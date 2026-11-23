La ocupación tradicional indígena en tierras fiscales es una fuente permanente de conflictos en la provincia de Río Negro, a pesar de que tiene cuarenta años una ley específica que contempla la protección de la población rural originaria. En el centro de la provincia, en plena estepa, la cuarta generación de una familia mapuche fue despojada de la posesión de un campo de mil hectáreas por la Dirección Provincial de Tierras, órgano local que administra y adjudica las tierras fiscales, pero no resuelve sobre territorios indígenas, según la legislación vigente.

Todo en un contexto donde el Senado Nacional aprobó la llamada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que mantiene límites para la compra de empresarios extranjeros pero facilita los desalojos, donde comunidades indígenas y familias campesinas serán las más perjudicadas.

Un siglo de presencia mapuche

Vicente Maliqueo y Francisca Coñohuepán se asentaron a principios del siglo XX en el paraje Guada Niyeu, a mitad de camino entre la ciudad de Fiske Menuco (General Roca), al norte, y Sierra Colorada, al sureste. Allí nacieron sus hijos y vivieron de la cría de animales. Con el tiempo levantaron una ruka (hogar) de adobe, crecieron los álamos y ampliaron las pircas (corrales de piedra), todo cerca de una vertiente de agua dulce. Su hijo Francisco Eufemio y su nieto Vicente sostuvieron la ocupación tradicional de esa fracción del territorio hasta el final de sus días, ocurridas en 2022 y 2021 respectivamente.

Ahora, el Estado provincial desconoció a sus descendientes y otorgó la tierra a un tercero ajeno al Pueblo Mapuche, un empleado público radicado en Cipolletti. En concreto, no permiten que la familia originaria ingrese a su territorio. La decisión es una práctica estatal históricamente ejercida en contra de la gente mapuche y los criollos pobres, en violación a la Ley Integral del Indígena (2287) vigente desde 1988.

La parcela de mil hectáreas es parte de una fracción fiscal de 12.500 hectáreas, sin mensura ni planos aprobados todavía, según el catastro público oficial. Gran parte de esa tierra fiscal está dentro del área de permiso de exploración minera de GRG Resources Corp, proyecto de oro, cobre y plata como consta en la última versión del Catastro Minero e informa la propia empresa.

La maquinaria administrativa

Eufemio Maliqueo nació en 1921 en Guada Niyeu. Formó familia con Matilde Ángel. Cuando ya tenían varios hijos, en 1960 se formalizó el inicio del trámite de reconocimiento de 1250 hectáreas ante la Dirección de Tierras y Colonias, según consta en la copia del expediente administrativo al que se accedió para esta nota. Con el correr de los años, se sumó a la petición su hijo Vicente.

Recién en 1984 la Provincia le otorgó un reconocimiento formal por mil hectáreas, cuando tanto él como su compañera tenían 64 años. En 2007 una inspección de Tierras vuelve a constatar la presencia del padre e hijo en el lugar, en un predio totalmente alambrado, con hacienda propia. Al año siguiente, la Provincia les otorgó el Permiso Precario de Ocupación (PPO), como si el anterior no existiera.

Luego del fallecimiento de su abuelo y su tío, en 2022, José Luis Llarenas Maliqueo se presentó formalmente ante las autoridades de la Dirección de Tierras para continuar la ocupación del campo conservando la marca y señal para los animales. El responsable del organismo le confirmó la recepción del pedido. Inmediatamente comenzó a hacer presentaciones en ese mismo expediente Pablo Melinguer, de Cipolletti, manifestando interés en el lugar argumentado sus trabajos hechos durante la esquila y asistencia personal a los ancianos durante sus últimos años. Una inspección de Tierras aseguró haber constatado la ocupación de Meliguer y dando por ciertos su presencia en una década. A la vez, denunció en la Comisaría a Llarenas y su familia por acceder al campo. En 2024, una nueva inspección certificó que ocupaba el lugar desde 2014, cuando todavía estaban con vida los ocupantes tradicionales. En ese mismo documento oficial consta que residía en Cipolletti donde presta servicios como enfermero del servicio penitenciario.

Las mujeres fueron las primeras en tener que dejar el territorio para insertarse en el mercado laboral, sobre todo como empleadas de servicios doméstico. Algunas de las hermanas pudieron reencontrarse recientemente y regresar al campo antes de que la Dirección de Tierras consumara el despojo.

Río Negro: Mapuches no, privados y mineras sí

María (69 años), hija de Eufemio, con sus hijos Luis (48) y Elbio (50) Llarenas Maliqueo, y su sobrina Beatriz Gómez Maliqueo, reclaman su derecho al territorio tradicional que el Estado rionegrino otorgó a un tercero por fuera de la legislación propia para los pueblo originarios. La Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro acompaña la demanda.

Por su parte, Melinguer insistió en que cuenta con el aval de Diego Lawrie, director de Tierras de Río Negro desde 2016, y que tiene en trámite una mensura particular de la tierra. Planteó su desacuerdo con que el caso se difunda por la prensa, asegurando que no existe conflicto, ante la consulta telefónica para esta nota.

Mientras los ancianos mantenían una vida con unas pocas chivas y ovejas, una empresa minera solicitó permiso de exploración en la década del 90, según notificó la provincia a Maliqueo. Pasaron los años sin novedades hasta que Minería avisó que Desarrollo de Recursos Sociedad Anónima, una compañía argentina de exploración de minerales domiciliada en Mendoza y subsidiaria de la canadiense Golden Arrow Resources Corporation, había obtenido permiso para el área La Esperanza, que incluía a Maliqueo como superficiario. Se trata del proyecto “Flecha de oro”, con tres propiedades mineras que suman 13.920 hectáreas: Puzzle, Esperanza y Maquinchao.

Golden Arrow Resources explora activamente una cartera de proyectos en Chile y Argentina. Es la misma que desarrolla el proyecto de uranio Ivana y Amarillo Grande, a pocos kilómetros al este de este espacio en conflicto.

Además de la memoria, en Guada Niyeu permanecen los entierros de los mayores y de algunos de los hijos fallecidos en el lugar. El ciclo completo de la vida en el territorio tradicional indígena.

Este artículo se publicó originariamente en Agencia Tierra Viva: https://agenciatierraviva.com.ar/mapuches-defienden-el-territorio-mientras-la-politica-de-estado-es-negar-los-derechos-indigenas/