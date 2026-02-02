Los primeros palestinos cruzan con restricciones el paso de Rafah entre Egipto y Gaza tras más de un año y medio cerrado por Israel

Los primeros palestinos que obtuvieron el visto bueno para entrar a Gaza o salir de la Franja se dirigieron al paso fronterizo de Rafah a primera hora del lunes. Pero atravesar el cruce no fue fácil debido a los controles de seguridad adicionales que estableció Israel –que cerró Rafah en mayo de 2024, cuando tomó el control del lado palestino de la frontera– para permitir su reapertura, prevista en el plan de Donald Trump para el enclave costero.

La apertura estaba prevista el domingo 1 de febrero, pero ayer sólo se llevó a cabo una prueba “piloto” del nuevo mecanismo para el tránsito de los gazatíes por Rafah, tal y como señaló el Cogat (organismo del Ejército israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos). El viernes pasado, el Cogat había anunciado que el cruce abriría el domingo, después de varias semanas posponiendo este importante aunque simbólico gesto para los gazatíes.

Para este lunes, está previsto que salgan de Gaza unas 50 personas y entren otras 50; se espera que esa cifra aumente en los días siguientes, aunque Israel y Egipto limitarán en todo momento el número de gazatíes autorizados para salir y entrar. Según distintas fuentes, sólo aquellos que abandonaron la Franja para recibir tratamiento médico durante la guerra podrán regresar; asimismo, la mayor parte de los que salgan ahora del territorio palestino lo harán por motivos de salud.

En el lado egipcio de la frontera, un gran número de ambulancias y trabajadores sanitarios esperaban la llegada de los gazatíes, que serán trasladados a hospitales de la zona o de otras partes de Egipto para recibir los tratamientos que en Gaza no están disponibles. Los primeros pacientes llegaron a territorio egipcio en la tarde del lunes, tras horas de periplo.

El canal de televisión egipcio Al Qahera News, cercano a las autoridades, confirmó que 50 palestinos que habían recibido tratamiento médico en Egipto cruzaron a primera hora del lunes la frontera para regresar a Gaza. Mientras, el Ministerio de Sanidad palestino informó que cinco pacientes gazatíes recibieron autorización de Israel para salir de la Franja y ser tratados por sus heridas, a través de la Organización Mundial de la Salud.

Para supervisar la reapertura del paso de Rafah, fue desplegada una misión de la Unión Europea en el lado palestino del paso fronterizo, que estuvo bajo control israelí desde mayo de 2024, cuando el ejército hebreo se hizo con el control de la terminal y del corredor existente entre la frontera egipcia y la Franja de Gaza.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, celebró la apertura del paso de Rafah, pero como en otras ocasiones descargó sobre Hamas el proceso de reconstrucción de Gaza. Kallas apuntó en la red social X que “la apertura del cruce de Rafah marca un paso concreto y positivo en el plan de paz. La misión civil de la UE está sobre el terreno para supervisar las operaciones de cruce y apoyar a los guardias fronterizos palestinos. Para los enfermos y heridos de Gaza, la reapertura es un salvavidas. Permitirá a las familias reunirse tras tanto tiempo separadas. Gaza sigue necesitando ayuda urgentemente. Su reconstrucción dependerá de la desmilitarización de Hamas”.

Kallas también compartió algunas fotografías de los miembros de la misión de la UE en la frontera.

Un portavoz de la Comisión Europea añadió que a la apertura del paso se suma “el despliegue de la Misión Civil de Frontera de la UE en Rafah”, que “marca un paso significativo en la implementación del plan integral para poner fin al conflicto”, diseñado por la Administración de Donald Trump sin la participación de la UE.

Ante las continuas violaciones del alto el fuego cometidas por Israel, desde la Comisión Europea se subrayó que “la UE ha estado enfatizando lo crucial que es consolidar el actual frágil alto el fuego y evitar más bajas” para avanzar en “la implementación del Plan Integral, de acuerdo con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Este mismo lunes, Israel mató a cuatro palestinos en Gaza, por lo que son más de 520 los asesinados desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado mes de octubre.

Ante los incumplimientos por parte del Ejército israelí sobre la demarcación en la que se encuentran sus tropas, conocida como línea amarilla, la Comisión Europea ha recordado que “la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU rechaza cualquier intento de cambios demográficos o territoriales en la Franja de Gaza. Y enfatizaremos la importancia de unificar la Franja de Gaza con Cisjordania bajo la Autoridad Palestina. El plan de paz de Donald Trump también ha dejado claro que Israel no ocupará ni anexará la Franja de Gaza”.

El plan de 20 puntos diseñado por el equipo de Trump preveía la apertura del paso de Rafah poco después del cese de las hostilidades, pero Israel ha rechazado reabrirlo hasta que Hamás entregara el cuerpo del último rehén que aún no había sido devuelto. Aparte de reabrir Rafah, en esta segunda fase del plan de Trump, las tropas israelíes deberían retirarse de la mitad de la Franja que aún ocupan y debería desplegarse una fuerza internacional para la estabilización de Gaza, que aún no ha sido formada.