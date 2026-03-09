Pichetto pide que el peronismo construya “ideas” más allá de Milei y Máximo Kirchner rechaza internas con Kicillof

Dirigentes de distintos sectores del peronismo volvieron a exponer diagnósticos y debates internos sobre el presente político del país y el rol de la oposición frente al gobierno de Javier Milei. Mientras Miguel Ángel Pichetto planteó que el peronismo debe construir una agenda de ideas propia y no limitarse a confrontar con el oficialismo, Máximo Kirchner vinculó la coyuntura política con la detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y rechazó que existan tensiones con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Pichetto, diputado nacional y presidente del bloque Encuentro Federal en la Cámara baja, sostuvo que el peronismo debe replantear su estrategia política. A través de redes sociales, afirmó que el movimiento no puede estructurar su discurso únicamente en oposición al actual presidente.

“El peronismo no puede tener como única bandera frenar a Milei. Hay que construir un mundo de ideas y analizar la realidad con rigor”, expresó el legislador, quien también cuestionó a sectores que —según planteó— recién ahora advierten el deterioro del salario tras meses de silencio.

Para Pichetto, el desafío del espacio pasa por ordenar sus debates internos y elaborar propuestas de cara al futuro político. “Hay 2027 si hay inteligencia política”, agregó, en referencia al próximo turno electoral presidencial.

Desde otro sector del peronismo, el diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner ofreció un análisis diferente sobre la coyuntura política. En declaraciones radiales, sostuvo que la detención de Cristina Fernández de Kirchner “explica lo que pasa en la actualidad” y la vinculó con el peso político que conserva la ex mandataria.

“Es una persona que se junta a charlar de su país con gente aun estando privada de su libertad”, señaló el referente de La Cámpora, quien además cuestionó las restricciones en el régimen de visitas durante la prisión domiciliaria de la ex presidenta.

Kirchner también consideró que el triunfo electoral de Milei estuvo relacionado con el desgaste del sistema político previo. “Cuando alguien agarra una motosierra y empieza a decir las cosas que dice es porque la sociedad se cansó de que le explicaran que no se podía hacer nada”, afirmó, aunque también reconoció que el gobierno del Frente de Todos no estuvo “a la altura de las circunstancias”.

La interna bonaerense

En paralelo, el dirigente kirchnerista se refirió a la interna en el peronismo bonaerense y negó que su espacio busque obstaculizar la gestión de Kicillof. “Es más fácil demonizar al que no tiene pauta ni la birome. Pero no vengan con la cantinela de que ponemos palos en la rueda”, afirmó en una entrevista radial.

Sin mencionar directamente al gobernador durante buena parte de la conversación, el diputado también abordó la discusión por la conducción del Partido Justicialista bonaerense. Según explicó, el kirchnerismo optó por evitar un escenario que dejara al frente del partido a un dirigente que no contara con el respaldo de los intendentes.

“No me monté arriba de nadie para llegar a ningún lugar”, sostuvo Kirchner, quien además dejó trascender su disposición a ceder la presidencia del PJ provincial a Kicillof con el objetivo de preservar la unidad del peronismo.

El legislador también cuestionó a gobernadores peronistas que respaldaron en el Congreso la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En particular apuntó al mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, al sugerir que presionó a legisladores de su provincia para apoyar el proyecto.

Según explicó, el respaldo de esos diputados fue clave para alcanzar el quórum que permitió iniciar el debate en la Cámara baja. Kirchner criticó además a sectores que invocan el federalismo pero —según planteó— terminan promoviendo un “provincialismo” que debilita la discusión de un proyecto nacional.

Las declaraciones de ambos dirigentes reflejan, en paralelo, los debates que atraviesan al peronismo en la oposición: desde la discusión estratégica sobre cómo posicionarse frente al gobierno libertario hasta las tensiones internas en torno al liderazgo y la conducción del espacio político.