Lilia Lemoine atacó a la madre de Ian Moche y el niño con autismo la defendió: “No me gusta que ataquen a mi familia”

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quedó envuelta en una fuerte polémica tras realizar declaraciones públicas contra Ian Moche, un niño de 12 años reconocido por su activismo en defensa de los derechos de las personas con autismo, y contra su madre, Marlene Spesso.

Los dichos se produjeron durante un debate televisivo en LN+ sobre la eventual prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años.

En ese contexto, y sin una relación directa con la temática en discusión, la legisladora libertaria cuestionó la exposición mediática del niño y acusó a su madre de “lucrar” con él, al tiempo que puso en duda su condición dentro del espectro autista.

Lemoine llegó a afirmar que Ian Moche era “supuestamente autista” y sostuvo que su madre “no está bien de la cabeza”, lo que generó una inmediata reacción y repudio en redes sociales.

Este miércoles, Ian Moche respondió en declaraciones televisivas y calificó los dichos como “muy feos” y “horribles”. “No me gusta que ataquen a mi mamá ni a mi familia”, expresó el niño, aunque aclaró que este tipo de agresiones no los detendrán en su trabajo como activistas.

Su madre, en tanto, consideró que se trató de una provocación política y sostuvo que el oficialismo teme perder influencia sobre jóvenes y adolescentes en el debate por las redes sociales.

Marlene Spesso remarcó que su hijo cuenta con diagnóstico desde los 2 años y medio y que obtuvo el Certificado Único de Discapacidad (CUD) cuando tenía 8 años, documento que no tiene obligación de exhibir públicamente. También recordó que históricamente las madres han sido estigmatizadas y responsabilizadas por la condición de sus hijos.

La controversia escaló aún más cuando el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, defensor de Ian Moche y su madre, confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad otorgó el CUD en 2020, acreditando que el niño pertenece al espectro autista nivel 1.

El letrado desafió públicamente a la diputada a verificar la documentación de manera formal y le pidió que se abstenga de seguir agrediendo al menor.

Horas después, lejos de dar marcha atrás, Lilia Lemoine volvió a atacar a Marlene Spesso a través de la red social X, donde la insultó y reiteró sus acusaciones, incluso contradiciendo sus dichos previos al admitir que Ian Moche es autista, aunque insistió en cuestionar la exposición pública del niño.

El episodio reavivó el debate sobre los límites del discurso político, la violencia simbólica en redes sociales y la protección de los derechos de niños y adolescentes, en especial de aquellos que pertenecen a colectivos vulnerables.

Con información de medios y redes sociales

JIB