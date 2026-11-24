El año pasado estuve a punto de abandonar las matemáticas. Este 20 de noviembre, Levent Alpöge anunció que, en colaboración con Claude, había demostrado la hipótesis de Riemann, un problema de 167 años de antigüedad relacionado con la distribución de los números primos. Desde entonces, las comunidades de Lean y Mathlib certificaron la demostración formal, pero apenas estamos empezando a comprender el razonamiento que hay detrás. ¿Qué futuro le espera a alguien que recién empieza una carrera en matemáticas?

En mayo de 2025, dirigí el equipo de teoría de números del proyecto FrontierMath, de Epoch AI. Elaboramos problemas complejos para poner a prueba a los grandes modelos de lenguaje. Vi cómo un modelo inédito de ChatGPT calculaba todos los momentos de los números de Tamagawa de las curvas elípticas, a partir de los trabajos de Manjul Bhargava y Roger Heath-Brown, así como de artículos que mi padre había escrito en la década de 1960. Me quedé atónito.

Me doctoré en 1993 y construí mi vida alrededor de la investigación, la docencia y la formación de estudiantes. Me encantaría demostrar que la función tau de Ramanujan nunca se anula o que la mitad de los números de partición son pares. Mi yo de 25 años se habría quedado abrumado ante lo que estamos presenciando hoy. Nada de lo que escriba puede tranquilizar a alguien que recién empieza su carrera, pero puedo explicar por qué decidí quedarme.

Mi padre, que era teórico de números, murió en enero. De chico, aprendí de él sobre Ramanujan, cuyos cuadernos siguen ocupando a generaciones de matemáticos. Ramanujan creía que una diosa hindú le revelaba fórmulas matemáticas en sueños. Cuando me planteé trabajar en inteligencia artificial, temí que mi padre lo interpretara como un abandono de las matemáticas. En cambio, me dijo que la IA le recordaba a Ramanujan: los descubrimientos que llegan de una fuente inesperada pueden dejarnos mucho por comprender. No tomo esa comparación al pie de la letra. Ramanujan fue un ser humano con una imaginación y una vida extraordinarias. La respuesta de mi padre me conmovió hasta las lágrimas y me permitió seguir siendo matemático de una manera que no había imaginado.

Actualmente, estoy de licencia en la Universidad de Virginia y trabajo como matemático fundador en Axiom Math. Utilizamos inteligencia artificial para formalizar, verificar y ampliar demostraciones matemáticas en Lean, un lenguaje en el que un pequeño programa de verificación comprueba cada paso. Este trabajo permite detectar errores y lagunas, y hace que las demostraciones puedan ser examinadas y reutilizadas. El criterio humano sigue siendo fundamental: tenemos que comprobar que la formulación matemática exprese lo que realmente queríamos demostrar.

Nuevas teorías matemáticas

Publicamos la primera formalización completa en Lean de la clasificación de los grupos simples finitos, una de las demostraciones más extensas de la historia de las matemáticas. Anunciada en 1983, esa clasificación requirió décadas de trabajo de numerosos matemáticos. En 2004 se resolvió una laguna importante. Nuestra IA ayudó a generar 43,1 millones de líneas de código Lean. Durante el proceso, detectamos un problema en uno de los caminos publicados para llegar a un teorema clave y propusimos un argumento alternativo. El núcleo de Lean verifica la demostración formal resultante. Las matemáticas son patrimonio de las generaciones que las desarrollaron. Nuestras formalizaciones de la clasificación y de otros campos ya nos están ayudando a construir y verificar nuevas teorías matemáticas.

Después de 24 días de trabajo, vi cómo los últimos avances aparecían en mi computadora portátil. Lloré. Pensé en las personas que habían hecho posible la clasificación y en mi padre, a quien ya no podía contarle lo que habíamos conseguido. Pero tengo 58 años. Dirigí a 35 estudiantes de doctorado, 17 investigadores posdoctorales y cientos de estudiantes universitarios. Tuve oportunidades que los jóvenes matemáticos no pueden dar por sentadas. No puedo pedirle a un estudiante de posgrado que vea la incertidumbre como una aventura solo porque yo encontré en ella un trabajo gratificante.

En un coloquio en Berkeley, dos días después de que OpenAI anunciara su solución de las ecuaciones de Navier-Stokes, una conferencia que estaba programada se convirtió en un debate abierto que duró casi dos horas y media. Los estudiantes preguntaron sobre el reconocimiento, la transparencia, las contrataciones y el trato que recibían los matemáticos cuyo trabajo había sido pionero. Algunos me preguntaron qué haría para ayudarlos. Cuando nos fuimos, el personal de seguridad del campus ya estaba cerrando el edificio.

La declaración Una grave desalineación de la IA en las matemáticas, firmada por Terry Tao y otros ganadores de la medalla Fields, advierte sobre los anuncios apresurados, la atribución inadecuada de los méritos y la pérdida de comprensión matemática. Comparto esas preocupaciones. En una reunión de las Academias Nacionales expresé mi postura de esta manera: la esperanza no es un plan y la nostalgia no es una guía.

Las universidades, las revistas científicas, las empresas y los organismos de financiamiento tienen que decidir qué respaldan y qué premian. Los estudiantes y los colegas más jóvenes deberían tener voz mientras esas decisiones todavía están abiertas, al igual que los matemáticos que eligen trabajar sin inteligencia artificial. En los debates en los que pueda participar, voy a defender esa inclusión.

Los estudiantes necesitan espacio para enfrentarse a las matemáticas y aprender a cuestionar las herramientas que utilizan. En mi trabajo como tutor, voy a preguntarles a los jóvenes matemáticos qué comprendieron, qué ideas desarrollaron y qué hicieron posible. Tener acceso a un sistema potente no reemplaza esas contribuciones. En los trabajos que ayude a publicar, los lectores deberán saber qué se demostró, qué sigue siendo una hipótesis y quién aportó las ideas.

Quiero que mis estudiantes, y los de otros profesores, desarrollen ideas que sean verdaderamente propias. Quiero que tengan colegas dispuestos a escucharlos y el respaldo material necesario para dedicarse a las matemáticas. Mi trabajo en Axiom es una de las formas en que intento contribuir. No reemplaza mis responsabilidades como profesor y mentor. Puede que me equivoque sobre cómo va a desarrollarse todo esto. Todavía estoy aprendiendo qué significa ser matemático.

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Sobre el autor: Ken Ono es teórico de números y catedrático de matemáticas en la Universidad de Virginia, actualmente de baja para desempeñar el cargo de matemático fundador en Axiom Math. Antiguo vicepresidente de la Sociedad Matemática Americana, es conocido por su trabajo sobre Ramanujan y las particiones de números enteros.

Estas opiniones no reflejan necesariamente las de Axiom Math, la Universidad de Virginia, las Academias Nacionales ni ninguna otra institución a la que esté afiliado.