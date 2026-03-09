“Somos enemigos de Irán”, dijo Javier Milei en Nueva York

El presidente Javier Milei reafirmó este lunes que Irán es “enemigo” de la Argentina, al disertar en la Universidad judía de Yeshiva de Nueva York. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, expresó Milei en la frase más relevante de su exposición que contó con la presentación del rabino Ari Berman, rector de la Universidad.

Acompañado por Karina Milei, la seretaria general de la presidencia, y el canciller Pablo Quirno, el mandatario volvió a reafirmar su alineamiento político, ideológico y económico con Estados Unidos. En su discurso, el jefe de Estado defendió el rol de Donald Trump en la política internacional y lo presentó como un actor central en la resolución de conflictos globales. Según Milei, el liderazgo estadounidense junto a Israel terminará imponiéndose frente a Irán y otros gobiernos que, según su visión, financian el terrorismo o desafían a Occidente.

El jefe de Estado también vinculó ese escenario con la política regional y mencionó a países como Cuba y Venezuela, a los que acusó de haber sostenido redes de financiamiento que contribuyen a la inestabilidad global.

“Trump ha cerrado ocho conflictos, ha trabajado de manera conjunta con Israel y hoy se ve con claridad lo que pasó en Venezuela, se ve con claridad lo que está pasando en Irán. Por ende, no tengo ninguna duda que Estados Unidos e Israel saldrá victorioso de esta situación. No tengo dudas que de esta manera seguirá cortándole el financiamiento a países como Cuba o Venezuela, que se dedicaban a expandir el terror”, planteó.

Y advirtió que “será coronado finalmente, no solo con la paz en Ucrania y Rusia, sino que la frutilla del postre va a ser que Cuba definitivamente será libre y tendremos al final un mundo mucho mejor donde todos los comunistas”.

Por otro lado consideró que “no vale todo por ganar un voto. Maquiavelo ha muerto y es momento de enterrarlo”, reiteró.

En el tramo final de su exposición, también reiteró una de sus definiciones más conocidas sobre el sistema impositivo: “Los impuestos son un robo”, sostuvo ante los estudiantes.

La presentación formó parte de la agenda que Milei desarrolla en Nueva York, donde también participará de actividades organizadas por instituciones de la comunidad judía y recibirá el premio “Guerrero por la Verdad” durante la gala anual de la Fundación Algemeiner.

Con información de la agencia NA