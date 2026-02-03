Causa Cuadernos: se reanudó el juicio y la defensa de Cristina Kirchner busca su anulación

El calendario judicial de Cristina Kirchner se reactivó este martes con el reinicio del megajuicio por la causa de los “Cuadernos de las coimas”. Tras el receso de enero y en plena recuperación de un cuadro de apendicitis que la mantuvo internada a fines de 2025, la expresidenta, a través de su defensa, intentará anular el proceso.

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) retomó las audiencias vía zoom para dar inicio a las “cuestiones preliminares”. En esta instancia, los abogados defensores buscan minar las bases del debate judicial mediante pedidos de nulidad y sobreseimiento antes de pasar a la etapa de las declaraciones indagatorias.

El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, dispone de una hora y media para exponer sus objeciones. El foco de la defensa se centra en cuestionar la validez de los testimonios de quienes se acogieron a la figura de imputado colaborador.

También en el planteo de nulidades sobre la instrucción de la causa y argumentos que intentan demostrar que ciertos hechos ya han sido analizados en otros procesos judiciales.

Para la expresidenta, que actualmente cumple prisión domiciliaria en su residencia de la calle San José por la condena en la causa Vialidad, este proceso es solo el comienzo de un año complejo en los tribunales. En los próximos meses también se prevé el inicio de los juicios por Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán.

Una vez concluidas las presentaciones de las defensas —proceso que podría extenderse durante todo el mes de febrero—, la fiscal Fabiana León deberá dar su parecer sobre los planteos.

Finalmente, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli definirán qué argumentos son atendidos.

Aunque el juicio se realice de forma remota con dos audiencias semanales, el volumen de la prueba y la cantidad de imputados sugieren que el debate podría extenderse durante varios años.

Quién es quién en la Causa Cuadernos

La Acusada Central: Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta es la principal imputada en la causa, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de fondos ilegales a través de sobornos de la obra pública.

Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta es la principal imputada en la causa, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de fondos ilegales a través de sobornos de la obra pública. El Tribunal : los jueces que llevarán adelante el juicio son Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

: los jueces que llevarán adelante el juicio son Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. La Acusación: está a cargo del fiscal Fabián León, quien deberá opinar sobre la viabilidad de un posible acuerdo con los empresarios. La querella es ejercida por la Unidad de Información Financiera (UIF), que ya adelantó que se opondrá a cualquier pacto.

La lista completa de los 25 arrepentidos admitidos como prueba

El tribunal incorporó los legajos completos de 25 imputados colaboradores, cuyas confesiones ahora forman parte del juicio. La lista incluye a: