido el mejor club masculino después de ganar la Ligue 1 y conquistar por segundo año consecutivo la Champions League, esta vez tras vencer al Arsenal en la final. El Barcelona recibió el reconocimiento al mejor equipo femenino por sus títulos en la liga española, la Copa de la Reina y la Champions League.

Entre los premios individuales, el español Unai Simón obtuvo el trofeo Lev Yashin al mejor arquero y su compatriota Cata Coll ganó la distinción femenina. Luis de la Fuente, entrenador de la selección española campeona del mundo, recibió el premio Johan Cruyff al mejor técnico masculino, mientras que Pere Romeu fue reconocido en la categoría femenina por su trabajo en el Barcelona.

El inglés Bukayo Saka ganó el premio Sócrates por su compromiso social y su participación en iniciativas solidarias. En tanto, Lamine Yamal obtuvo el trofeo Kopa al mejor futbolista sub-21 por tercera vez, tras sus victorias en 2024 y 2025. En la categoría femenina, la española Vicky López recibió el mismo reconocimiento por segundo año consecutivo.

La mexicana Charlyn Corral, del Pachuca, fue distinguida como máxima goleadora de la temporada femenina, con 36 tantos. Su premio marcó la primera vez que una representante de México recibió una distinción en la gala del Balón de Oro.