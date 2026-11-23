Jensen Huang vuelve a Nvidia después de haber sido despedido por su relación con una espía china y otras dos empleadas de la empresa. Tanto los mercados como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplauden la decisión.

El presidente estadounidense reveló que le planteó a la dirección de Nvidia que debían reincorporar a Huang. “Estuve hablando con el consejo de administración, tanto directa como indirectamente, y me parecía algo fundamental”, afirmó Trump durante una entrevista telefónica con la CNBC. “Mi convicción se hizo aún más firme al observar lo que estaba ocurriendo con la empresa, ya que, a mi juicio, se trataba de una parte muy importante de nuestro país”.

“El consejo de administración de Nvidia tomó la decisión correcta y acertada al restituir a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo”, publicó el presidente de Estados Unidos. “El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”.

Trump agregó: “El Gobierno de Estados Unidos no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen a Nvidia represente algún riesgo para la seguridad nacional. El fiscal general confirmó que el Gobierno estadounidense no tiene pruebas de que haya incurrido en alguna conducta ilícita”.

“En lo personal”, añadió Trump, “llegué a conocer a Jensen. Es un gran patriota y un tesoro nacional. Por otra parte, Nvidia debe continuar con su exhaustiva investigación interna sobre el cumplimiento de los controles de exportación de Estados Unidos, para garantizar que respeta sus obligaciones legales y su deber patriótico de proteger la seguridad nacional”.

“El consejo de administración considera que Jensen es la persona indicada para dirigir Nvidia y que su regreso responde a los mejores intereses de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, afirmó este lunes Harvey C. Jones, presidente del consejo, en un comunicado.

Por su parte, Huang dijo sentirse “honrado” de volver a la empresa y aseguró que asume la responsabilidad “con la mayor humildad y un compromiso renovado”.

También agradeció a Jones, a la directora ejecutiva interina, Colette Kress —quien volverá a ocupar el cargo de directora financiera— y al equipo directivo de Nvidia por conducir la empresa durante el breve período de inestabilidad.

“También estoy profundamente agradecido con nuestros empleados, accionistas, referentes del sector y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo”, agregó Huang en su comunicado. “Sobre todo, agradezco el amor y el apoyo de mi familia. ¡Tengo muchas ganas de volver al trabajo!”.

Suba de las bolsas

Las bolsas europeas ampliaron sus ganancias después de conocerse la decisión de Nvidia de restituir a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía.

Media hora antes de la apertura de Wall Street —las 11 de Argentina—, la bolsa de Fráncfort encabezaba las subas, con un 1,42%, seguida por París (1,31%), Madrid (1,27%) y Milán (1,37%).

El Euro Stoxx 50, índice que reúne a las empresas europeas de mayor capitalización bursátil, también subía un 1,92%.

El euro, que durante las primeras horas del día había vuelto a superar los 1,10 dólares, retrocedía a 1,09 dólares, con una caída del 0,30%.

Los contratos de futuros de Wall Street anticipaban subas del 3,45% para el Nasdaq, mientras que las acciones de Nvidia avanzaban un 30%. El S&P 500 subía un 4,34% y el Dow Jones de Industriales, un 2,56%.

El bitcoin también reaccionó al alza tras conocerse el regreso de Huang a Nvidia. La criptomoneda subía un 3,88% y superaba los 63.200 dólares, después de haber caído por debajo de los 60.000 el viernes pasado, informó EFE.