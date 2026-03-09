Milei volvió a apuntar contra los empresarios que “siempre operaron contra el gobierno” y defendió a Mahiques

El presidente Javier Milei apuntó contra los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla y sostuvo que “siempre operaron contra el gobierno”: “No pueden comprar favores sin un corrupto, por eso les gustaban tanto los gobiernos anteriores”, agregó.

“Mi argumento contra los 'empresaurios' es de indole moral. Yo no soy antiempresario, ojalá me argumentaran (sus posturas) en la cara”, indicó el presidente en una entrevista televisiva de LaNación+ grabada días atrás, previo a su viaje a los Estados Unidos para participar de la Argentina Week. También negó cualquier tipo de relación entre la reciente llegada del exfiscal Juan Bautista Mahiques al cargo de Ministro de Justicia de la Nación Argentina con la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.

Además, se refirió a su discurso de apertura de las sesiones ordinarias y apuntó contra el kirchnerismo:“A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con (Mauricio) Macri, yo no me voy a dejar amedrentar por delincuentes, chorros y asesinos”, agregó.

Por otra parte, aseguró que los bloques opositores “detestan el orden espontáneo” y sostuvo que fueron ellos quienes comenzaron “con las agresiones” en el Congreso el pasado 1 de marzo. Asimismo, indicó que “no había nada planificado” porque no puede premeditar las respuestas “de sus enemigos políticos”.

“Yo no empece con las agresiones, empezaron los 100 cavernícolas que no sólo son ignorantes, si no maleducados y violentos. El expresidente (Mauricio) Macri, a quien yo quiero y respeto, se lo llevaron puesto a pesar de tener el manual de la perfección. Yo no tengo problemas en lidiar ni con las formas ni con el contenido. Hay personas muy básicas, como otros periodistas, que no pueden discutir el contenido del discurso y se detienen en las formas”, manifestó.

“No somos Suiza”

En cuanto al escenario económico que atraviesa el país, aseguró que si bien “no somos Suiza”, su gestion, bajó la pobreza a un 27% y sacó de la misma a más de 12 millones de personas: “Si este gobierno siguiera, la economia crecería el 8%, la inflación va a volver a la baja”; agregó.

Por otra parte, se refirió a los 920 puesto de trabajo que se perdieron con el cierre de Fate, la empresa de neumáticos de Javier Madanes Quintanilla, y manifestó que “él ha estado desempleado” y “sabe lo que es el dolor” de la gente. Sin embargo, aseveró que si bien “esos empleos se pierden”, ahora se van a crear “nuevos puestos de trabajo en otros sectores”.

En la misma línea, planteó que “no piensa como un populista ni como ”los zurdos empobrecedores“ y subrayó que lo que hay que seguir haciendo en Argentina es ”reconstruir el capital de trabajo para poder crecer“.

La interna entre Karina y Santiago Caputo: “Son tonterías”

En cuanto a los dichos sobre las internas entre la secretaria de Presidencia, Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo, manifestó que le parecen “tonterías”, al igual que cuando aseguran que quien gobierna es su hermana.

“Si todas las personas que trabajan conmigo pensaran igual, estaríamos en un problema; podemos tener diferencias y es natural, porque a mí no me importa tener la razón, me importa hacer lo correcto”, agregó.

“En 2031 no me ven más”

Por otra parte, aseguró que no tiene intenciones de reformar la constitución “ni tampoco de hacer una reelección indefinida” y ratificó que, si fuera reelecto, en 2031 “se va al campo con sus hijitos de cuatro patas, a vivir de dar conferencias”: “Yo no quiero jubilaciones de privilegio, yo quiero hacer las cosas bien y en 2031 no me ven más”, expresó.

“Hoy si yo diera una conferencia la podría cobrar 500 mil dólares”, agregó pero luego aclaró que ese monto bajará cuando deje de ser Presidente: “Fuera del cargo va a valer la mitad la conferencia, imagino yo”.

La defensa de Mahiques por su relación con Tapia y Toviggino

En cuanto a la designación como ministro de Justicia de la Nación al ex fiscal Juan Bautista Mahiques, y en relación a los rumores sobre “salvar” al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio ‘Chiqui’ Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, resaltó “que no es sí” y que “si son culpables, que lo paguen”.

Además, confirmó que Mahiques nunca tuvo ningún vínculo con la AFA.

El regreso de Gallo y la AFA

Respecto a la ayuda que propició Tapia en el regreso del gendarme argentino Nahuel Gallo, que se encontraba detenido en Venezuela, indicó que “lo más importante es que regresó” al país y que su traslado fue posible “por el gobierno de Donald Trump que terminó con el gobierno de Nicolas Maduro”: “Que lo haya traido Tapia es de segundo orden. Nahuel estuvo 448 días secuestrado, si tenían el contacto para traerlo, ¿por qué no lo trajeron antes?”; cuestionó Milei.

“Si Villarruel quiere abandonar su puesto, es una decisión de ella”

También habló muy brevemente sobre de la vicepresidenta Victoria Villarruel y reafirmó que es “falso” que quisiera su renuncia; asimismo, recordó que “ella es parte de un gobierno que fue elegido hasta el año 2027 y si quiere abandonar su puesto es una decisión de ella”.

El apoyo a EE.UU. e Israel

Para finalizar, ratificó su “total y absoluto” apoyo a Estados Unidos e Israel y aseguró que Irán es “un régimen autocrático” que se comprometió a “dejar de desarrollar armas nucleares”, sin embargo, “no sólo las está desarrollando, sino que pone en riesgo toda la región y todo el planeta”. En la misma línea, aseguró que también “financiaron a terroristas”.

“Esos terroristas que acá nos pusieron dos bombas y que la condenada (por Cristina Fernández de Kirchner) firmó un memorándum para que fueran excluidos. Tampoco nunca explicaron por qué lo mataron a (Alberto) Nisman. Y es falso que la Argentina esté en riesgo de sufrir nuevamente un atentado. Primero, porque hay países que están alineados y no recibieron ataques terroristas, y segundo, hay otros que están alineados directamente con Irán y sus socios y sí recibieron ataques terroristas. Verdaderamente, los que dicen eso son gente muy poco instruida respecto a estas cuestiones”, concluyó.