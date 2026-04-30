Israel detiene a unos 175 activistas de la Flotilla con destino a Gaza, entre ellos, cinco argentinos

El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes están siendo trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja. Entre ellos, Celeste Fierro, Pablo Giachello, Raúl Laguna Bosch, Mónica Schlotthauer y Ezquiel Perisini, militantes del Frente de Izquierda, según denunció la diputada Myriam Bregman en redes sociales.

“Libertad a mis compañeras y compañeros del Frente de Izquierda Celeste Fierro, Pablo Giachello, Raúl Laguna Bosch, Mónica Schlotthauer, Ezquiel Perisini; también a mis camaradas de la Corriente Internacional Revolución Permanente Leandro Manfredi de Brasil y Mariona Tasquer de Catalunya. Todos secuestrados por el Estado de Israel en aguas internacionales mientras navegaban en la Flotilla”, relató la legisladora en su cuenta de X.

Por su parte, la misma Celeste Fierro, había publicado un video en su cuenta de X anticipando que la Flotilla iba a ser interceptada por fuerzas de Israel. “Si estás viendo este video, significa que el Estado sionista de Israel interceptó a la Flotilla Global Sumud, que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo criminal que le imponen al pueblo palestino. Defendamos la Flotilla. Que los gobiernos actúen y garanticen la seguridad de todos los barcos. Salgan a las calles. Y nunca, nunca, dejemos de hablar de Palestina”, escribió en su posteo que acompaña su testimonio.

El Ministerio de Exteriores israelí difundió un mensaje en sus redes sociales afirmando que “aproximadamente 175 activistas de más de 20 embarcaciones de la flotilla de los preservativos se dirigen pacíficamente a Israel” y un video de, señaló, “activistas disfrutando en barcos israelíes” en el que se ve a varias personas haciendo ejercicios físicos.

Antes había publicado unas imágenes de cuatro condones y una bolsita con un polvo blanco sin identificar acusando a los activistas de aprovecharse de la causa para un “espectáculo mediático” mientras utilizaban “preservativos y drogas”.

Las autoridades no precisaron de inmediato la situación de los detenidos ni ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias de la interceptación.

Consultado por EFE, el Ejército israelí afirmó que Israel “protegerá el bloqueo marítimo” de Gaza por vías “legales” y manteniendo en consideración “diversos escenarios operativos”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, interrumpió su testimonio en el juicio que enfrenta por diversos caso de corrupción para mantener una reunión de seguridad con su gabinete en el que el tema de la flotilla fue uno de los puntos abordados, según medios israelíes.

En paralelo, y también en declaraciones a EFE, una representante de la ONG israelí de derechos humanos Adalah señaló que sus abogados asistirán y representarán a los activistas en caso de ser trasladados a territorio israelí. Esta organización ya prestó ayuda legal a los participantes de la flotilla interceptada por Israel en octubre de 2025.

La Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones, reportó este jueves que las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron 22 barcos, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva y ante una tormenta inminente.

La operación se desarrolló de forma escalonada durante toda la madrugada y tuvo lugar a más de 1.200 kilómetros de territorio israelí y en aguas internacionales. Algunas interceptaciones tuvieron lugar cerca de territorio griego y muchos barcos recalcularon su ruta en consecuencia.

La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina.

Greenpeace pide al Gobierno suizo que actúe para proteger la flotilla

La sección suiza de la organización Greenpace denunció este jueves la captura por parte de fuerzas israelíes de varios barcos y tripulantes de la Flotilla Global Sumud que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y pidió al gobierno de este país que actúe para protegerlos.

“La ayuda humanitaria debe ser respetada y protegida en todo momento y a cualquier precio», señaló en un comunicado la directora de Greenpeace Suiza, Iris Menn.

Greenpeace, que prestaba apoyo logístico a la flotilla con su barco Arctic Sunrise, acusó a Israel de violar el derecho internacional.

Un total de 175 activistas que participaban en la flotilla están siendo trasladados a Israel tras haber sido detenidos cuando sus embarcaciones se encontraban a unos 1.200 kilómetros de la Franja, cerca de las costas de Grecia.

Greenpeace Suiza relató que la flotilla recibió una advertencia por un canal internacional de radio con el remitente identificándose como la Armada israelí y exigiendo que la flotilla cambiara de rumbo, a lo que siguió la interferencia de los canales de comunicación, poniendo a la misión en riesgo en alta mar.

Detalló que la interferencia incluyó las comunicaciones de emergencia marítima SOS, el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) y las bandas Iridium.

EFE