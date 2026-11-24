El Gobierno reunirá este martes a las 13 a la mesa política en Casa Rosada para definir los próximos pasos de la agenda legislativa, con eje en la reforma electoral que el oficialismo buscará tratar el jueves en el Senado.

Los integrantes del reducido círculo incluirán además el debate por la ley de Ludopatía, que comenzará a discutirse este miércoles en comisiones en la Cámara Alta, en la previa al vencimiento del estado parlamentario de la media sanción obtenida en Diputados.

El encuentro se desarrollará en una semana clave para las aspiraciones parlamentarias del oficialismo, que además prevé avanzar el jueves con el tratamiento del Presupuesto 2027 y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

Con la hoja de ruta delimitada, y en la previa a la convocatoria de sesiones extraordinarias, la mesa política buscará coordinar la estrategia legislativa para la última semana del período ordinario, en la que el Gobierno intentará imprimirle ritmo a sus iniciativas y sostener los acuerdos políticos que necesita para avanzar con su agenda.

La reunión será encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contará con la participación de los referentes que integran el ala política, en el marco de las negociaciones con los bloques aliados que encarnan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem para garantizar los respaldos necesarios en el Congreso.

También se espera la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. Completarán la lista el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

La reforma electoral constituye uno de los principales objetivos del Gobierno, que pretende avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y otros cambios en el sistema electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En paralelo, el oficialismo deberá seguir de cerca el debate por la ley de ludopatía, que se abordará el miércoles en comisiones, mientras que el jueves tendrá una agenda parlamentaria cargada con el tratamiento de iniciativas económicas e institucionales.

Si bien el bloque de La Libertad Avanza en el Senado aspira a obtener dictamen del proyecto, algunas voces oficiales garantizan que, de tratarse el articulado que pide la Iglesia, será finalmente vetado. “Es como la Ley Seca, no tiene sentido”, argumentaron.