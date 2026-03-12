El video del viaje de Manuel Adorni en jet privado a Punta del Este

La polémica por el viaje de la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el avión presidencial sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. El escándalo se amplificó luego de una investigación publicada por eldiarioAR, que reveló que el funcionario había realizado semanas antes un viaje a Punta del Este en un jet privado junto a su pareja, Bettina Angeletti, dos familiares y el periodista Marcelo Grandio.

Según la información a la que accedió este medio, el traslado se realizó entre el 12 y el 17 de febrero a bordo de un Honda Jet matrícula LV-HWA, operado por la firma Alpha Centauri. Este tipo de aeronaves, consideradas de alta gama dentro de los jets livianos, tienen un costo aproximado de 5.800 dólares por tramo, aunque el precio total del viaje habría sido cercano a 10.000 dólares ida y vuelta.

En paralelo, el diario Tiempo Argentino difundió un video que muestra el momento en que la comitiva aborda el avión privado. En las imágenes se observa a Adorni, Angeletti y el resto de los acompañantes subiendo al jet antes de partir desde el aeropuerto de San Fernando.

De acuerdo con la investigación, el despegue se produjo a las 20.21 del 12 de febrero desde esa terminal aérea. El regreso ocurrió cinco días después, aunque en ese vuelo ya no se encontraba Grandio entre los pasajeros.

El informe también sostiene que, al volver al país, el funcionario habría solicitado realizar los trámites migratorios en un hangar privado del aeropuerto de San Fernando, evitando así el paso por las áreas comunes.

La revelación del viaje privado se conoció en medio de la controversia por la presencia de Angeletti en el avión presidencial ARG-01 durante la reciente gira oficial a Estados Unidos. Consultado por ese episodio, Adorni defendió la decisión y aseguró que se trató de una cuestión personal. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi esposa me acompañe”, afirmó.

Por ese caso ya se presentaron denuncias penales contra el jefe de Gabinete, entre ellas las impulsadas por el abogado Gregorio Dalbón y la diputada Marcela Pagano, quienes pidieron investigar si el traslado de una persona sin cargo público en la comitiva oficial pudo implicar un uso indebido de recursos del Estado.

La difusión de estos episodios —el viaje en jet privado y la polémica por el avión presidencial— generó cuestionamientos de la oposición y de sectores políticos que señalaron una contradicción con el discurso de austeridad que sostiene el gobierno de Javier Milei.

