La industria de los combustibles fósiles es cada vez más una actividad oceánica. En 2024, el 85% de los nuevos descubrimientos de hidrocarburos se produjeron en altamar, según señaló Ignacio Arróniz Velasco, especialista de la organización Earth Insight, durante un panel de la COP31, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que acaba de finalizar en Antalya, Turquía.

A su vez, el aumento de estos emprendimientos va en contra de la advertencia que lanzaron el mes pasado científicos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), quienes afirmaron que el mundo se dirige irremediablemente a sobrepasar el aumento de 1,5°C de calentamiento global respecto a los niveles preindustriales, un objetivo que se había establecido en el Acuerdo de París firmado durante la COP de 2015.

Sin embargo, once años después, la discusión sobre los impactos de la explotación offshore brilló por su ausencia en la COP31.

“En esta COP, existieron dos conversaciones separadas. Una sobre la importancia de los océanos para la acción climática, la protección de los arrecifes de coral, etc.; y otra paralela sobre la necesidad de una hoja de ruta para dejar atrás los combustibles fósiles. Lo que no existió es una conexión entre ambas, pese a que la expansión petrolera está ocurriendo en su gran mayoría en los océanos”, explicó a elDiarioAR Arróniz Velasco.

Para América Latina y el Caribe, esta problemática también se está tornando más urgente. En 2025, según la consultora Rystad Energy, se perforaron unos 33 pozos de exploración en mares de la región, cinco más que en 2024, con Guyana y Brasil a la cabeza de los nuevos emprendimientos.

Martí Orta, biólogo de la Universidad de Barcelona que estudia la inconsistencia entre el Acuerdo de París y el aumento de la explotación petrolera, señala desde la COP31: “Si queremos evitar superar los 2°C de calentamiento que nos van a llevar a lo que António Guterres [secretario general de la ONU] llama el ‘infierno climático’, necesitamos anular el 60% de los contratos existentes. ¿Qué significa esto? Que no necesitemos explorar nada más, porque ya nos hemos pasamos larguísimo del límite”.

Pese a que en la COP31 el tema fue ignorado, expertos y pobladores de Argentina, Brasil y el Caribe advierten sobre los impactos que sufren sus comunidades costeras a causa de la industria de combustibles fósiles en altamar.

La tríada negra de Argentina: exploración, explotación y exportación

En el Mar Argentino, la industria de combustibles fósiles está presente de diversas maneras: hay yacimientos activos, proyectos de exploración y proyectos de construcción de infraestructura marítima para exportación de hidrocarburos.

La producción offshore activa se concentra en la Cuenca Austral, con la mayor cantidad de proyectos ubicados en el norte de la provincia de Tierra del Fuego.

“Nosotros tenemos una explotación offshore instalada desde hace más de 40 años”, cuenta Carla Wichmann, integrante de la Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. “En este momento, están activas seis plataformas, a cargo del consorcio que integran las empresas TotalEnergies, Pan American y Harbour Energy. La última que se construyó fue Fénix, en 2024, que generó bastante revuelo porque se hizo después del Acuerdo de Escazú”.

En cuanto a exploración, Ariel Slipak, coordinador del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), menciona dos grandes zonas. Por un lado, los proyectos ubicados en las Áreas CAN (Cuenca Argentina Norte), enfocados en la exploración en aguas ultraprofundas frente a la costa de Mar del Plata y Necochea. Incluyeron prospección sísmica -cuyas detonaciones afectan, entre otras cosas, a la trayectoria de la ballena franca austral- y la perforación del pozo exploratorio Argerich que, como resultó seco, bajó un poco las expectativas de las empresas petroleras.

Por otro lado, está el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. “Está ubicado en territorio argentino usurpado por el gobierno británico y es impulsado por las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (israelí). Proyecta la perforación de más de veinte pozos submarinos que van a ir por caños subterráneos hasta un buque de procesamiento en altamar”, explica Slipak. Y remarca: “El riesgo de derrames en estos proyectos es siempre de un 99,9%. Es imposible que no haya derrames”.

