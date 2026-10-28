Qué se sabe hasta ahora del accidente de dos trenes de alta velocidad en España

Renfe confirmó a primera hora de la mañana que el AVE Madrid Puerta de Atocha que salió de Madrid a las 8.00 con destino Sevilla-Santa Justa y llegada prevista a las 10:39 horas sufrió un accidente con un tren de Iryo entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo.

¿Dónde y cuándo ocurrió?

La colisión por alcance entre los dos trenes se produjo a las 8:54 horas de este miércoles, según precisaron fuentes del 112. El punto exacto del choque se sitúa entre Mora y Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118.







¿Se conocen las causas del accidente?

Se sabe poco, de momento. Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es apuntan que el accidente que provocó el choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo pudo deberse a un error humano, precedido de un fallo técnico, de un operario del centro de control de Atocha que habría dado la orden de continuar al maquinista del tren de Renfe a pesar de que el Tren Iryo obstaculizaba la vía y a que la señal era roja. El operario habría permitido así rebasar esa señal roja al maquinista del tren de Renfe, que después habría chocado contra el Iryo que se encontraba paralizado.

¿Hay víctimas mortales?

Sí. De momento se confirmaron 30 fallecimientos, pero las autoridades dan por hecho que habrá más. Hablan de varias decenas de heridos de distinta consideración.

¿Cuánta gente iba en los trenes?

El Iryo 6076 llevaba 146 pasajeros y un bebé y el AVE 2080 llevaba 397 pasajeros a bordo. En total, viajaban 544 personas el accidente que deja ya múltiples víctimas. Así lo informó la portavoz del gobierno de Castilla- La Mancha, Esther Padilla.

¿Hay un plan de emergencia?

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo, y también se solicitó la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El alcalde de Urda, Manuel Galán, informó de que están habilitando dos pabellones en la localidad, uno de ellos para atender heridos y personas afectadas y otro, a petición de Protección Civil, para poder ofrecer información y atención a familiares de afectados. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que su departamento está “movilizado todos los recursos” a su disposición, “en coordinación con todas las instituciones competentes”.

¿Se paralizó la actividad política?

Las administraciones de Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid paralizaron su agenda tras conocerse el accidente. El Ayuntamiento de la capital envió efectivos sanitarios y de bomberos para colaborar en el operativo.

Los partidos detuvieron su actividad de precampaña, con la excepción de Vox. Santiago Abascal mantendrá la convocatoria de los actos de este miércoles en Santander y Valladolid para atacar al Gobierno después del accidente: “Vox seguirá denunciando la desvergüenza de la ”campaña del amor“ del PSOE que causa muertos en España”, aseguró en su cuenta de X.

¿Hay una investigación judicial?

Los dos jueces de instrucción de la localidad toledana de Orgaz, Mónica Iniesta Sampayo y Aristea Ortiz, junto a dos Letrados de la Administración de Justicia se trasladaron esta misma mañana hasta el lugar del accidente ferroviario. Por el momento se desconoce cuál de los dos juzgados se hará cargo de la investigación, pero si se tiene en cuenta la experiencia del anterior accidente ferroviario de entidad, el de Adamuz, es previsible que deba contar con refuerzo para la instrucción.

¿Afectó a la circulación?

Sí, la circulación de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla queda suspendida “hasta nuevo aviso”, según confirmó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Renfe habilitó puntos de atención para la devolución o el cambio de billetes, aunque recuerda que estas se pueden hacer también online para no colapsar las instalaciones.

¿Hay puntos de atención a familiares y víctimas?

Adif va a situar tres puntos de atención a las personas afectadas por el accidente de tren, según confirma el Ministerio de Transportes. Estos puntos de atención estarán situados en las estaciones de Atocha, en Madrid; en Santa Justa, Sevilla; y en Julio Anguita, Córdoba. Además, Renfe puso a disposición de los familiares el teléfono de atención 900 10 10 20. Por su parte, la compañía Iryo habilitó el tyeléfono 900 001 403.

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