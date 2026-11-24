Santiago Caputo ya tiene a una persona de su máxima confianza al frente del PAMI. La salida de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, que habían intentado abandonar el organismo en agosto y cuya continuidad se sostuvo desde entonces por intervención de Karina Milei, terminó por resolverse en favor del asesor presidencial. La nueva directora ejecutiva es Verónica Pérez, la funcionaria a la que el propio Caputo fue a presentar a la sede central de la obra social hace apenas dos meses. Lo que entonces su entorno se esforzó por explicar como un gesto de amistad cobra ahora una dimensión política bastante más evidente.

Pérez estará secundada por Elizabeth Ana Osterberg, una funcionaria que despierta simpatías incluso entre quienes miran con recelo el desembarco de la nueva conducción. “Sorprende que haya agarrado semejante fierro caliente porque es muy querida por todos”, deslizaron a elDiarioAR puertas adentro del PAMI. El recambio cierra un capítulo de la disputa por el manejo de una de las principales cajas del Estado, pero deja prácticamente intactos los problemas de gestión que precipitaron la crisis de agosto. Y todo a las puertas de un año electoral, cuando el presupuesto y el despliegue territorial de la obra social adquieren un valor político adicional.

En septiembre, Caputo había decidido abandonar por un rato el bajo perfil. Como ocurriría semanas después en Iguazú, durante el operativo que facilitó la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, el asesor presidencial optó por involucrarse personalmente: se acercó hasta el edificio de Corrientes 655 para presentar a Pérez, que por entonces asumía como coordinadora ejecutiva en reemplazo de Juan Cruz Montero. El gesto despertó todo tipo de interpretaciones, sobre todo porque coincidió con un momento en el que circulaban en la Casa Rosada versiones sobre un supuesto repliegue del consultor frente al avance del karinismo.

“Vero es amiga de Santiago y él quería acompañarla en el nuevo desafío”, explicaron entonces cerca del asesor ante una consulta de elDiarioAR. No es habitual que Caputo, que ni siquiera ocupa un cargo formal en el Gobierno, se involucre de manera tan explícita en la presentación de un funcionario.

Oriunda de Hurlingham, abogada y escribana, Pérez proviene de una familia de larga tradición peronista y había estado al frente de la Unidad de Gestión Local VIII de San Martín. Incluso entre quienes observan con recelo el avance de Caputo sobre el organismo le reconocen capacidad técnica y administrativa, además de un estilo de conducción exigente. “Pasaba por los box y los cagaba a pedos a los trabajadores si los veía usando el celular”, recordó una fuente que conoció de cerca su gestión en el conurbano.

En cuestión de meses, Pérez pasó de recorrer los puestos de atención al público de una dependencia territorial a ocupar el principal despacho de la obra social. Su ascenso refuerza la influencia que Caputo ejerce sobre el área de Salud desde mediados de 2024, cuando desembarcó en el ministerio Mario Lugones. Las dudas que despierta su nombramiento entre algunas fuentes del organismo tienen menos que ver con sus aptitudes profesionales que con los márgenes de autonomía que tendrá respecto de su principal respaldo político.

Un final anunciado

La historia del desplazamiento de Leguízamo y Zamparolo, sin embargo, empezó bastante antes. A comienzos de agosto, como reveló este medio, ambos habían puesto sus cargos a disposición en medio de una crisis que combinaba el deterioro de las prestaciones con una creciente pérdida de poder dentro del organismo. “Falso”, repetían entonces desde distintas terminales oficiales ante las consultas periodísticas. Las renuncias habían existido, pero una intervención de Karina Milei llevó al Ministerio de Salud a no aceptarlas.

La secretaria general de la Presidencia buscó entonces evitar un descabezamiento del PAMI sin tener resuelta la sucesión. Paradójicamente, los primeros en abandonar el organismo fueron dos funcionarios a los que por aquellos días se les atribuía un creciente poder por supuesta indicación de la hermana del Presidente: Montero y la síndica general María Florencia Zicavo, quien había llegado al PAMI en abril después de encabezar la efímera unidad de investigación que el Gobierno creó para abordar el escándalo de $LIBRA.

La partida de Zamparolo del PAMI tiene una significación particular. Aunque formalmente era el segundo de Leguízamo, quienes conocen el funcionamiento del organismo le atribuían buena parte del manejo operativo y presupuestario, con intervención sobre las contrataciones, los convenios y la ejecución de los recursos. “El que corta la torta es él”, graficaba una fuente durante los días más agitados de agosto.

Con vínculos que, según fuentes del organismo, trascienden a la actual administración, Zamparolo forma parte de ese universo de funcionarios cuya gravitación no necesariamente depende del signo político del gobierno de turno. Quienes conversaron con él en las últimas horas cuentan que dejó traslucir entre los suyos cierta desconfianza respecto del recambio y alguna inquietud por lo que pueda suceder una vez que esté fuera del organismo.

Una crisis estructural

Pero el trasfondo de la disputa siempre excedió las diferencias personales. El PAMI combina una enorme capacidad de administración de recursos con una red de dependencias que llega a prácticamente todo el país. Su estructura territorial, además de garantizar las prestaciones de los afiliados, constituye un activo político de particular interés para los distintos sectores del oficialismo. “Es un tema de cajas y de la futura campaña”, arriesgaba meses atrás una fuente al tanto de las negociaciones.

La paradoja es que, mientras los distintos sectores del Gobierno disputaban el control de esa caja, fuentes del propio organismo advertían sobre su creciente desfinanciamiento. La estrechez presupuestaria era, según quienes conocían las dificultades de la gestión saliente, uno de los factores que explicaban las intenciones de Leguízamo y Zamparolo de abandonar sus cargos desde agosto.

A los reclamos de prestadores, las dificultades para acceder a medicamentos y las demoras en las autorizaciones se suman las advertencias sobre la falta de médicos de cabecera en distintas localidades del país. “Vos pedís un médico de cabecera y no lo tenés”, describió una fuente conocedora del funcionamiento territorial del organismo. Trabajadores del PAMI también vienen alertando sobre una creciente judicialización de las prestaciones. “Hoy el sistema funciona a base de amparos”, señalaba en septiembre otra fuente consultada por elDiarioAR.

Pérez y Osterberg heredan esos problemas en un organismo cuya conducción estuvo durante meses atravesada por las disputas de poder del oficialismo. Caputo consiguió colocar a una persona de su confianza al frente de la obra social y el Gobierno terminó por resolver una sucesión que llevaba más de tres meses pendiente. Para los más de cinco millones de jubilados y pensionados que dependen del PAMI, en cambio, las urgencias son otras.

PL/CRM