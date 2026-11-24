En contrapartida de las tradicionales noches porteñas, que suelen estar asociadas a museos, librerías, galerías o espacios culturales, desde este lunes y hasta el próximo domingo, un conjunto de organizaciones sociales lleva adelante “La Noche de las Ollas”, una semana de actividades destinadas a mostrar el trabajo que realizan en comedores, recorridas y espacios que asisten a personas en situación de calle en distintos barrios de Buenos Aires, y señalar un “hostigamiento” por controles o restricciones que aseguran sufrir por parte de las autoridades capitalinas.

La convocatoria reúne a más de 25 organizaciones comunitarias, grupos barriales y espacios de asistencia que sostienen ollas populares y entregas de viandas. El objetivo declarado es doble: visibilizar la situación de quienes dependen de esas redes de ayuda y denunciar las dificultades que, según afirman, enfrentan para desarrollar su tarea en el espacio público.

La iniciativa surge en medio de una creciente tensión entre estos colectivos y el Gobierno de la Ciudad. Las organizaciones sostienen que en los últimos meses aumentaron las intervenciones de agentes de la Policía de la Ciudad y de inspectores del área de Espacio Público, que solicitan autorizaciones o condiciones para la distribución de alimentos que, según sostienen los convocantes, no están previstas en la normativa vigente.

Un debate atravesado por la situación de calle

La discusión ocurre en un contexto marcado por el aumento de la cantidad de personas que viven en la calle o dependen de dispositivos de asistencia.

El Gobierno contabilizó a 9.421 personas viviendo en situación de calle en la Argentina y más de la mitad habitan en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), según un relevamiento oficial elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

El informe oficial reveló que el 97,68% son argentinos y más del 80% de los registrados son varones. Además, detalló que las causas principales combinan conflictos familiares, consumo problemático y pérdida de empleo.

El primer operativo nacional para relevar personas en situación de calle se realizó en 19 jurisdicciones, ya que no participaron la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego.

Según el informe técnico oficial, la iniciativa busca “contar con información confiable, sistematizada y federal que permita superar la histórica dispersión de datos y diseñar políticas basadas en evidencia”.

Los datos exponen una marcada desigualdad en la distribución geográfica del fenómeno. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) encabeza la nómina con 5.176 personas observadas, una cifra que supera a la suma de todas las demás provincias participantes juntas, las cuales totalizan 4.245 personas.

Entre los distritos provinciales relevados, la mayor cantidad de casos se concentra en las provincias con grandes aglomerados urbanos:

Santa Fe: 1.328 personas.

Córdoba: 588 personas.

Mendoza: 421 personas.

Neuquén: 401 personas.

Entre Ríos: 364 personas.

Salta: 221 personas.

Tucumán: 159 personas.

Río Negro: 149 personas.

Chaco: 121 personas.

Con cifras inferiores a los cien casos observados se ubican San Juan (95), Misiones (81), San Luis (68), Corrientes (63), Jujuy (55), Chubut (49), Santa Cruz (41), Catamarca (25) y La Pampa (16).

A nivel nacional, el censo expone un marcado predominio del sexo masculino, ya que los varones representan el 81,7% de la población observada, mientras que las mujeres conforman el 16,4%, un 1,9% correspondió a casos donde no pudo determinarse.

Respecto al lugar de pernocte al momento del abordaje, el 61,7% de las personas fue registrada en dispositivos de alojamiento transitorio (o en el Dispositivo de Primer Acercamiento en CABA), mientras que el 38,3% se encontraba efectivamente a la intemperie en la vía pública.

En relación con los rangos etarios en la Ciudad de Buenos Aires, el 77,17% de los relevados corresponde a adultos de entre 19 y 59 años, el 11,80% a adultos mayores de 60 años o más, y un 9,87% a niños, niñas y adolescentes, de los cuales un 8,48% tienen de 0 a 14 años y un 1,39% de 15 a 18 años.

