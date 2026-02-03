Musk fusiona SpaceX con xAI para crear una nueva empresa valorada en US$1,25 billones

Elon Musk anunció la fusión de SpaceX y xAI. El acuerdo valora la entidad resultante en 1,25 billones de dólares, según adelantó Bloomberg antes de que la adquisición de xAI se anunciara en un comunicado en el sitio web de SpaceX firmado por Musk sin detallar los términos de la oferta (precio y valoración).

El acuerdo otorga a SpaceX una valoración de US$1 billón y a xAI un valor de US$250.000 millones. SpaceX declaró que adquiere xAI para “formar el motor de innovación verticalmente integrado más ambicioso de la Tierra (y fuera de ella), con IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas a dispositivos móviles y la plataforma de información en tiempo real y libertad de expresión más importante del mundo”.

La compañía aún espera realizar una oferta pública inicial a finales de este año, según una de las fuentes citadas por Bloomberg. SpaceX había estado planeando una operación que podría recaudar hasta US$50.000 millones, lo que sería la mayor venta inicial de acciones hasta la fecha.

El cálculo es que las acciones de la empresa resultante tengan un valor de US$526,59 cada una. El acuerdo se realizó íntegramente con acciones, según Bloomberg.

El acuerdo une a dos de las mayores empresas privadas del mundo. xAI recaudó fondos con una valoración de US$230.000 millones en enero, mientras que SpaceX tenía previsto realizar una venta de acciones en diciembre con una valoración de aproximadamente US$800.000 millones.

Al explicar el acuerdo, Musk afirma en el comunicado que la forma menos costosa de realizar cálculos de IA en los próximos dos o tres años será en el espacio. “Esta eficiencia de costes por sí sola permitirá a las empresas avanzar en el entrenamiento de sus modelos de IA y el procesamiento de datos a velocidades y escalas sin precedentes, acelerando los avances en nuestra comprensión de la física y la invención de tecnologías para beneficiar a la humanidad”, escribió.

SpaceX está solicitando permiso para lanzar hasta un millón de satélites a la órbita terrestre, según un documento presentado el viernes.

Esta oferta entrelaza aún más las diversas empresas de Musk. El multimillonario adquirió Twitter a finales de 2022, la renombró X y luego fusionó el sitio con su startup de inteligencia artificial xAI en un acuerdo de US$33.000 millones.

xAI, que también opera el chatbot Grok, es una operación costosa, que consume alrededor de US$1.000 millones al mes para cumplir con su ambición de obtener “una comprensión más profunda de nuestro universo”.

Una fusión con SpaceX combina capital, acceso a la capacidad de computación y difumina los límites corporativos.

A diferencia de otras empresas de Musk, SpaceX es posiblemente su negocio más exitoso y consistente, informa Bloomberg. La compañía, la única estadounidense que puede enviar astronautas de forma continuada a la Estación Espacial Internacional, es un proveedor clave de lanzamiento de cohetes tanto para la NASA como para el Departamento de Guerra de EE.UU.