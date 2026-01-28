El fuego quemó en España 354.793 hectáreas en 2025, el peor año de incendios forestales de las últimas tres décadas

El fuego quemó en España un total de 354.793,50 hectáreas en 2025, lo que convierte ese año en el peor en cuanto a incendios forestales de los últimos 30, según la estimación provisional más reciente difundida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico (Miteco).

La cantidad de terreno calcinado entre los pasados 1 de enero al 31 de diciembre superó, según estos datos, la del área afectada por las llamas en 2022 -270.289,28 hectáreas-, que hasta este verano se consideraba el peor año en cuanto a superficie quemada.

Los datos suministrados al Gobierno español por las comunidades autónomas publicados en la web de la citada cartera han revelado que a lo largo del pasado año se registraron un total de 2.599 incendios y también 5.590 conatos (inicios del fuego).

Un total de 63 grandes incendios

Otro dato estimado difundido este lunes alude al número de los considerados ‘grandes incendios’, los que abarcan más de 500 hectáreas, registrados durante esos 12 meses, que fueron 63, la cifra más elevada desde 2015, y que apenas varió de la notificada en 2022, cuando se contabilizaron 60.

El Ministerio ha publicado asimismo que el número total de siniestros registrados en España durante el mismo periodo fue de 8.189.

En cuanto a los datos facilitados sobre la vegetación leñosa que ardió en 2025, se estimó que se quemaron 103.105,85 hectáreas de superficie arbolada y 185.220,55 hectáreas de superficie formada por matorral y monte abierto.

La vegetación herbácea -pastos y dehesas- que resultó afectada por el fuego fue de 66.467,10 hectáreas.

EFE.