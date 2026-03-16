Murió Marcelo Araujo, histórico relator que marcó una época en las transmisiones del fútbol argentino

El relator Marcelo Araujo murió este lunes a los 78 años, luego de estar internado en Vicente López, según confirmó su amigo Fernando Pacini en radio La Red. “Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo”, dijo al aire quien fuera su comentarista en la etapa de Fútbol para Todos en la TV Pública, posterior a Fútbol de Primera, etapa en la que Araujo alcanzó su pico de popularidad.

Nacido en Buenos Aires en 1947, Araujo llegó al periodismo deportivo desde un recorrido poco lineal: trabajó como vendedor, oficinista y empleado administrativo antes de encontrar su lugar en la radio.

Su salto a la masividad llegó en los años 80, cuando se consolidó en Radio Rivadavia y luego en Fútbol de Primera, el programa que desde 1985 definió la estética televisiva del fútbol argentino durante más de dos décadas. Allí construyó una marca personal que lo acompañaría para siempre, junto al comentarista Enrique Macaya Márquez.

La figura de Araujo también quedó atravesada por su relación con el poder. Su cercanía con Julio Grondona, presidente de la AFA durante más de tres décadas, alimentó sospechas, críticas y lecturas políticas. Araujo nunca renegó de ese vínculo.

En 2009, con el desembarco del programa Fútbol para Todos, volvió a ocupar un rol central en la transmisión del fútbol argentino. Su regreso a la pantalla abierta lo devolvió al centro de la escena, pero también lo expuso a nuevas polémicas, esta vez en un contexto de fuerte polarización política. Araujo, fiel a su estilo, no buscó neutralidad: se mostró cómodo en un ecosistema donde la disputa era parte del espectáculo.

Además, relató a la Selección argentina durante diversos Mundiales y Copas América.

Araujo murió a las 2 de la madrugada, no habrá velorio y será cremado este martes en Chacarita a las 11.