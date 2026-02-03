La Fiscalía de París registra la sede de X en Francia y convoca a Elon Musk para interrogarlo

Las autoridades francesas registraron este martes los locales de la red social estadounidense X y convocaron a su propietario, Elon Musk, a comparecer ante la Justicia para un interrogatorio, según anunció la Fiscalía gala en un comunicado. La medida deriva de una investigación iniciada el año pasado por manipulación de los algoritmos de la red, ampliada recientemente por la aparición de contenidos pornográficos de personas reales generados con inteligencia artificial.

“Se ha llevado a cabo un registro [...] por parte de la sección de lucha contra la ciberdelincuencia de la Fiscalía de París, junto con la unidad nacional ciber de la Gendarmería y Europol, en el marco de la investigación abierta en enero de 2025”, anunció la Fiscalía, que precisó además que dejará de publicar en dicha red social.

La Fiscalía francesa abrió una investigación a principios del año pasado por la posible manipulación de los algoritmos de X. La decisión partió de una denuncia presentada por el diputado liberal Eric Bothorel, que consideraba que el sesgo en el funcionamiento de la plataforma pudo haber distorsionado el sistema automatizado de procesamiento de datos.

Un director de ciberseguridad que trabaja en la función pública presentó posteriormente una denuncia similar en la que planteó que cambios en el algoritmo de X provocaron una sobrerrepresentación de “contenidos políticos repugnantes”, según Le Monde.

“La investigación se amplió tras otras denuncias que denunciaban el funcionamiento de Grok en la plataforma X, lo que había dado lugar a la difusión de contenidos negacionistas y deepfakes de carácter sexual”, informó la fiscalía en un comunicado citado por el diario galo.

Desde hace algunas semanas, la fiscalía se ha interesado por el dispositivo de inteligencia artificial de X, señalado en particular después de que algunos internautas lo utilizaran con fines pornográficos para generar y difundir vídeos falsos de carácter sexual, en los que a veces se desnudaba a mujeres y menores reales.

Con información de elDiario.es / EFE