Milei se sube a un portaaviones nuclear de EE.UU. que hace ejercicios navales en aguas argentinas

El presidente Javier Milei viajó este jueves a Mar del Plata para subirse al portaaviones nuclear USS Nimitz y participar de una jornada de ejercicios navales conjuntos en el marco de las maniobras Passex 2026, organizadas por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) y la Embajada norteamericana. El mandatario partió desde Aeroparque cerca de las 10 de la mañana a bordo de un avión de transporte Grumman C-2 Greyhound y aterrizará en la cubierta del buque, uno de los portaaviones nucleares más grandes de la flota estadounidense, que opera en el Atlántico Sur.

Milei fue acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y estará también junto al ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay. La actividad fue gestionada por el embajador estadounidense Peter Lamelas.

La visita incluye una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, prevista como parte del programa del último día de ejercicios.

La presencia de Milei en el USS Nimitz es leída como un nuevo gesto de alineamiento con la administración de Donald Trump y una señal de profundización del giro hacia Estados Unidos desde que asumió el libertario.

Una semana de maniobras

El Passex —sigla de Passing Exercise— es una práctica habitual entre armadas aliadas que se realiza cuando unidades de guerra extranjeras transitan aguas jurisdiccionales de otro país. En esta edición, las maniobras arrancaron el 27 de abril y se extendieron hasta este jueves 30. El USS Nimitz llegó desde el Pacífico luego de ejercitar con México, Ecuador y Chile, cruzó el Estrecho de Magallanes entre el domingo y el lunes, e ingresó a la Zona Económica Exclusiva argentina comenzando su recorrido a la altura de Puerto Deseado, en Santa Cruz. Desde allí avanzó hacia el norte pasando frente a Trelew, Necochea y finalmente Mar del Plata. Lo escolta el destructor USS Gridley.

La Armada Argentina desplegó un conjunto de unidades. Desde la Base Naval Puerto Belgrano zarparon los destructores ARA La Argentina y ARA Sarandí, junto a las corbetas ARA Robinson y ARA Rosales. Desde Mar del Plata lo hicieron los patrulleros oceánicos ARA Piedrabuena y ARA Contraalmirante Cordero. A ellos se sumaron dos aviones P-3C Orión y helicópteros de la Segunda Escuadrilla Aeronaval, que operaron directamente desde la cubierta del portaaviones.

A lo largo de la semana, las tripulaciones llevaron a cabo maniobras tácticas de navegación, ejercicios de comunicaciones, operaciones aéreas conjuntas y simulaciones de defensa antiaérea frente a los F-18 del portaaviones. El martes se realizaron maniobras de traspaso de materiales entre buques en movimiento, lo que en jerga naval se conoce como replenishment at sea. También participaron buzos tácticos con base en Mar del Plata en tareas de abordaje y registro. El comandante de la Flota de Mar, Pablo Germán Basso, destacó que el ejercicio permite intercambiar procedimientos con una de las flotas más avanzadas del mundo y contribuye a mantener altos estándares de capacitación.

Las maniobras Passex 2026 se enmarcan en la operación regional Southern Seas 2026, coordinada por el Comando Sur bajo la nueva conducción del general Francis L. Donovan, y son descriptas por la Casa Rosada como el ejercicio conjunto más importante de los últimos 25 años. Paralelamente, el gobierno de Milei también autorizó —por decreto— el ingreso de personal y medios militares estadounidenses para el ejercicio Daga Atlántica, que comenzó el 21 de abril y se extenderá hasta el 12 de junio, con actividades en Puerto Belgrano, la VII Brigada Aérea de Moreno y la guarnición de Córdoba.

El conjunto de estas iniciativas traza un mapa inédito de cooperación bilateral en defensa, en sintonía con la estrategia de Washington para reforzar su presencia en el Atlántico Sur ante lo que la administración Trump denomina la “injerencia china” en la región.