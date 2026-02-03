Cuatro de cada 10 casos de cáncer se deben a causas prevenibles como el tabaco o el alcohol, según la OMS

En 2022, aproximadamente cuatro de cada 10 nuevos casos de cáncer en el mundo eran debidos a factores de riesgo modificables, sobre todo por el consumo de tabaco o de alcohol y las infecciones, incluyendo las provocadas por el virus del papiloma humano o la bacteria H. pylori. Son algunas de las conclusiones de una investigación global liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC).

El trabajo, que se publica este martes en la revista Nature Medicine, se basó en datos de incidencia de 2022 de 36 tipos de cáncer en 185 países. La conclusión de Hanna Fink y equipo es que la carga mundial y nacional de cáncer puede atribuirse a 30 factores de riesgo modificables. En España, el 41,8% de los casos de cáncer en hombres se atribuyen a factores externos modificables, comparado con el 26,1% en mujeres, y el factor principal sigue siendo fumar tabaco.

Los autores del trabajo calcularon las asociaciones entre los casos y cada factor de riesgo, reconociendo que algunos factores de riesgo pueden presentarse juntos. Según los autores, en total, alrededor de 7,1 millones de los 18,7 millones de nuevos casos de cáncer (37,8%) en 2022 fueron potencialmente atribuibles a estos factores de riesgo modificables.

Para los hombres a nivel mundial, el mayor factor de riesgo fue el tabaquismo, que se asoció con el 23,1% de los casos. Para las mujeres de todo el mundo, infecciones como las causadas por el virus del papiloma humano (VPH) o Helicobacter pylori parecieron ser el mayor factor de riesgo de cáncer y se asociaron con el 11,5% de los casos.

Los hallazgos destacan oportunidades potenciales para la prevención del cáncer, incluyendo el control del tabaco, la prevención de infecciones y estrategias adaptadas a cada región. Los autores señalan que la calidad y la disponibilidad de los datos varían considerablemente entre regiones, con brechas especialmente importantes en los países de ingresos bajos y medios, donde los datos sobre cáncer y factores de riesgo suelen ser limitados. Una mejor vigilancia y datos más detallados ayudarían a fortalecer las estimaciones futuras y a mejorar la orientación política, concluyen.

La importancia de la prevención

Alejandro Pérez-Fidalgo, oncólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia, en España, considera que el trabajo es relevante y las conclusiones pueden considerarse suficientemente sólidas. “El estudio subraya la importancia que tienen los factores de riesgo prevenibles como el tabaco, las infecciones y otros en la aparición de cáncer en la población”, asegura al SMC. “Lo que destacaría de este trabajo es que lo cuantifica en cifras y que estas son realmente contundentes”.

Esto permite empezar a hacerse la idea de que campañas antitabaco o esfuerzos de prevención frente al tabaquismo podrían tener consecuencias de enorme impacto en el control del cáncer Alejandro Pérez-Fidalgo — Oncólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia

El experto destaca que el tabaco es claramente el principal causante del cáncer en varones. “Esto permite empezar a hacerse la idea de que campañas antitabaco o esfuerzos de prevención frente al tabaquismo podrían tener consecuencias de enorme impacto en el control del cáncer”, comenta.

Marina Pollán, epidemióloga del cáncer y directora general del Instituto de Salud Carlos III, también de España, cree que aunque existen muchas fuentes de incertidumbre, el estudio proporciona información sólida sobre gran parte de los factores de riesgo de cáncer modificables. En su opinión, es interesante señalar las diferencias entre hombres y mujeres y que en los primeros, el peso del tabaco es mucho mayor. “La principal conclusión de este estudio es el valor de la prevención para reducir de manera eficaz la carga que el cáncer supone para nuestra población”, explica al SMC. “Por otra parte, la cuantificación del efecto de cada uno de los factores considerados también sirve para priorizar los esfuerzos en esta dirección. Claramente, en nuestro contexto el tabaco, el alcohol, los agentes infecciosos, la obesidad y el sedentarismo son los principales factores que evitar”, concluye.