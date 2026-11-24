La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires homenajeará el próximo 25 de noviembre a Ian Galo Lescano, conocido públicamente como Ian Moche, uno de los adolescentes más reconocidos del país en materia de concientización sobre autismo y derechos de las personas con discapacidad.

La actividad se realizará a las 18 en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña y fue anunciada por el diputado de Unión por la Patria Juan Manuel Valdés, quien invitó públicamente a participar del reconocimiento. “Celebramos a Ian Moche. Reconocemos su trabajo y el de su mamá Marlene para derribar prejuicios y promover los derechos de las personas con discapacidad”, expresó el legislador al difundir la convocatoria.

El acto contará además con la participación de Victoria Tolosa Paz, del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, de Gonzalo Giles, Rodrigo Fronzo y Lucas Asprea, todos vinculados de distintas maneras a la agenda de discapacidad, derechos humanos y acceso a derechos.

Aunque se trata de una distinción institucional, el homenaje tiene un fuerte contenido político y social. En los últimos años, Ian dejó de ser únicamente un divulgador sobre autismo para transformarse en una referencia habitual de los reclamos vinculados a discapacidad, accesibilidad e inclusión, especialmente durante las discusiones por el financiamiento del sector y por el cumplimiento de las políticas públicas destinadas a personas con discapacidad.

Quién es Ian Moche

Nacido en Haedo en 2012 y residente en City Bell, Ian Moche comenzó a ganar visibilidad desde muy pequeño por su trabajo de concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y las neurodivergencias. A través de redes sociales, entrevistas, charlas en escuelas y participaciones en medios de comunicación, construyó una presencia pública poco habitual para alguien de su edad.

Junto a su madre, Marlene Spesso, desarrolló una tarea de divulgación centrada en explicar las barreras que enfrentan las personas neurodivergentes en ámbitos educativos, laborales y sociales. Su trabajo hizo foco en la accesibilidad, la inclusión y la promoción de derechos desde una perspectiva en primera persona.

Con el tiempo, esa actividad trascendió el plano de la concientización sobre autismo para convertirse en una intervención cada vez más frecuente en debates vinculados a discapacidad y políticas públicas.

Un reconocimiento que se suma a otro otorgado por la provincia

La distinción que recibirá ahora en la Ciudad no es la primera. En enero de 2026, el gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.609, mediante la cual declaró a Ian Galo Lescano Personalidad Destacada de la provincia de Buenos Aires por su labor de concientización sobre autismo y neurodivergencias. La iniciativa había sido aprobada previamente por la Legislatura provincial y reconoció su trabajo como activista, divulgador y promotor de la inclusión.

Al fundamentar aquella distinción, los impulsores destacaron la capacidad de Ian para instalar en la agenda pública temas vinculados a la discapacidad, la accesibilidad y los derechos de las personas neurodivergentes desde una edad temprana.

La ceremonia impulsada ahora por Juan Manuel Valdés aparece así como una continuidad de ese reconocimiento institucional y del lugar que Ian fue adquiriendo en el debate público argentino.

Cuando la discapacidad llegó al centro de la discusión política

La notoriedad de Ian creció especialmente durante 2025 y 2026, cuando el sector de discapacidad protagonizó numerosas protestas para reclamar actualizaciones arancelarias, regularización de pagos y mayor financiamiento para sostener prestaciones, transportes, centros terapéuticos y acompañamientos.

Mientras prestadores, familias e instituciones alertaban sobre el deterioro del sistema, Ian comenzó a intervenir cada vez con más frecuencia en ese debate. Su capacidad para traducir cuestiones técnicas en mensajes accesibles lo convirtió en una de las voces más escuchadas por fuera de las organizaciones tradicionales del sector.

Para muchas familias, pasó a representar a una nueva generación de personas con discapacidad que reclaman participar directamente en las discusiones sobre las políticas que las afectan.

Un homenaje con significado político y social

El reconocimiento impulsado por la Legislatura porteña llega en un contexto en el que las organizaciones de discapacidad mantienen abiertos sus reclamos por financiamiento, actualización de prestaciones y acceso a derechos.

Por eso, la distinción a Ian trasciende la historia personal de un adolescente que se hizo conocido en redes sociales. También funciona como un reconocimiento a una figura que, desde su experiencia como persona dentro del espectro autista, logró instalar temas vinculados a inclusión, accesibilidad y discapacidad en la conversación pública nacional.

Con apenas 13 años, Ian ya acumula reconocimientos legislativos, participación en debates públicos y una trayectoria poco común para alguien de su edad. El homenaje que recibirá en la Ciudad busca destacar justamente ese recorrido: el de un adolescente que transformó una experiencia personal en una herramienta para visibilizar derechos y abrir discusiones que hasta hace pocos años permanecían fuera del centro de la agenda política argentina.

Cronología de una figura que trascendió el activismo sobre autismo

2022 El Concejo Deliberante de La Plata distinguió a Ian Moche por su tarea de concientización sobre autismo y neurodivergencias.

2024-2025 Su presencia en medios, escuelas y redes sociales creció de manera significativa. Sus contenidos comenzaron a trascender la difusión sobre autismo para abordar temas vinculados a inclusión, accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad.

2025 En medio de los reclamos por la situación del sistema de discapacidad, Ian ganó visibilidad nacional. El conflicto escaló luego de publicaciones y comentarios del presidente Javier Milei sobre el adolescente, en un episodio que derivó en una fuerte repercusión pública y denuncias de hostigamiento realizadas por su familia.

Enero de 2026 La provincia de Buenos Aires lo declaró Personalidad Destacada por su labor de concientización sobre autismo y neurodivergencias.

2026 El enfrentamiento público se profundizó con declaraciones de la diputada Lilia Lemoine, que motivaron denuncias judiciales y una nueva ola de repercusión política y mediática. Días atrás, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sobreseyó a la legisladora libertaria en la causa por maltrato contra el adolescente y su madre, aunque la resolución del juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 1 de la Ciudad, fue apelada por la familia y por la Asesoría Tutelar, y ahora deberá ser revisado por un tribunal superior.

25 de noviembre de 2026 La Legislatura porteña realizará un reconocimiento impulsado por Juan Manuel Valdés para destacar el trabajo de Ian y de su madre, Marlene Spesso, en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.