La casa en que se vive, la casa propiamente dicha como entidad independiente -no así el piso o el departamento- puede tener rango de personaje en el cine o en la literatura. Particularmente, no hace falta decirlo, en el género fantástico, onda gótico, donde las mansiones embrujadas se transforman, de un espacio familiar e íntimo, en un lugar amenazador, revelador de secretos del pasado, de duelos no procesados, de traumas y miedos secretos, de almas en pena. En fin, un pasado que resurge y los personajes de carne y hueso deben precaverse o defenderse de posibles vueltas de tuerca.

También la casa es un bien inmueble que habla de actividades cotidianas como comer, dormir, cocinar, practicar diferentes rituales. Un lugar donde se moldean sus habitantes, que se suele heredar de padres y madres a hijas e hijos. La directora francoalemana, como ella se define -hija de una cineasta germana y de un obrero de la construcción francés- Mascha Schilinski, pocos años después de hacer su ópera prima Dark Blue Girl, andaba a la pesca de una casa apropiada para su nuevo proyecto, que en castellano se titularía El sonido al caer (y en francés, Los ecos del pasado). Junto a su coguionista Louise Peter, encontró el sitio soñado en el norte de Alemania: una antigua granja que había estado deshabitada mucho tiempo, y que había permanecido tal cual la dejaron los últimos dueños.

“Pasábamos de un cuarto a otro y veíamos que las cosas habían quedado largamente en su lugar. Muy inspirador”, le comentó Schilinski a Eulalia Iglesias, de la revista española El Caimán. “Me interesa mucho la contemporaneidad del tiempo. El hecho de estar en una habitación y pensar que hace años hubo otra persona haciendo algo allí, teniendo una experiencia que la marcó. Esa granja, con toda esa experiencia enclaustrada podía ser el recipiente perfecto para lo que queríamos expresar narrativamente”. Por otra parte, en dicha casa las impresionó la cantidad de historias relativas a mujeres que descubrieron, y decidieron que debían de estar en el centro del film. De modo que recopilaron toda la información posible y, ya con el guion muy minuciosamente preparado durante cuatro años, se la pasaron a actrices y actores para que construyeran sus personajes. Pero ese guion apenas daba indicios de cada historia personal, estaba desarrollado en forma sinuosa, nada lineal, con inesperados -para sus espectadores/as- saltos en el tiempo que en la segunda mitad de la película van cobrando sentido.

Los principales personajes femeninos son: Alma, en años de la Primera Guerra; Erika, en los ’40; Angelika, en los ’80; Lenka, en el presente. Más una serie importante de secundarios, como la criada Trude; esa madre siempre con náuseas; la lisiada Hedda; Kaya, la amiga de Lenka. Amén de roles masculinos de peso como Fritz, al que someten para que no vaya a la guerra; o Uwe, el tío abusador de Angelika.

Sí, el mapa de personajes es amplio y un poco complicado, pero todos tienen su razón de estar, de accionar. Y sus intérpretes, muy bien elegidos, recortan netamente sus perfiles. A veces fantasmosos, como diría Haroldo Conti; a veces deformados involuntariamente por la memoria de alguien que no puede capturar la imagen nítida de un ser muy querido en esta cinta tan compleja, profunda, violenta, divertida por momentos. Con vagas reminiscencias de Bergman, de Buñuel y algún otro cineasta, pero con una marca poética muy personal de esta directora capaz de convertir al río en un ser con vida propia.

Más allá de cierta confusión en los primeros tramos, del malestar frente a una crueldad indecible por el gesto en sí y por quienes la practican, El sonido al caer, con la belleza de sus imágenes -lograda por la puesta en escena, la calidad de la fotografía, el refinado diseño de la producción en vestuarios y decorados- y esos misterios que se miran por el ojo de la cerradura, puede procurar un estado de fascinación creciente en un público sensible y atento. Que, incluso, es posible que desee volver a ver otra vez esta obra en pos de la gratificación de seguir desentrañando, comprendiendo sus secretos, siguiendo otras pistas. Como, por caso, detalles que aluden a la familia, al territorio donde han vivido, a la propia Historia de esas décadas. Y muy especialmente, al trato dado a las mujeres desde el machismo patriarcal, incluidas las criadas miradas con delicada piedad por la cámara. Los ecos del pasado, como se llama en Francia esta cinta, no sin motivo, ya que lo sucedido en otros tiempos signa y emparienta estas historias entre sí. Fantasmas de un viejo y nuevo pasado que retumban y se entrelazan. Una trenza rubia enroscada en la oreja de una niña, una chica que se ata una pierna para tener la vivencia de cómo se camina con muletas, una ceremonia fúnebre perturbadora, la mirada de un familiar adulto sobre dos adolescentes, el momento de decisión de una criada sobre un carro… reverberan de manera puramente cinematográfica. En ocasiones con una formulación táctil que puede sentirse como un tremendo golpe en el corazón de quien está mirando esta escena incomparable: Angelika en el campo a punto de ser trillado, que se acuesta abrazando al animal muerto puede resultar un golpe en el corazón y en el cuerpo quien mira. Hay un dolor fantasma, un pecado original que se inmiscuye en todo el film.

Lo raro, lo extraño no se explica aquí; lo fantástico, lo onírico a menudo tiende a ganar la partida. El tributo a la fotografía, ese arte que precedió al cine, hace su aparición cuando se toman imágenes de difuntos en la década de 1910 del siglo pasado, o con la sorpresa de la Polaroid a fines de los ’40, retrato de familia donde una integrante se vuelve espectral. A Mascha Schilinski no le alcanzó el presupuesto para filmar en 35 milímetros pero tuve a su lado, de su lado -además de un equipo técnico al que elogia con entusiasmo- a Fabian Gamber, su pareja y excelente director de fotografía, que hizo todo lo artísticamente posible para que El sonido… sonara a celuloide. Otra directora mujer que habla de las mujeres en los siglos 20 y 21; que ofrece algo nuevo, algo hermoso, algo desafiante.

Salas: Cinépolis Recoleta, Atlas Patio Bullrich, Lorca, Cacodelphia, Multiplex Belgrano, Showcase Norte