Bullrich busca sellar apoyos aliados en el Senado para aprobar la reforma laboral

El Gobierno buscará hoy superar las diferencias que mantiene con los bloques dialoguistas del Senado, que están centradas en la rebaja del Impuesto a las Ganancias, la creación del Fondo de Asistencia Laboral para cubrir las indemnizaciones y la vigencia de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. La jefa del bloque de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, mantendrá una reunión con el “grupo de los 44”, que es la nueva mayoría que dice que construyó y que le permitió aprobar el Presupuesto, para enhebrar los acuerdos y buscar aprobar la reforma el 11 de febrero.

El encuentro será otra vez en las oficinas de la bancada radical. Allí Bullrich llevará las respuestas del Gobierno a los pedidos de bloques dialoguistas que en muchos casos hicieron los propios gobernadores, en especial aquellos vinculados con el capítulo fiscal. El oficialismo ya confía tener asegurados los votos para la aprobación en general, pero necesita garantizar el apoyo a cada uno de los artículos de la ley y, en especial, de aquellos que son el corazón de la reforma impulsada por el presidente Javier Milei.

Las negociaciones se realizan en forma simultánea al dialogo que mantiene el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores que rechazan la reducción de impuestos que afecten sus finanzas. Como anticipó elDiarioAR, Bullrich tiene decidido negociar los cambios hasta el último minuto antes de la votación, pero quiere tener asegurados los votos para que “no se caiga ningún artículo central de la ley”.

El encuentro de este martes contará con la participación de los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Martín Goerling Lara (PRO) Flavia Royon (Primero Los Salteños); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia); Edith Terenzi (Despierta Chubut); Beatriz Avila (Independencia); Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas), y José Carambia y Natalia Gadano de Por Santa Cruz.

El Gobierno necesita de los bloques aliados ya que La Libertad Avanza tiene 21 legisladores propios y necesita sumar a los tres del PRO y a los 10 radicales, además de los bloques provinciales, para tener asegurados 37 senadores para abrir la sesión y ese número para votar en general y particular.

Uno de los puntos que genera mayor rispidez entre el Gobierno y los mandatarios provinciales es la reducción de alícuotas de ganancias para las empresas, ya que impacta en las arcas provinciales. Por ese motivo el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias, según precisaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.

Los gobernadores aliados quieren compensar la disminución que tendrán sus arcas por la rebaja de ganancias a las sociedades (del 35% al 31,5%), ya que con esa disminución las provincias afirman que pierden 3 billones de pesos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este lunes la baja de ganancias como un incentivo para generar empleo y señaló en declaraciones radiales que esa rebaja recién impactará en el 2027 y tendrá un impacto fiscal 1,5 billones de pesos.

Este capítulo es el que más tensiona las negociaciones, ya que, no solo hay una propuesta para bajar Ganancias sino la rebaja de aportes patronales que impacta en el sistema previsional y de impuestos internos a los automóviles, embarcaciones, aviones y productos suntuarios.

Otro punto de controversia es la creación del Fondo de Asistencia Laboral por el cual las empresas aportarán el 3% de las contribuciones patronales que deben ir a la ANSES para solventar los despidos. Al respecto se está negociando que solo puedan usar este sistema las PYMES y no las grandes empresas para poder pagar las indemnizaciones, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El argumento del Gobierno es que el sistema previsional se mantiene mayoritariamente con el aporte de los recursos de rentas generales y que en menor medida de las contribuciones patronales.

