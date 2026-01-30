La merma del 44% en la natalidad impacta en el sistema educativo: cierran grados y salas de jardines de infantes

La postergación de la maternidad, crisis económicas y cambios sociales generan un envejecimiento poblacional que impacta en el sistema previsional y educativo, pero se viene reflejando en una reducción del promedio de alumnos por sección en jardines privados, que pasó de 23 en 2011 a 18,8 en la actualidad, con proyecciones de descensos superiores al 25% en la demanda escolar entre 2023 y 2027 en CABA.

Sindicatos docentes denuncian la posible desaparición de cientos de grados para el próximo ciclo lectivo. La secretaria general de Ademys, Soledad Mosquera, advirtió: “La baja natalidad existe, es un fenómeno que no ocurre solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Impacta en todo el sistema educativo argentino”.

Y agregó que, en ese sentido, la respuesta del Gobierno de Milei a nivel nacional es utilizarlo de excusa para aplicar un ajuste.

“Lo que hacen es cerrar grados, lo llaman fusión, pero en realidad es un cierre de grados en lo que se va a implementar a partir de 2026. Nosotros tenemos calculado -porque no hay cifras oficiales- alrededor de 400 grados que el Gobierno va a cerrar entre nivel inicial, primario y medio”.

De pañales para niños a adultos mayores

Se calcula que por cada 100 niños ya hay 60 adultos mayores de 60 años, al punto tal que hay empresas de pañales que migraron la producción de los destinados a niños para adultos.

La disminución de la tasa de natalidad se registra en todas las edades, desde la caída del embarazo adolescente hasta la postergación o renuncia al proyecto de maternidad o paternidad.

Es que la tasa de natalidad disminuyó más de un 36% desde 2014, con menos de 500.000 nacimientos registrados en años recientes, profundizándose en 2025.

Se producen 10 nacimientos cada 1.000 habitantes, lo cual en el plano escolar significa menos infantes para anotar en los jardines y el achicamiento o desaparición de los institutos especializados.

Tal es así que la caída de inscriptos, especialmente aguda en la Ciudad de Buenos Aires (44% de reducción en nacimientos), está provocando la unificación de divisiones y el cierre de secciones.

El resultado es una fuerte merma en la matrícula de nivel inicial (hasta 35% menos inscriptos en 2025 en algunas áreas) y las perspectivas que proyecta una reducción en el embarazo adolescente, que pasó de 33,7 a 6,4 por cada mil mujeres entre 2011 y 2023.

Pirámide poblacional

Se trata de una tendencia más amplia dentro del Cono Sur, donde los nacimientos no logran equilibrar la pirámide poblacional.

Los países con mayor crisis en la región son Uruguay, luego Chile y en tercer puesto viene la Argentina.

En la Provincia de Buenos Aires, en 2025, se registraron 121.303 nacimientos que contrastaron con las 134.131 defunciones, o sea que las muertes superaron a los nacimientos, y la fecundidad queda situada por debajo del nivel de reemplazo.

No es una cuestión aislada. Europa y Asia oriental, principalmente, presentan un saldo natural negativo (más muertes que nacimientos).

Francia reportó este fenómeno en 2025 por primera vez desde 1944.

Otros ejemplos incluyen a Japón, Corea del Sur, Italia, Alemania, España, Letonia, Lituania, y partes de Europa del Este, debido al envejecimiento y baja natalidad.

El caso uruguayo aparece sin embargo como el más crítico, porque tiene una tasa de mortalidad mayor a la de natalidad, lo que implica que se reducen las nuevas generaciones y aumentan los adultos mayores.

En ese escenario, la Argentina ya atraviesa un proceso similar, aunque en una etapa anterior.

Jardines maternales

Los jardines maternales (niveles iniciales) sienten la baja desde 2018. Se observan casos de muy baja inscripción.

Las instituciones buscan reestructurarse, lo que incluye la posibilidad de mejorar las condiciones de enseñanza al tener menos alumnos por docente, pero también el cierre de establecimientos.

Al ser la tasa de fecundidad actual de 1,5, inferior a la de reemplazo de 2,1, todo parece indicar una tendencia que se profundizará y afectará a los niveles primarios en los próximos años.

Las estadísticas oficiales revelan que, en menos de una década, los nacimientos anuales en el distrito porteño - una de las jurisdicciones con mayor retroceso de natalidad- descendieron de 43.716 a 24.690.

Esta reducción, cercana al 44%, explica la caída en las inscripciones escolares.

Ante este escenario, las autoridades prevén que la tendencia se profundice en los próximos años, forzando a tomar medidas como por ejemplo, la unificación de divisiones en las escuelas y hasta el cierre de establecimientos.

Por ahora es en los niveles de educación inicial donde se observan cada vez menos alumnos, pero especialistas advierten que es solo cuestión de tiempo para que la tendencia afecte a los niveles superiores.

En CABA, la tasa de fecundidad registra mínimos históricos, al pasar de un índice de 1,9 en 2010 a un 0,9 en la actualidad.

En el contexto nacional, la Ciudad se ubica entre las jurisdicciones con mayor retroceso de natalidad, solo superada por las provincias de Tierra del Fuego y Jujuy.

El nivel inicial, que para el ciclo 2025 registró un 35% menos de inscriptos en comparación con 2019, y en las escuelas primarias, el ingreso a primer grado exhibió una caída del 25% respecto a los datos de 2020.

Desde el Ministerio de Educación porteño ya trabajan en una reorganización administrativa.

Aunque el mínimo para abrir un curso es de 15 alumnos, resolvieron reducir dicho requisito a 10 estudiantes en un intento por preservar la apertura de los grados.

Con información de NA.

