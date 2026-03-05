Lionel Messi se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca

El equipo de Inter Miami visitó en la tarde de este jueves la Casa Blanca donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ingresó al recinto acompañado por el astro argentino Lionel Messi.

El encuentro es una tradición en el deporte de Estados Unidos, ya que, la Casa Blanca recibe todos los años a los equipos que lograron títulos en los diferentes deportes y el Inter Miami fue campeón en la Major League Soccer (MLS).

La sorpresa llegó al evento cuando, luego del arribo de todos los futbolistas del plantel, Messi todavía se encontraba ausente, aunque el delantero de la Selección argentina se mostró frente a las cámaras ingresando junto a Trump.

La ocasión se dio pasadas las 18:30 de la Argentina, dos horas menos en la ciudad estadounidense de Washington y tuvo como su momento de mayor importancia un discurso del máximo representante del partido republicano, en el cual se expresó sobre el conflicto bélico que enfrenta a Israel y su país con Irán, la situación que se vive en Venezuela tras la captura y encarcelamiento de su presidente Nicolás Maduro, además de unas palabras para los invitados.

“Es un honor decir lo que ningún presidente ha dicho antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”, afirmó el mandatario norteamericano, quien también hizo mención a que el argentino es ídolo de su hijo y soltó una pregunta al aire que generó las sonrisas de la delegación: “¿Quién es mejor, Messi o Pelé?”.

Además, Trump saludó con un apretón de manos a Jorge Más, propietario del club, y felicitó el trabajo de su entrenador Javier Mascherano, y el de otro gran referente futbolístico del club, el delantero uruguayo Luis Suárez.

Messi y Mas le regalaron a Trump una pelota autografiada por el jugador argentino y una camiseta del Inter Miami.

El jugador rosarino viajó a Washington porque Inter Miami juega el sábado ante DC. United, que hace como local en Baltimore, ciudad cercana a la Casa Blanca, en un partido válido por la tercera fecha de la MLS.

Con información de la agencia NA