En tanto, Hernán Pérez Orsi, consultor en temas de energía y océanos, remarca la dificultad de conocer la verdadera dimensión de los impactos en áreas profundas, prácticamente desconocidas. “No tenemos línea de base: como no sabemos qué había antes, no podemos saber cómo queda después. Y esto es algo que tampoco está siendo solicitado por el Estado nacional en ningún momento de la exploración”, indica.

Para completar el panorama argentino, en el golfo de San Matías, situado entre las provincias de Río Negro y Chubut, hay tres proyectos de construcción de infraestructura marítima para exportación de hidrocarburos: Vaca Muerta Oil Sur, Southern Energy y Argentina LNG. Según señalan desde Earth Insight, estos proyectos afectarían al ecosistema marino utilizado por pingüinos de Magallanes, delfines, lobos marinos y comunidades de pescadores artesanales.

Fabricio Di Giacomo, integrante de la Multisectorial Golfo San Matías y la Red de Comunidades Costeras, señala que el avance de estos proyectos se vio facilitado por la modificación de la Ley provincial 3.308, que había sido sancionada en 1999 y prohibía la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.

“En el 2022, sin consulta previa a comunidades locales, en la legislatura de Río Negro se presentó el proyecto para modificar esa ley. En ese momento, nos comunicamos con legisladores que nos confesaron que habían tenido reuniones con el CEO de YPF dos días antes para que firmen el proyecto”, cuenta Di Giacomo. “A nosotros ni siquiera nos dejaron entrar en el recinto y varios fuimos golpeados por patotas”, agrega.

Por el momento, pese a las denuncias de los habitantes del golfo, los proyectos siguen en pie y se proyecta que comiencen a operar el año que viene.

Brasil: amenazas a líderes indígenas y las contradicciones del gobierno

“Lo que hace tres años temíamos que sucediera, hoy es una realidad: vivo en un territorio que está siendo afectado por la explotación petrolera en altamar”, dice a elDiairoAR Luene Karipuna, lideresa del pueblo indígena Karipuna de Amapá, situado al norte de Brasil, quien llegó a la COP31 para visibilizar la problemática. El proyecto más avanzado en la zona es el bloque exploratorio FZA-M-59, operado por Petrobras.

Entre los impactos que menciona Luene, se cuentan un importante aumento de la población, la especulación inmobiliaria y amenazas a líderes indígenas que tratan de oponerse al proyecto, como ella. “Nunca se realizó una consulta libre, previa e informada, y los intentos de cooptar a nuestros líderes son muy concretos. Mi territorio atraviesa un momento de preocupación que no vivíamos desde hace años”, denuncia.

No es el único caso. En octubre, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) asignó 26 bloques marítimos para exploración: siete están situados en la Cuenca de Ceará (margen ecuatorial), cedidos al consorcio entre Petrobras y QatarEnergy. En cuanto a los yacimientos activos, Brasil tiene unas 76 instalaciones marítimas en operación.

Ricardo Baitelo, investigador del Instituto de Energía y Medio Ambiente (IEMA) de Brasil, explica que en los últimos diez años los proyectos de exploración offshore pasaron de estar concentrados en el presal -una de las mayores reservas petroleras descubiertas en aguas ultraprofundas- a la zona del margen ecuatorial.

“Petrobras está encontrando petróleo en esta región y eso trae muchas preocupaciones porque es un ecosistema con una sensibilidad bioclimática y unas características muy específicas de la Amazonía, donde se mezcla el río con el océano. Esto tiene impactos potenciales muy grandes ya que si hay un derrame puede llegar a otros países del Caribe”, apunta el especialista.

Además, señala las contradicciones del gobierno de Lula da Silva, quien por un lado impulsa políticas de conservación de los bosques amazónicos y, por el otro, otorga licencias a compañías petroleras para realizar exploración offshore en uno de los corredores con mayor biodiversidad del mundo. “La respuesta del gobierno es que no hay contradicción porque el petróleo no es para Brasil, sino para exportar a otros países, como si eso no implicara que igual se está contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero”, remarca Baitelo.

