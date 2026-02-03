Día Internacional del Abogado: ¿por qué se celebra el 3 de febrero?

El 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado, con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo.

Se pretende destacar la notable importancia de los abogados, en la defensa jurídica a personas, tramitación de procesos judiciales, administrativos y mediación de negociaciones y conflictos laborales, entre otras competencias.

Si bien en Argentina se conmemora el 29 de agosto por el aniversario del nacimiento del jurista, economista, político y uno de los autores intelectuales de la Constitución nacional de 1853, Juan Bautista Alberdi, durante la jornada se suelen realizar distintas actividades en reconocimiento al trabajo de los doctores en leyes y sus más de cinco especializaciones.

Ser abogado: una profesión de ley

Un abogado es un profesional universitario graduado en Derecho, el cual debe estar colegiado para poder ejercer su profesión, que conlleva varias funciones y competencias, tales como asesorar, defender procesos judiciales y gestionar temas en diversas materias relacionadas con el derecho.

En tal sentido, se especializan en las diversas ramas del derecho público y privado, acorde con la legislación de cada país:

Derecho Administrativo: regula el funcionamiento del Estado como poder administrador entre los distintos órganos administrativos.

Derecho Constitucional: referido al análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado.

Derecho Penal: comprende las normas penales que regulan las conductas punibles de las personas

Derecho Procesal: regula la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, así como la actuación de las personas que intervienen en los procesos judiciales.

Derecho Laboral: referido a las relaciones entre los patrones y sus empleados, sus derechos y deberes, así como la protección de los trabajadores.

Derecho Tributario: orientado a regular la relación jurídico-tributaria entre la administración y los contribuyentes.

Derecho Civil: regula las relaciones entre personas naturales o jurídicas. Comprende las relaciones patrimoniales, de familia, derecho sucesoral, entre otros.

Derecho Mercantil o Comercial: regula los actos comerciales, mercantiles, financieros entre personas naturales o jurídicas.

Frases célebres

Conoce algunas frases célebres, dedicadas a estos grandes profesionales de la justicia y el Derecho

“Un abogado es una persona que escribe un documento de 10000 palabras y lo llama resumen” (Franz Kafka)

“Los abogados son hombres que contratamos para protegernos de abogados” (Elbert Hubbard)

“El compromiso es el mejor y más económico abogado” (Robert Louis Stevenson)

“Los juicios son un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de meros abogados” (Georges Clemenceau)

“A algunas personas no les gustan los abogados, hasta que los necesitan” (Kenneth G. Eade)

“Los abogados son las únicas personas no castigadas por la ignorancia de la ley” (Jeremy Bentham)

“Un abogado sin libros sería como un trabajador sin herramientas” (Thomas Jefferson).

¿Cómo se celebra este día en el mundo?

El Día Internacional del Abogado se celebra en varios países del mundo, mediante la realización de diversos eventos y actividades: conferencias, charlas, lecciones magistrales y jornadas legales comunitarias. Con ello los profesionales del derecho reafirman su compromiso de hacer justicia, con ética y eficiencia.

En Latinoamérica algunos países tienen una fecha especial de celebración de esta efeméride: