Estados Unidos advierte que hoy “será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques en Irán”

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió este martes que “hoy será, una vez más”, el día “más intenso de ataques en Irán”. Y agregó en una rueda de prensa en el Departamento de Guerra: “No cejaremos en nuestro empeño hasta derrotar al enemigo de forma total y decisiva”.

Según Hegseth, “esto no es 2003, esto no es una interminable construcción de naciones en ese tipo de trampas que vimos con Bush u Obama. Ni siquiera se le parece. Nuestra generación de soldados no permitirá que eso vuelva a suceder, y tampoco lo hará este presidente, que se opuso claramente a ese tipo de misiones interminables y de alcance nebuloso. Esos días han terminado. En cambio, estamos ganando de forma decisiva con una eficiencia brutal, un dominio aéreo total y una voluntad inquebrantable de cumplir los objetivos del presidente”.

En cuanto a la duración de los bombardeos, Hegseth se remitió a Donald Trump: “Nos encontramos en una posición muy sólida, brindando al presidente de los Estados Unidos el máximo abanico de opciones. Desde el principio hemos evitado fijar un plazo determinado para su duración; nuestra determinación es inagotable. En última instancia, es el presidente quien tiene la potestad de determinar el estado final de dichos objetivos. No obstante, y esto es algo que ha reiterado continuamente y que deseo que el pueblo estadounidense comprenda: esta operación no es interminable. No será un conflicto prolongado. No permitiremos que se produzca una 'deriva de la misión', una expansión descontrolada de los objetivos. El presidente ha establecido una misión muy específica que debe cumplirse, y nuestra labor consiste en llevarla a cabo con una determinación inquebrantable. Ahora bien, es él quien controla el ritmo de las operaciones; es él quien toma las decisiones. Es él, la persona elegida por el pueblo estadounidense, quien determina el momento en que hemos alcanzado esos objetivos concretos. Por consiguiente, no me corresponde a mí aventurar si nos encontramos en el principio, en el desarrollo o en la fase final de este proceso. Eso es competencia suya, y él seguirá transmitiendo que nuestra función consiste en proporcionarle actualizaciones diarias sobre nuestra situación exacta, para que él pueda tomar la decisión pertinente respecto al ritmo de las operaciones”.

Y sobre el nuevo líder iraní, el secretario de Guerra dijo: “Haría bien en prestar atención a las palabras de nuestro presidente: que no debe intentar adquirir armas nucleares y que debe salir públicamente a declararlo”.

“Veo en los titulares de los medios noticias que dicen que la guerra se está expandiendo o propagando”, sostuvo Hegseth: “En realidad, ocurre todo lo contrario. De hecho, está bastante contenida, y cada vez más aliados se están sumando a la causa, reconociendo que no es posible vivir bajo con un régimen radical como ese con ambiciones nucleares”.