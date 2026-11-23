La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ana Josefina Arias, defendió este lunes el homenaje a Mario Roberto Santucho, exjefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), previsto para el 10 de diciembre, y sostuvo que debe respetarse la iniciativa de los estudiantes. La defensa llegó en medio de una presión creciente para suspender el acto. El Gobierno nacional le exigió al rector Ricardo Gelpi que lo impida y que sancione a sus promotores, y el vicerrector Emiliano Yacobitti presentará un proyecto de rechazo ante el Consejo Superior, que se reúne este miércoles.

“No me parece sensato evitar que este grupo que quiere reivindicar a un líder al que valoran y consideran no lo haga”, dijo Arias en declaraciones radiales. Explicó que la propuesta del Colectivo Cultural Contramuro llegó al Consejo Directivo a través de una agrupación estudiantil y se aprobó con dos abstenciones. Aclaró que no votó ni fue autora del proyecto, y recordó que la facultad ya tiene homenajes a militantes de los años 70, incluidos integrantes de organizaciones armadas.

Consultada por las acciones del ERP durante gobiernos constitucionales, admitió que formaron parte de la trayectoria de Santucho, pero dijo que no invalidan el reconocimiento. Sostuvo que “la lucha armada fue una opción de esa generación que no es extrapolable a la actualidad” y agregó: “Yo igual no estoy reivindicando ese período”. También negó integrar La Cámpora, aunque confirmó que fue candidata de Fuerza Patria en las últimas elecciones.

Gobierno, rectorado y Congreso

El Ministerio de Capital Humano intervino a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez. Primero difundió un comunicado en el que informó que había pedido a Gelpi medidas administrativas para impedir el homenaje y sanciones para sus organizadores. Después le envió una nota formal en la que advirtió que las autoridades universitarias podrían incurrir en delitos y en incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. Álvarez reconoció luego que, por la autonomía universitaria, la decisión corresponde al rector, los decanos y el Consejo Superior.

A su vez, Yacobitti escribió en X que rechazaba homenajear a quien “atentó con las instituciones estatales en el periodo democrático 1973/76”. El vicerrector, dirigente de la UCR, asumirá como rector el 11 de diciembre, un día después de la fecha prevista para el acto.

El bloque de senadores de La Libertad Avanza, que encabeza Patricia Bullrich, también pidió suspender la actividad: “La memoria no puede ser selectiva”. La organización Reset Republicano solicitó un juicio académico contra Arias y otros miembros del Consejo Directivo por “actos que lesionan la dignidad y la ética universitarias”, informó Noticias Argentinas. Dentro de la facultad, el sector reformista anticipó una nota de repudio, y el decano electo, Diego de Charras, que asumirá en marzo, no descartó revisar la distinción.

Mario Santucho, hijo del exjefe guerrillero y director de la revista Crisis, ratificó la convocatoria. En diálogo con la prensa, enmarcó la polémica en el conflicto entre el Gobierno y la universidad pública y afirmó que “el acto se hace”, salvo que el rectorado decida censurarlo. Desde la revista impulsan una campaña de firmas contra lo que consideran un ataque a la autonomía universitaria.

El acto y la figura

El homenaje está convocado para el jueves 10 de diciembre a las 18 en el patio interno de la sede de Santiago del Estero 1029, en Constitución, a 50 años de la muerte de Santucho. La fecha coincide con el aniversario de la recuperación democrática. Lo organizan Contramuro y la cátedra del sociólogo Pablo Bonavena, con la adhesión de la agrupación La Mella, e incluye la colocación de un cuadro-escultura donado por el colectivo y un cierre a cargo del hijo de Santucho. El Consejo Directivo lo declaró de interés institucional en una resolución que invoca “un compromiso inclaudicable” con la memoria, la verdad y la justicia.

Santucho nació en Santiago del Estero en 1936. Estudió en la Universidad Nacional de Tucumán, donde se recibió de contador y empezó a militar como representante estudiantil. Fundó el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y condujo su brazo armado, el ERP, que se propuso tomar el poder por la vía armada. La organización desarrolló acciones armadas durante la dictadura de 1966-1973 y las continuó bajo los gobiernos constitucionales de 1973-1976. En agosto de 1972 Santucho se fugó del penal de Rawson. Murió el 19 de julio de 1976 en un operativo del Ejército en Villa Martelli, cuatro meses después del golpe. Él y su compañera, Liliana Delfino, permanecen desaparecidos.