La empresa chilena Easter Island, propietaria del buque de carga Danstar, confirmó que realizará el trayecto Punta Arenas hasta las Islas Malvinas sin gestionar previamente un permiso del Gobierno argentino.

Además, la compañía anunció que para desarrollar el recorrido se respaldará en el derecho de paso inocente reconocido por el derecho internacional; una decisión que reaviva la controversia diplomática entre Argentina y el país trasandino.

Por su parte, el canciller argentino, Pablo Quirno, señalo en declaraciones televisivas que las embarcaciones que se dirigen al archipiélago deben contar con autorización de la Argentina si atraviesan aguas bajo su jurisdicción.

En ese sentido, el titular de la cartera sostuvo que la exigencia se respalda en la normativa argentina y señaló que anualmente “hay miles de barcos que piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas”.

De este modo, Quirno aclaró que el reclamo no pretende hacer foco en el tránsito por el estrecho de Magallanes —de soberanía chilena—, sino específicamente a los viajes con destino a las islas que cruzan mar argentino.

En tanto, el gerente general de Easter Island, Pablo Pacheco, defendió la postura de la compañía y sostuvo que existen tratados internacionales que respaldan la navegación; además, planteó que el buque no debería ser detenido por considerar que se trata de un procedimiento contemplado en acuerdos vigentes entre ambos países.

La salida del buque de Easter Island está prevista entre la tercera y la cuarta semana de diciembre de 2026, después de que se le realicen tareas de mantenimiento en Asmar Magallanes, y transportará alimentos, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos.

Desde el Gobierno chileno sostienen que el viaje es una actividad legítima entre privados, que no involucra al Estado chileno y cuya gestión depende de los empresarios.

Con capacidad para más de 1.200 toneladas, el Danstar llevará alimentos, vinos, materiales de construcción y gas licuado, entre otros productos.

Aparte del abastecimiento que llega a través de Reino Unido, un barco viaja desde Montevideo cada mes con suministros, en su mayoría productos europeos y asiáticos.

El Gobierno argentino cuestionó la ruta por la posibilidad de que el carguero abastezca no solo a los 5.000 habitantes de las islas, sino también a la planta del proyecto petrolero Sea Lion, protagonista de una nueva controversia entre Buenos Aires y Londres.

El próximo 28 de noviembre el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo (Alemania), fallará sobre la petición de Buenos Aires de suspender el proyecto petrolero Sea Lion, autorizado por Reino Unido y operado por la firma israelí Navitas (65 %) y la británica Rockhopper (35 %).

El gerente de la naviera Easter Island, Pablo Pacheco, aseguró este fin de semana en una entrevista en el medio chileno Ex-Ante que la naviera “se desmarca de todo lo que es el proyecto de hidrocarburos que se pretende explotar al norte de las islas”.

“Ese es un poco el dolor que hoy tiene el gobierno argentino y por eso se generó revuelo. No hemos tenido ni sostendremos reuniones con esas empresas”, añadió.

Con información de agencias.