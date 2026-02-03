Virus Nipah: qué es, cómo se transmite y cuáles son los síntomas

El virus Nipah que recibió su nombre de la aldea de Malasia donde vivía el primer paciente conocido, pertenece a la misma familia de virus que el sarampión y, si bien no es tan infeccioso, sería significativamente más mortal.

Se trata de un virus zoonótico, es decir, que puede transmitirse de animales a humanos y esto ocurre con mayor frecuencia a través del contacto directo con un cerdo o murciélago infectado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés).

El consumo de frutas o productos derivados de frutas, como el jugo crudo de dátil, contaminados con orina o saliva de murciélagos frugívoros infectados también contribuye a la propagación, mientras que también puede transmitirse directamente de persona a persona, aunque la transmisión se produce a través del contacto muy cercano con la persona infectada.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los primeros signos de infección son inespecíficos e incluyen síntomas gripales como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, vómitos y dolor de garganta.

En tanto, algunas infecciones también provocan síntomas respiratorios como tos y radiografías de tórax anormales, mientras que los síntomas pueden tardar entre cuatro y catorce días en aparecer tras la infección y los casos asintomáticos son poco frecuentes.

El virus está clasificado por los CDC como de nivel cuatro de bioseguridad que es la categoría más alta, con los patógenos más peligrosos como los del ébola y tiene el potencial de servir como agente de bioterrorismo.

Si bien se registraron pocos brotes, el virus Nipah se considera una amenaza para la salud pública debido a su alta tasa de mortalidad, su potencial de transmisión entre personas, su capacidad de causar brotes y la falta de vacunas o tratamientos aprobados.

Para diagnosticarlo se suelen realizar pruebas con una muestra de sangre para detectar y cuantificar proteínas específicas, mientras que, al no existir una vacuna ni un medicamento específico, los médicos llaman a la prevención e intentan reducir el riesgo de transmisión de animales a humanos e implementar medidas de control al trabajar con personas infectadas.

Los brotes de Nipah ocurren casi todos los años en algunas partes de Asia, con frecuencia en Bangladesh, India, Malasia, Filipinas y Singapur, siendo Bangladesh el que registra el mayor número de infecciones y esto se debe a que los murciélagos frugívoros que transmiten el virus son nativos de estas regiones.

Este virus suele propagarse de diciembre a mayo, durante la temporada de reproducción de murciélagos y la temporada de recolección de savia de palmera datilera, mientras que también se encontró en murciélagos de Camboya, Tailandia, Madagascar y Ghana.

Huésped natural: murciélagos frugívoros

Los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae, en particular las especies pertenecientes al género Pteropus, son los huéspedes naturales del virus de Nipah, en los que aparentemente no produce enfermedad.

Se supone que hay una superposición de la distribución geográfica de los Henipavirus y Pteropus. Esta hipótesis se ha visto reforzada por la demostración de infecciones por Henipavirus en murciélagos Pteropus de Australia, Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia, Madagascar, Malasia, Papua Nueva Guinea, Tailandia y Timor-Leste.

Se han detectado anticuerpos contra los virus de Nipah y de Hendra en murciélagos frugívoros africanos del género Eidolon, familia Pteropodidae, lo que indica que estos virus podrían estar presentes en la distribución geográfica de los murciélagos Pteropodidae de África.

El virus de Nipah en animales domésticos

Los brotes de infección por el virus de Nipah en cerdos y otros animales domésticos (caballos, cabras, ovejas, gatos y perros) se notificaron por primera vez durante el brote inicial de Malasia en 1999.

El virus de Nipah es altamente contagioso en los cerdos, que son infecciosos durante el período de incubación (de 4 a 14 días).

Algunos cerdos infectados pueden ser asintomáticos, pero otros presentan enfermedad febril aguda, dificultad para respirar y síntomas neurológicos como temblores, contracciones y espasmos musculares. En general, la mortalidad es baja, excepto en lechones jóvenes. Estos síntomas no son muy diferentes de los de otras enfermedades respiratorias y neurológicas del cerdo. Se debe sospechar infección por el virus de Nipah si los cerdos tienen también una tos inusual de ladrido o si hay casos humanos de encefalitis.

