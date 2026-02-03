Nueva tendencia de consumo entre jóvenes: dialogar con la IA para comprar lo que sea

El perfil de consumidor moderno se vale de herramientas basadas en IA para explorar, a través de conversaciones, lo que busca comprar; el Google Lens le sirve para identificar al instante algo que les llama la atención; la visión general creada por IA le permite obtener un resumen generado por IA con información clave y enlaces para profundizar en el tema; o está también la búsqueda multimodal, que combina texto, imagen y entradas de voz.

A medida que evolucionan estos hábitos de búsqueda, los consumidores esperan cada vez más respuestas intuitivas, en tiempo real y adaptadas a sus necesidades.

Para ofrecer estas respuestas, optimiza los diferentes ecosistemas de búsqueda y utiliza soluciones publicitarias basadas en IA.

El comportamiento de búsqueda ha evolucionado más allá del acto de escribir una consulta en Google.

Las nuevas herramientas capaces de aprender el contexto específico de cada negocio —como NotebookLM— permiten hoy “conversar” con los datos propios, revelando insights y escenarios que antes eran difíciles de ver.

Sobre todo, permiten pensar más rápido para decidir mejor.

Velocidad de pensamiento

Ramiro Sanchez, Senior Director de Marketing en Google Latinoamérica, afirma que la potencia de la IA está migrando de la velocidad de ejecución a la velocidad de pensamiento: una herramienta que procesa océanos de información para que los líderes apliquen con mayor claridad su activo más valioso, el criterio humano.

Las recomendaciones basadas en inteligencia artificial, las ofertas personalizadas y los CTA estratégicos pueden ayudar a aumentar las conversiones en cualquier fase del recorrido.

Sin embargo, los consumidores de hoy en día esperan una experiencia de compra fácil y sin complicaciones, ya sea a través de un post de social commerce, un anuncio en video de YouTube o un pago desde una aplicación.

El recorrido de compra tradicional se ha vuelto confuso, mientras que las compras impulsivas y la toma de decisiones a través de múltiples puntos de contacto se tornaron habituales.

Ahora las navegaciones se hacen por una red dinámica de múltiples puntos de contacto, a menudo en forma simultánea.

Comportamiento 4S

Una nueva investigación de Boston Consulting Group (BCG) revela que los “comportamientos 4S” que definen la experiencia del consumidor actual (streaming, scrolling, searching y shopping) remodelaron fundamentalmente la forma en que las personas descubren e interactúan con las marcas.

Los avances en IA y los desarrollos tecnológicos se encuentran con necesidades humanas profundas, como la nostalgia, la pertenencia y la necesidad de simplificar un mundo complejo.

En el ecosistema que se constituye las personas se mueven de manera simultánea y fluida entre comportamientos, canales y formatos.

En un entorno tan acelerado, la atención es captada con piezas creativas optimizadas: imágenes atractivas, un arco narrativo sólido y personalización basada en IA.

El scrolling es la forma moderna que tiene el usuario de mirar vidrieras o escaparates.

Ya sea en las redes sociales o en busca de inspiración, la gente consume contenidos, a menudo sin intención inmediata de comprar.

Pero en cuestión de segundos, el anuncio adecuado, la colocación de un producto o la recomendación de una persona influyente pueden despertar el interés e impulsar la acción.

Con información de NA.

IG