El fuego no para en Chubut y ya hay más de 35.000 hectáreas afectadas por los incendios

La emergencia por los incendios forestales en Chubut continúa en un punto crítico. Los focos activos en la cordillera patagónica —incluyendo el Parque Nacional Los Alerces, Cholila, Villa Lago Rivadavia y Puerto Patriada— siguen fuera de control y dificultan el accionar de los equipos de combate debido a las condiciones climáticas adversas, con vientos intensos y altas temperaturas que reavivan las llamas.

Las condiciones climáticas extremas siguen siendo el principal desafío para los brigadistas. Las ráfagas de viento, en muchos casos superiores a los 45 km/h, y la fuerte sequía en la región han reactivado al menos tres focos en el Parque Nacional Los Alerces, incluso en zonas que previamente estaban controladas. Este comportamiento dinámico del fuego dificulta la labor de medios aéreos y obliga a concentrar esfuerzos en el combate terrestre y en la creación de líneas de contención con maquinaria y personal especializado.

El alcance del desastre

Las autoridades estiman que el incendio ya afectó más de 35.000 hectáreas entre bosques nativos, matorrales y plantaciones, y el fuego continúa sin dar tregua. En sectores como Cholila, el avance de las llamas obligó al corte preventivo de la Ruta Provincial 71, para priorizar las tareas de los brigadistas y garantizar la seguridad de las comunidades cercanas.

Según el gobierno provincial, el operativo de combate al fuego ya supera los 500 brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de apoyo, que se encuentran desplegados en los frentes más críticos para intentar contener el avance de las llamas y proteger zonas pobladas y de alto valor ambiental. Esta cifra incluye la incorporación reciente de bomberos voluntarios chilenos provenientes de Futaleufú y San Carlos de Bariloche, así como 36 brigadistas adicionales llegados desde las provincias argentinas de Córdoba y Santa Cruz, quienes operan en distintos sectores del incendio.

El operativo está coordinado por el Comité de Emergencia, con la participación de brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad, personal sanitario y técnicos especializados para sostener la lucha frente a un escenario de alta complejidad.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó en declaraciones oficiales que “las alturas de temperatura y las ráfagas de viento registradas generaron un comportamiento dinámico del fuego, lo que hizo necesario redoblar las tareas de enfriamiento en todos los frentes del incendio”. Además, advirtió que “las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas en las próximas horas, con viento y baja visibilidad que limitan la operación aérea”.

Por su parte, Laura Mirantes, coordinadora y vocera del Comité de Operaciones de Emergencia del Parque Nacional Los Alerces, explicó que “la escasa visibilidad complicó el uso de aeronaves y obligó a reforzar el monitoreo con drones para evaluar el avance nocturno del incendio”.

Proyección y futuro del combate

Frente al pronóstico de vientos persistentes y temperaturas altas en los próximos días, las autoridades mantienen un fuerte despliegue operativo con turnos ininterrumpidos y la incorporación progresiva de más brigadistas para sostener el combate. La coordinación con equipos chilenos y de otras provincias es un factor clave en el esfuerzo conjunto para enfrentar uno de los incendios forestales más extensos y complejos que atraviesa actualmente la Patagonia.

La situación sigue siendo de una emergencia ambiental y social de gran magnitud, con un impacto considerable en los bosques nativos y un desafío operativo que enfrenta a los equipos de combate con uno de los veranos más difíciles de los últimos años en la región.