Para más información sobre el virus de Nipah en los animales, véanse las páginas web de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y de la Organización Mundial de Sanidad Animal sobre el virus.

Prevención

Control del virus de Nipah en animales domésticos

Por ahora no hay vacunas contra el virus de Nipah. La limpieza y desinfección sistemática y exhaustiva de las granjas de cerdos (con los detergentes apropiados) pueden ser eficaces para prevenir la infección.

Si se sospecha un brote, las instalaciones deben ponerse en cuarentena inmediatamente. El sacrificio de los animales infectados, con una estrecha supervisión de su inhumación o incineración, puede ser necesario para reducir el riesgo de transmisión a las personas. Las restricciones o prohibiciones del movimiento de animales de granjas infectadas a otras zonas puede reducir la propagación de la enfermedad.

Como los brotes de virus de Nipah en animales han precedido a los casos humanos, es esencial establecer un sistema de vigilancia de la salud animal basado en el enfoque “Una salud” que permita detectar nuevos casos y alertar rápidamente a las autoridades sanitarias veterinarias y humanas.

Reducción del riesgo de infección humana

En ausencia de una vacuna, la única forma de reducir o prevenir la infección en las personas es concienciando sobre los factores de riesgo y educando a las personas sobre las medidas que pueden tomar para reducir la exposición y los casos de infección por el virus de Nipah.

Los mensajes educativos de salud pública deberían enfocarse en:

La reducción del riesgo de transmisión del murciélago a los humanos : los esfuerzos por prevenir la transmisión deberían enfocarse primero en reducir el acceso de los murciélagos a la savia de las palmeras datileras y a otros productos alimenticios frescos. Puede ser útil alejar a los murciélagos de los sitios de recolección de savia con coberturas protectoras (tales como faldones de bambú). El zumo de palma recién recolectado debe hervirse y las frutas deben lavarse a fondo y pelarse antes de consumirlas

: los esfuerzos por prevenir la transmisión deberían enfocarse primero en reducir el acceso de los murciélagos a la savia de las palmeras datileras y a otros productos alimenticios frescos. Puede ser útil alejar a los murciélagos de los sitios de recolección de savia con coberturas protectoras (tales como faldones de bambú). El zumo de palma recién recolectado debe hervirse y las frutas deben lavarse a fondo y pelarse antes de consumirlas La reducción del riesgo de transmisión de los animales a los humanos : se deben usar guantes y otra ropa de protección al manipular animales enfermos o sus tejidos, y durante su sacrificio. En la medida de lo posible, las personas deben evitar el contacto con cerdos infectados.

: se deben usar guantes y otra ropa de protección al manipular animales enfermos o sus tejidos, y durante su sacrificio. En la medida de lo posible, las personas deben evitar el contacto con cerdos infectados. La reducción del riesgo de transmisión de persona a persona: se debe evitar el contacto físico sin protección con las personas infectadas por el virus de Nipah. Después de cuidar o visitar a personas enfermas hay que lavarse las manos.

Control de la infección en entornos asistenciales

Los profesionales sanitarios que atienden a pacientes con infección presunta o confirmada por el virus de Nipah o que manipulan sus muestras deben tomar las precauciones habituales.

Como se han descrito casos de transmisión de persona a persona, además de las precauciones anteriores, también se deben tomar precauciones en relación con el contacto y las gotículas. En determinadas circunstancias pueden ser necesarias precauciones contra la transmisión aérea.

Las muestras de personas y animales con sospecha de infección por el virus de Nipah deben ser manejadas por personal capacitado que trabaje en laboratorios adecuadamente equipados.

Respuesta de la OMS

La OMS está apoyando a los países afectados y en riesgo con orientación técnica sobre cómo manejar los brotes del virus Nipah y sobre cómo prevenir su aparición.

El riesgo de transmisión internacional a través de la fruta o sus productos (por ejemplo, el jugo de palmera datilera) contaminados con orina o saliva de murciélagos frugívoros infectados se puede evitar lavando bien y pelando la fruta. Debe desecharse la fruta con signos de haber sido mordida por murciélagos.