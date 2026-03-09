Marcha del 8M: organizaciones feministas se movilizan del Congreso a Plaza de Mayo

Organizaciones feministas realizan este lunes la movilización central por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con una marcha que partirá desde el Congreso de la Nación Argentina hacia la Plaza de Mayo. La jornada incluye además un paro de mujeres y actividades en distintas ciudades del país.

La convocatoria fue impulsada por el colectivo Ni Una Menos junto a otras organizaciones que participaron en las asambleas preparatorias del 8M. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración está prevista para las 16.30 frente al Congreso, desde donde comenzará la movilización hacia el centro político de la capital.

La consigna principal de este año convoca a salir a las calles para rechazar lo que las organizaciones definieron como “el ajuste y la política de hambre” del gobierno del presidente Javier Milei. A ese reclamo se suman demandas históricas del movimiento feminista, como el rechazo a la violencia de género y la defensa de los derechos laborales.

Las organizadoras explicaron que la decisión de trasladar la marcha al lunes 9 de marzo -un día después de la fecha oficial- busca reforzar el impacto del paro en los ámbitos laborales, educativos y productivos. De ese modo, el llamado a la huelga apunta a incluir tanto a trabajadoras formales e informales como a jubiladas, personas despedidas y quienes realizan tareas de cuidado no remuneradas.

Entre los reclamos centrales aparecen también las denuncias por femicidios, travesticidios, lesbicidios y transfemicidios, además de críticas a discursos de odio y a lo que distintas organizaciones consideran un retroceso en políticas públicas vinculadas con la igualdad de género.

En paralelo, la jornada tiene lugar en un contexto político y económico atravesado por el debate sobre las medidas impulsadas por el gobierno nacional y las reformas discutidas en el Congreso. Desde Ni Una Menos señalaron que la movilización busca expresar el descontento frente a la situación social y económica que atraviesan amplios sectores de la población.

La jornada comenzó con distintas concentraciones y actividades previas. Durante la mañana, grupos de manifestantes se reunieron en las inmediaciones de San José 1111, en el barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde allí, algunos grupos prevén marchar hacia la zona del Congreso para sumarse a la movilización principal.

Aunque la marcha central se realiza este lunes, durante el domingo se desarrollaron actividades preparatorias en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones feministas convocaron a una mateada y espacios de debate en el Parque Centenario, donde se realizaron charlas sobre trabajo de cuidados, endeudamiento y la situación laboral de las mujeres.

La movilización del 8M forma parte de una jornada de protesta que se replica en distintas provincias, con marchas, actos y actividades culturales. Como en años anteriores, el movimiento feminista busca visibilizar tanto las desigualdades de género como las condiciones sociales y económicas que afectan especialmente a mujeres y diversidades en el país.