Al analizar los factores que desencadenan el ingreso a la calle, el Gobierno sostiene que “la situación de calle debe comprenderse como un fenómeno multicausal, donde factores estructurales, como la precariedad laboral y de ingresos, se entrelazan con problemáticas vinculares y trayectorias individuales”.

En este sentido, el informe puntualizó que en los testimonios recabados durante las entrevistas, las causas más citadas fueron los conflictos familiares, el consumo problemático y la pérdida de trabajo.

En cuanto a la trayectoria, el 58,6% de los encuestados declaró haber tenido al menos una experiencia previa en situación de calle, mientras que para el 32,0% de las personas se trata de su primera vez en esta condición. Asimismo, el 34,09% de los entrevistados acumula una permanencia prolongada de más de dos años en la calle.

Desde el organismo oficial destacaron que el censo “dejó atrás un enfoque fragmentado y predominantemente asistencial para dar lugar a una política estructural, asumiendo el Estado nacional su rol rector, con reglas claras y producción de información propia”.

Asimismo, el documento aclaró el alcance de la medida: “el Estado nacional no sustituye a las jurisdicciones en la prestación directa de estos servicios, sino que cumple un rol de coordinación, estandarización, seguimiento y asistencia técnica”.

Las organizaciones sociales cuestionan esos números y sostienen que la dimensión del fenómeno es mayor. El último censo popular realizado por entidades que trabajan con población sin techo registró 11.892 personas en situación de calle, más del doble del total informado oficialmente.

Más allá de las diferencias metodológicas, tanto los relevamientos oficiales como los realizados por organizaciones coinciden en señalar un crecimiento sostenido de la población afectada por la crisis habitacional y la exclusión social.

El rol de las redes comunitarias

En ese escenario, las ollas populares, las recorridas nocturnas y los grupos de asistencia cumplen una función cada vez más visible.

Muchas de las organizaciones que participan de la iniciativa funcionan mediante esquemas de autogestión, donaciones particulares y trabajo voluntario. Además de la entrega de alimentos, ofrecen acompañamiento, abrigo, orientación para acceder a servicios públicos y seguimiento de situaciones sanitarias o habitacionales complejas.

La campaña busca precisamente mostrar esa dimensión cotidiana del trabajo comunitario. Durante toda la semana se realizarán actividades en distintos puntos de la Ciudad con el propósito de exhibir cómo funcionan esas redes de asistencia y qué volumen de demanda enfrentan.

Una discusión de fondo

Detrás del reclamo por las intervenciones en el espacio público aparece una discusión más amplia sobre el abordaje de la situación de calle.

Las organizaciones plantean que la asistencia alimentaria no puede ser reemplazada por controles o restricciones y reclaman políticas integrales vinculadas con vivienda, salud mental, consumos problemáticos y acceso a derechos básicos.

La Ciudad, por su parte, sostiene desde hace tiempo que viene ampliando la red de centros de inclusión social y fortaleciendo los dispositivos de atención para personas sin techo, al tiempo que impulsa políticas orientadas al ordenamiento del espacio público.

“La Noche de las Ollas” busca instalar ese debate en la agenda pública. No sólo sobre quién reparte comida en las calles porteñas, sino sobre qué respuestas existen frente a un fenómeno que, según todas las mediciones disponibles, continúa creciendo.

Qué dicen las organizaciones sociales

“El conflicto central que hoy atraviesa a los espacios comunitarios responde a una política urbana impulsada por la administración porteña mediante campañas estigmatizantes de 'orden y limpieza' que tratan a las personas vulnerables como si fueran basura. Efectivos de la Policía de la Ciudad e inspectores del Ministerio de Espacio Público irrumpen reiteradamente en las actividades comunitarias para exigir documentación inaccesible, secuestrar mercadería y obstaculizar la entrega de comida”, explican desde la radio comunitaria La Colectiva, que nuclea a organizaciones sociales, de pueblos originarios, de trabajadores, de DD.HH y “cualquier miembro de nuestra sociedad que se sienta identificado con el proyecto pueda encontrar un espacio de expresión”.

