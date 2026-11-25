“Desde afuera puede parecer que es muy sencillo: si vive violencia que se vaya. Pero ¿a dónde se va? ¿con quién deja los hijos? ¿con qué plata? ¿dónde van a dormir? ¿quién los cuida mientras denuncia o espera durante horas en una dependencia? ¿cómo paga el transporte? ¿qué pasa si el agresor es quien sostiene económicamente la casa?”. Son preguntas que se planteaba una acompañante comunitaria entrevistada por la organización La Poderosa. Detrás de cada uno de estos interrogantes, que apuntan a dimensiones muy prácticas de un proceso complejo, está todo lo que hace falta para salir de la violencia: un ingreso, un lugar seguro, apoyos para cuidar y acompañamiento profesional. Argentina fue construyendo herramientas para responder a esas necesidades en los últimos 20 años, aunque su alcance nunca llegó a ser suficiente.

El primer recurso para quienes buscan ayuda suele ser una llamada. Según la tercera edición de ¿Libradas a su suerte?, el monitoreo de políticas públicas que ELA presenta hoy, entre los primeros semestres de 2024 y 2026 las asistencias brindadas por la Línea 144 bajaron un 55.6%. Los seguimientos se desplomaron aún más, un 92,2% menos. La merma coincide con una reducción del 58% del personal de la línea en ese período. Estas cifras representan menos posibilidades de recibir ayuda, menos personal para atender los llamados y mucho menos aún para brindar información actualizada o acompañar a las víctimas en el proceso de sostener la posibilidad de salir de la violencia.

Además de buscar ayuda, hay que tener los recursos para irse. El programa Acompañar nació para brindar apoyo económico y psicosocial que fortalezca la independencia de mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia. En agosto de 2024, la cobertura pasó de seis a tres meses. El plazo es insuficiente para lograr autonomía pero además está condicionado a una denuncia policial, una exigencia que agrava el riesgo que enfrentan las víctimas justo al mismo tiempo que las denuncias las ponen en el momento de mayor exposición a la violencia.

No es de extrañar, entonces, que los ingresos al programa cayeran en picada: de 102.510 en 2023 a 3.572 en 2024 y a cero en el primer trimestre de 2025. El Ministerio de Justicia informó recientemente 35 altas, sin especificar el momento para el período 2025-2026. El dato es coincidente con el desfinanciamiento del programa, cuyas consecuencias son claras. En palabras de otra acompañante comunitaria entrevistada por La Poderosa: “Lamentablemente, todas, me animo a decir que el 90% de las mujeres de nuestro barrio que sufren violencia de género, optan por seguir viviendo lo mismo porque son muy poquitas las que pueden pedir ayuda”.

A veces, la ayuda disponible tampoco es la adecuada. “En vez de un acompañamiento, me ofrecieron colchones y mercadería en el mismo lugar donde estaba mi abusador”, relató a REDI una mujer con discapacidad víctima de violencia. “Nunca entendieron que yo lo que necesitaba era salir de todo eso y sentirme segura en algún lugar”. Las entrevistas realizadas por esta organización registran oficinas inaccesibles, falta de intérpretes, información poco comprensible y una desarticulación entre las áreas de género y discapacidad que impide asegurar la salida del entorno violento.

El relevamiento de La Poderosa en barrios populares de CABA, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y La Rioja describe un escenario preocupante con precariedad laboral, dependencia económica, falta de vivienda y costos de transporte y cuidados que restringen la posibilidad de pedir ayuda y de sostener los procesos. Por eso, abandonar la idea de denunciar no representa naturalización ni aceptación de la violencia. Según una referente, lo que sucede en este momento “es que están desistiendo de la denuncia, no por falta de entendimiento de lo que es la violencia, no por naturalización, sino por falta de respuesta. Y las consecuencias son amplias”.

Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación tampoco escaparon a este camino de desmantelamiento. Pasaron de 108 a fines de 2023 a 30 activos en septiembre de 2026, una reducción del 72,2%. También el programa PatrocinAR registró fuertes caídas: de 283 en 2023, a 67 en 2024. En 2025, se reportaron cero asistencias. Aunque el programa siguió interviniendo en causas anteriores, el monitoreo previo de ELA ya atribuía esa parálisis a “órdenes internas” que no se traducen en nuevas regulaciones, sino en falta de acción.

“Hoy las puertas directamente están cerradas. Hay muchas barreras que a nosotras nos cuesta romper. Antes con todas las herramientas que existían para acompañar a las mujeres en situación de violencia era como más fácil. Tenías una abogada, una psicóloga, una trabajadora social, que te podían hacer un mínimo informe. O agarrabas el teléfono y llamabas a una comisaría y esa comisaría actuaba”, resume otra acompañante comunitaria a La Poderosa.

Este debilitamiento de los programas de género se refleja también en la posición que el gobierno adoptó en los organismos internacionales. El 17 de noviembre, en la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Argentina fue uno de los seis países que no acompañaron el voto de una resolución para intensificar los esfuerzos de prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, aprobada con 175 votos a favor y uno en contra. Aunque desde Cancillería aseguraron que el país “condena categóricamente” esas formas de violencia, las decisiones presupuestarias y las acciones concretas en políticas del gobierno indican otra cosa.

De acuerdo a nuestro análisis, recuperar los niveles de inversión de 2023 en las principales partidas contra la violencia de género requeriría $179.000 millones. Una suma comparable a los $181.472 millones asignados a la Secretaría Federal de Inteligencia, cuyo financiamiento parece seguir la trayectoria inversa al de las políticas de género. A la falta de fondos se agrega una capa de opacidad porque luego del traspaso de competencias del ex Ministerio de las Mujeres, no es posible identificar con claridad cómo se ejecuta el presupuesto de las principales políticas de género y qué reparticiones tienen la responsabilidad de dar las respuestas que las leyes prometen.

Los datos confirman algo que venimos advirtiendo desde hace tiempo. No se trata de recortes aislados, sino de un camino que desanda los avances de las últimas décadas. Cada año hay menos programas, menos recursos y menos lugares a los que acudir. Para las miles de mujeres que atraviesan situaciones de violencia, más allá de las fechas conmemorativas y de los slogans, la pregunta sigue pendiente: ¿cuál es el camino para salir de la violencia?