Países del Caribe: desplazamiento, cementerios de botes y zonas de sacrificio

En la región caribeña, Guyana encabeza una ola de explotación offshore acelerada que ha impactado de diversas maneras a su población. “En la capital, se está dando un proceso de gentrificación, ya que el costo de vida se ha vuelto altísimo. La actividad también afectó a la pesca artesanal y se habla de que hay un ‘cementerios de botes’. Muchos pobladores se ven obligados a irse en busca de nuevas fuentes de ingreso, algo que tampoco es sencillo ya que el interior está dominado por una selva espesa”, cuenta Carolina Sánchez Naranjo, vocera de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles.

Otras zonas mencionadas por Sánchez que se encuentran en el foco de la exploración o explotación offshore son Surinam (con producción proyectada para 2028), Trinidad y Tobago (productor histórico) y la costa caribeña de Colombia, con el megaproyecto Sirius para la extracción de gas fósil. A esto se le suma Jamaica, con prospección sísmica sobre zonas sensibles de arrecifes en la costa sur; y Honduras, con contratos de exploración reactivados en territorios de comunidades misquitas y garífunas.

Javier Medina, pescador del Golfo de Morrosquillo, en el caribe colombiano, cuenta los impactos que observan en su comunidad. “Desde que empezó la exploración sísmica, empezamos a encontrar peces demersales boyando en estado de descomposición. Además, los derrames por la exportación de crudo causaron marea negra en tres ocasiones. Esta situación generó el desplazamiento de caladeros [zonas de abundantes recursos] ancestrales y el tránsito de las grandes embarcaciones que llegan a nuestro territorio ha traído especies invasoras como el camarón tigre y el pez león”, describe.

Según Medina, la suma de estos impactos está contribuyendo a que la pesca artesanal vaya desapareciendo. “Estos proyectos van en contra de la vida y de nuestros océanos”, afirma. “Antes, la voz del pescador se escuchaba, pero hemos sido desplazados e ignorados. Hoy los gobiernos locales, departamentales y nacionales ven al golfo como una zona de sacrificio. Y levantar la voz significa la muerte”.

Una discusión sobre cambio climático, océanos y derechos humanos

Todos los expertos consultados coinciden en que hay una desconexión entre las discusiones que se dan en la COP y los impactos que los pobladores costeros latinoamericanos sufren desde hace años a causa de la industria hidrocarburífera.

“Sinceramente, creo que todo lo que sucede en las COP tiene cero efectos en la vida real y en las matrices energéticas de nuestros países”, dice Pérez Orsi. “Yo soy muy pesimista de lo que se conversa ahí porque ya pasaron más de diez años del Acuerdo de París y seguimos quemando combustibles fósiles y descuidando el mar, que es el aliado número uno para combatir el cambio climático”.

En tanto, Arróniz Velasco lanza una advertencia desde lo socioeconómico. “Yo entiendo la necesidad de algunos países de buscar nuevas fuentes de crecimiento. Sin embargo, deben tener en cuenta que desarrollar yacimientos petroleros offshore lleva muchos años y nos estamos moviendo hacia un contexto internacional que apunta hacia una mayor electrificación y una menor demanda de petróleo y gas”.

Para Orta, de seguir con este ritmo de expansión de combustibles fósiles, en diez años los impactos en la economía, el empleo, la salud y el desplazamiento de poblaciones tendrán tal magnitud que será muy difícil poder mantener la estabilidad mundial.

Finalmente, Sánchez Naranjo subraya: “incluso en espacios de Naciones Unidas en los que se habla de océanos, muchas veces ni se mencionan los derechos de las poblaciones costeras. Necesitamos enmarcar estas conversaciones en una triada que articule cambio climático, océanos y derechos humanos. Tenemos que trabajar en la interconectividad de las luchas. No queremos que solo nos quede la foto de lo lindo que era el Caribe”.

Esta historia se produjo como parte de la COP31 Climate Change Media Partnership, una beca de periodismo organizada por Earth Journalism Network de Internews, Informed Earth y el Stanley Center for Peace and Security.