Claudia Zavala, referente de la Asociación Civil Ser Con Vos e integrante de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, describió la arbitrariedad de estos operativos: “Vienen, te dicen que no podés manipular alimentos, te sacan la olla, te quieren sacar las cosas. En las recorridas lo que piden las fuerzas a los grupos que estamos haciendo asistencia es un permiso para dar alimentos en la vía pública que no existe”. La referente enfatizó la total falta de sostén legal de las actas y contravenciones con las que pretenden criminalizar la solidaridad: “Si me parás y me pedís el DNI te lo puedo mostrar, pero esto que me estás pidiendo no existe. No podés hacerme una contravención con algo que no existe. Cuando estás haciendo una olla para darle de comer a gente que la está pasando tan mal y que no deberíamos hacerlo nosotros, sino el Estado, vienen y te persiguen”.

“Esta avanzada represiva contrasta drásticamente con la realidad dramática que se vive en los barrios y plazas porteñas, donde la demanda de alimento desborda cotidianamente los recursos materiales y el esfuerzo humano de los militantes. Los equipos de voluntarios hacen malabares frente a la falta constante de insumos básicos, descartables y alimentos, en un escenario donde los propios integrantes de las agrupaciones padecen la precarización económica y deben sumar horas de trabajo o changas adicionales para poder subsistir. Mientras tanto, la población que acude en busca de auxilio ya no se limita únicamente a quienes viven en la intemperie desde hace tiempo, sino que abarca a un abanico creciente de inquilinos desahuciados, trabajadores que no llegan a fin de mes y adultos mayores empujados al límite del desamparo”, sostienen desde La Colectiva.

Zavala relató al respecto una experiencia vivida ante un grupo de asistencia comunitaria: “Se juntó una parejita de jubilados, gente muy grande, y él fue y les dijo a mis compañeras: ‘La verdad que me da vergüenza porque no estamos en calle, pero si me podés dar una vianda para mi mujer te lo agradezco’. A vos se te parte todo porque decís: llegar a esa edad y tener que ir a pedir con vergüenza algo para comer porque con las jubilaciones y el alquiler no llegamos a comprar alimentos ni remedios”.

Qué responde el Gobierno porteño

Las denuncias de las organizaciones se producen en medio de una estrategia impulsada por la administración de Jorge Macri para abordar el crecimiento de la población en situación de calle mediante la ampliación de la red de Centros de Inclusión Social (CIS), paradores y dispositivos de asistencia. Según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la Ciudad registró 5.176 personas en situación de calle en su último relevamiento, de las cuales 3.563 se encontraban alojadas en dispositivos estatales y 1.613 permanecían en la vía pública.

Desde la gestión porteña sostienen que durante los últimos años se amplió la capacidad de alojamiento y se incorporaron nuevos centros destinados a perfiles específicos, como familias, personas con problemas de salud mental, consumos problemáticos o personas mayores. También remarcan que la línea 108 funciona las 24 horas para recibir denuncias y pedidos de asistencia relacionados con personas que viven en la calle.

El Gobierno plantea además que la política pública debe orientarse a vincular a las personas en situación de calle con los dispositivos institucionales de asistencia y acompañamiento, más que a consolidar respuestas de emergencia en el espacio público. En esa línea, funcionarios porteños han señalado en distintas oportunidades que la problemática requiere intervenciones integrales vinculadas a salud mental, consumos problemáticos, acceso a documentación, vínculos familiares y alojamiento.

Espacios convocantes

Las organizaciones que impulsan “La Noche de las Ollas” cuestionan esa mirada y sostienen que los recursos estatales siguen siendo insuficientes frente al crecimiento de la demanda alimentaria y habitacional. También denuncian que los controles sobre las ollas populares y las recorridas solidarias terminan afectando a quienes intentan cubrir necesidades urgentes que, a su juicio, no encuentran respuesta adecuada en los dispositivos oficiales.

Entre los espacios convocantes figuran: