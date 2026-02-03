El exjuez federal Walter Bento fue condenado como jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas

El exjuez federal Walter Bento fue condenado este martes como el jefe de una asociación ilícita que recibía dinero a cambio de favores judiciales por parte de contrabandistas y narcotraficantes. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza quien lo declaró culpable de corrupción en un juicio que incluyó a otros 24 acusados.

Para la justicia de Mendoza, Bento lideraba una organización destinada a “obtener dinero a cambio de decisiones judiciales ilegítimas”. Y también fue responsable de los delitos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba.

Según las tres integrantes del Tribunal, las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira, Bento “fue la principal figura del ilícito” y calificaron los hechos de “paradigma de la corrupción” en el Poder Judicial local.

Bento está detenido desde hace dos años en la prisión de Cacheuta, a 40 kilómetros de la capital mendocina, en medio de la Cordillera. Recién el próximo miércoles se conocerán las penas en una audiencia de cesura.

No hubo fisuras en la decisión del Tribunal. El veredicto fue votado por unanimidad. Los jueces dieron por probada la acusació de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que estimó que Bento habría generado al menos US$ 1,7 millones en sobornos.

En noviembre de 2023, el exmagistrado había sido destituido por el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño” de sus funciones. “Quedó acreditado que realizó maniobras para entorpecer causas, obtuvo inescrupulosamente un crédito hipotecario para vivienda única teniendo otras propiedades, omitió incluir información patrimonial, vendió un inmueble sin declarar que era persona con cargo público, entre otras irregularidades”, argumentó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en relación a la decisión de removerlo de su cargo, que contó con seis votos a favor.

En el fallo conocido hoy uno de sus hijos, Luciano Bento, logró la absolución por falta de acusación fiscal, mientras que su esposa, Marta Boiza, imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y su hijo mayor, Nahuel, sindicado por lavado de activos, también fueron hallados responsables.

Además, las magistradas desestimaron las nulidades pedidas por las defensas y aceptaron las prescripciones en ilícitos con penas de hasta 2 años.

A lo largo del proceso, los investigadores lograron probar que desde 2007 existía una asociación ilícita que concedía la libertad a detenidos o imputados y reducía medidas coercitivas a cambio de vehículos, coimas en dólares e inmuebles, motivo por el que la impunidad se garantizaba a través de las resoluciones que establecían faltas de mérito, sobreseimientos o modificaciones en las carátulas de las causas.

Los fiscales peticionaron al TOF N°2 la culpabilidad de Bento como autor de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado (11 hechos) en calidad de autor, en concurso ideal con el delito de prevaricato en calidad de autor, todo a su vez en concurso real con el delito de omisión y retardo de justicia en calidad de autor. A su vez, se solicitó que se lo condene por desobediencia, falsedad ideológica y abuso de autoridad.

Con información de Noticias Argentinas